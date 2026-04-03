ड्रोन वॉर का दौर, ईरान जंग ने सिखाया लड़ाई का नया हिसाब-किताब
हाल के सालों में किसी भी सैन्य तकनीक ने युद्ध को इतना नाटकीय रूप से नहीं बदला है जितना ड्रोन ने बदला है.
Published : April 3, 2026 at 2:43 PM IST
ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक महीने से ज्यादा समय से युद्ध कर रहा है. दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है. इस जंग में ड्रोन की मदद ली जा रही है. खाड़ी इलाके में, ईरान के सस्ते ड्रोन को महंगी और मुश्किल से बनने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों से गिराया जा रहा है.
एक आम शाहेद-136 की कीमत तेहरान को लगभग 20,000 डॉलर से 50,000 डॉलर पड़ती है, जबकि पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) जैसे इंटरसेप्टर की कीमत लाखों में होती है.
स्टिमसन सेंटर की सीनियर फेलो केली ग्रीको के मुताबिक, इस अंतर की वजह से ईरान को अमेरिका के लिए लड़ाई का खर्च बढ़ाने का मौका मिला है. स्टिमसन सेंटर एक थिंक टैंक है जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है.
काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के माइकल होरोविट्ज और लॉरेन कान ने कहा कि, दशकों तक, सटीक युद्ध का मतलब था मुट्ठी भर टॉमहॉक मिसाइलें, स्टेल्थ बॉम्बर या फाइटर जेट. अब इसका मतलब कमर्शियल पार्ट्स से बना एक-तरफा ड्रोन हो सकता है जिसे झुंड में लॉन्च किया जा सके. जिसके लिए पहले एक बड़े इंडस्ट्रियल देश की कैपेसिटी की जरूरत होती थी, उसे अब बहुत छोटे देश भी तैयार कर सकते हैं.
मौजूदा मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान ड्रोन कैंपेन पर एक नजर
तेहरान के जवाबी हमले के पहले हफ्ते में, खाड़ी देशों पर रिकॉर्ड किए गए हमलों में से लगभग 71 प्रतिशत ड्रोन से किए गए. यमन में रहने वाले एक स्वतंत्र नीति सलाहकार इब्राहिम जलाल, जो हमलों पर नजर रख रहे हैं, के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों के खिलाफ लॉन्च किए गए ज्यादातर प्रोजेक्टाइल ड्रोन से किए गए हैं. 18 मार्च तक रिकॉर्ड किए गए 3,885 प्रोजेक्टाइल में से, लगभग तीन-चौथाई ड्रोन थे. कहा जाता है कि अकेले संयुक्त अरब अमीरात ने सिर्फ आठ दिनों में 1,422 ड्रोन और 246 मिसाइलों का सामना किया.
लड़ाई का नया हिसाब-किताब
युद्ध की अर्थव्यवस्था उलट-पुलट हो रही है. एक शाहेड-टाइप ड्रोन की कीमत अक्सर लगभग 35,000 डॉलर होती है. एक पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत लगभग 4 मिलियन डॉलर होती है, जिससे 100 से ज्यादा ड्रोन खरीदे जा सकते हैं. यह लड़ाई का नया हिसाब-किताब है. हमलावर हजारों खर्च करता है, बचाने वाला लाखों खर्च करता है, जिसमें सफल बचाव भी नुकसान का एक रूप बन सकता है.
आधुनिक युग का नया सैन्य हथियार
सस्ते ऑटोनॉमस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला टारगेट, कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी, मजबूत कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड सेंसर और साइबर टूल, ये सब एक साथ काम करते हैं. आधुनिक युग की लड़ाई में एक ड्रोन का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता है. वह दुश्मनों को सांस लेने तक का मौका नहीं देता है, और उस पर वार कर देता है.
मिलिट्री दबदबे का पुराना मॉडल बहुत अच्छे सिस्टम पर निर्भर करता था. वह शानदार होने का साथ-साथ महंगा भी होता है. हालांकि, अब सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा. समस्या अब सिर्फ तकनीकी परिष्कार की नहीं है. यह इंडस्ट्रियल स्केल, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और वह स्पीड है जिससे युद्ध के मैदान से सीखे गए सबक को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में बदला जाता है.
ड्रोन युद्ध के लिए यूक्रेन की लैब
यूक्रेन इस नए जमाने की सबसे बड़ी लैब बना हुआ है. जरूरत के हिसाब से, इसने युद्ध के समय की स्पीड के हिसाब से ढलने का एक मॉडल बनाया है. यूक्रेन के STING इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत लगभग 2,000 डॉलर है, यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक उड़ सकता है. इसके बनाने वाले के मुताबिक, इसने 2025 के बीच से अब तक 3,000 से ज्यादा शाहेड को मार गिराया है, और हर महीने 10,000 से ज्यादा ड्रोन बनाए जा रहे हैं.
एक यूक्रेनी टेस्ट पायलट ने कहा कि जो लोग पहले से ही फर्स्ट-पर्सन-व्यू ड्रोन चला सकते हैं, उन्हें इसे उड़ाना सीखने में सिर्फ तीन या चार दिन लगते हैं. ईरान और इजराइल के इस जंग में अकेले संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक परेशान किया. खबर है कि अमीरात के इलाकों ने लगभग 1,670 ड्रोन का सामना किया है, जबकि 330 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल की गईं. ऐसे में देखा जाए तो यहां सबसे अधिक ड्रोन अटैक हुए.
यूएई और सऊदी अरब मुख्य रूप से ड्रोन-केंद्रित थिएटर रहे हैं, जहां लगभग 85 प्रतिशत हमले ड्रोन से हुए हैं, जबकि बहरीन में भी ड्रोन का भारी इस्तेमाल हुआ है. कुवैत में भी मिलजुला असर रहा. कतर में 49 से 68 फीसदी मिसाइलों से हमले हुए.
एक मार्च को सबसे ज्यादा 1206 ड्रोन और मिसाइलों से हमले किए गए. इनमें 867 ड्रोन और 339 मिसाइले शामिल हैं. उसके बाद 2 मार्च को हमलों में तेजी से गिरावट दर्ज की गई. 2 मार्च से 8 मार्च तक, रोजाना की स्ट्राइक 190 और 392 के बीच स्थिर हो गईं.
ईरान के ड्रोन विकसित करने का इतिहास
ईरान, हालांकि, 1980 के दशक से कम कीमत वाले, स्ट्राइक करने वाले ड्रोन बनाने में सबसे आगे रहा है. एक दर्जन से अधिक देसी मॉडल के साथ, ईरान पूरे मिडिल ईस्ट में शिया मिलिशिया को खतरनाक ड्रोन टेक्नोलॉजी का मुख्य सप्लायर बन गया. तेहरान के भू-राजनैतिक हितों ने ज्यादा रेंज वाले ड्रोन बनाने में मदद की.
1990 के दशक के आखिर तक, इसके अबाबिल ड्रोन 200 किलोमीटर दूर से टारगेट पर हमला कर सकते थे. शाहेद सीरीज के पहले के ड्रोन 2010 के दशक के बीच में उड़ने लगे, इसके बाद शाहेद-131 का पहला कन्फर्म इस्तेमाल हुआ, जिसकी रेंज 900 किलोमीटर है, जिसका इस्तेमाल 2019 में सऊदी तेल प्लांट पर हूतियों के हमले में किया गया था। दो साल बाद, इजराइल ने ईरान से एक नए लंबी दूरी के, डेल्टा-विंग के आकार के खतरे की चेतावनी दी, जिसे शाहेद-136 कहा जाता है.
यह मॉडल असल में शाहेद-131 का एक बड़ा वर्शन है, जिसकी रेंज लगभग दोगुनी (2,000 किलोमीटर) और पेलोड दोगुना (40 किलोग्राम) है. असल में, यह एक तरफा हमला करने वाला ड्रोन है जो विस्फोटक ले जाता है और पॉइंट-टू-पॉइंट सुसाइड मिशन में टकराने पर फट जाता है.
|देश
|कुल ड्रोन हमले
|संयुक्त अरब अमीरात
|117
|सऊदी अरब
|21
|बहरीन
|16
|कुवैत
|5
|ओमान
|0
|कतर
|0
मिडिल ईस्ट वॉर 2026 में हाल के ड्रोन हमले
ड्रोन हमले लगातार हो रहे हैं। लड़ाई के शुरुआती दिनों में, कुवैत में एक अमेरिकी ऑपरेशन सेंटर पर ईरानी ड्रोन के हमले में छह अमेरिकी सैनिक मारे गए थे. यूएई में कई पेट्रोलियम जगहों पर ड्रोन से हमला हुआ है. दो ईरानी ड्रोन रियाद में अमेरिकी दूतावास में घुस गए, जिससे आग लग गई और इसी हफ्ते, इराक में अमेरिकी एम्बेसी पर भी एक ड्रोन ने हमला किया.
|देश
|कुल ड्रोन हमले
|कुल मिसाइलें
|संयुक्त अरब अमीरात
|85.00%
|15.00%
|बहरीन
|63.00%
|37.00%
|कुवैत
|51.00%
|49.00%
|सऊदी अरब
|84.00%
|16.00%
|कतर
|32.00%
|68.00%
|ओमान
|100.00%
|कुल
|71.00%
|29.00%
1991 में, खाड़ी युद्ध ने दुनिया को सिखाया कि एडवांस्ड टेक्नोलॉजी से युद्ध को सटीक बनाया जा सकता है. 2026 में, ईरान दुनिया को कुछ और जरूरी बात सिखा रहा है. अब सटीक चीजें बड़े पैमाने पर बनाई जाएंगी. जो देश जीतेंगे, वे सिर्फ सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म वाले नहीं होंगे. वे वह देश होंगे जो कम संख्या में शानदार, महंगे हथियारों को बड़ी संख्या में सस्ते ड्रोन के साथ मिला सकते हैं. समय के साथ इंसानी फैसले कंप्यूटर एल्गोरिदम को रास्ता देंगे. यही युद्ध का भविष्य है और यह हममें से ज्यादातर लोगों की सोच से भी तेजी से आ रहा है.
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