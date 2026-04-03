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ड्रोन वॉर का दौर, ईरान जंग ने सिखाया लड़ाई का नया हिसाब-किताब

ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल एक महीने से ज्यादा समय से युद्ध कर रहा है. दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है. इस जंग में ड्रोन की मदद ली जा रही है. खाड़ी इलाके में, ईरान के सस्ते ड्रोन को महंगी और मुश्किल से बनने वाली अमेरिकी इंटरसेप्टर मिसाइलों से गिराया जा रहा है.

एक आम शाहेद-136 की कीमत तेहरान को लगभग 20,000 डॉलर से 50,000 डॉलर पड़ती है, जबकि पैट्रियट और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) जैसे इंटरसेप्टर की कीमत लाखों में होती है.

स्टिमसन सेंटर की सीनियर फेलो केली ग्रीको के मुताबिक, इस अंतर की वजह से ईरान को अमेरिका के लिए लड़ाई का खर्च बढ़ाने का मौका मिला है. स्टिमसन सेंटर एक थिंक टैंक है जिसका मकसद अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ाना है.

काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशंस के माइकल होरोविट्ज और लॉरेन कान ने कहा कि, दशकों तक, सटीक युद्ध का मतलब था मुट्ठी भर टॉमहॉक मिसाइलें, स्टेल्थ बॉम्बर या फाइटर जेट. अब इसका मतलब कमर्शियल पार्ट्स से बना एक-तरफा ड्रोन हो सकता है जिसे झुंड में लॉन्च किया जा सके. जिसके लिए पहले एक बड़े इंडस्ट्रियल देश की कैपेसिटी की जरूरत होती थी, उसे अब बहुत छोटे देश भी तैयार कर सकते हैं.

मौजूदा मिडिल ईस्ट संघर्ष के दौरान ड्रोन कैंपेन पर एक नजर

तेहरान के जवाबी हमले के पहले हफ्ते में, खाड़ी देशों पर रिकॉर्ड किए गए हमलों में से लगभग 71 प्रतिशत ड्रोन से किए गए. यमन में रहने वाले एक स्वतंत्र नीति सलाहकार इब्राहिम जलाल, जो हमलों पर नजर रख रहे हैं, के मुताबिक, युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी देशों के खिलाफ लॉन्च किए गए ज्यादातर प्रोजेक्टाइल ड्रोन से किए गए हैं. 18 मार्च तक रिकॉर्ड किए गए 3,885 प्रोजेक्टाइल में से, लगभग तीन-चौथाई ड्रोन थे. कहा जाता है कि अकेले संयुक्त अरब अमीरात ने सिर्फ आठ दिनों में 1,422 ड्रोन और 246 मिसाइलों का सामना किया.

लड़ाई का नया हिसाब-किताब

युद्ध की अर्थव्यवस्था उलट-पुलट हो रही है. एक शाहेड-टाइप ड्रोन की कीमत अक्सर लगभग 35,000 डॉलर होती है. एक पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत लगभग 4 मिलियन डॉलर होती है, जिससे 100 से ज्यादा ड्रोन खरीदे जा सकते हैं. यह लड़ाई का नया हिसाब-किताब है. हमलावर हजारों खर्च करता है, बचाने वाला लाखों खर्च करता है, जिसमें सफल बचाव भी नुकसान का एक रूप बन सकता है.

आधुनिक युग का नया सैन्य हथियार

सस्ते ऑटोनॉमस सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से चलने वाला टारगेट, कमर्शियल सैटेलाइट इमेजरी, मजबूत कम्युनिकेशन, इंटीग्रेटेड सेंसर और साइबर टूल, ये सब एक साथ काम करते हैं. आधुनिक युग की लड़ाई में एक ड्रोन का मकसद सिर्फ हमला करना नहीं होता है. वह दुश्मनों को सांस लेने तक का मौका नहीं देता है, और उस पर वार कर देता है.

मिलिट्री दबदबे का पुराना मॉडल बहुत अच्छे सिस्टम पर निर्भर करता था. वह शानदार होने का साथ-साथ महंगा भी होता है. हालांकि, अब सिर्फ इनसे काम नहीं चलेगा. समस्या अब सिर्फ तकनीकी परिष्कार की नहीं है. यह इंडस्ट्रियल स्केल, सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन और वह स्पीड है जिससे युद्ध के मैदान से सीखे गए सबक को बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन में बदला जाता है.

ड्रोन युद्ध के लिए यूक्रेन की लैब

यूक्रेन इस नए जमाने की सबसे बड़ी लैब बना हुआ है. जरूरत के हिसाब से, इसने युद्ध के समय की स्पीड के हिसाब से ढलने का एक मॉडल बनाया है. यूक्रेन के STING इंटरसेप्टर ड्रोन की कीमत लगभग 2,000 डॉलर है, यह 280 किलोमीटर प्रति घंटे तक उड़ सकता है. इसके बनाने वाले के मुताबिक, इसने 2025 के बीच से अब तक 3,000 से ज्यादा शाहेड को मार गिराया है, और हर महीने 10,000 से ज्यादा ड्रोन बनाए जा रहे हैं.

एक यूक्रेनी टेस्ट पायलट ने कहा कि जो लोग पहले से ही फर्स्ट-पर्सन-व्यू ड्रोन चला सकते हैं, उन्हें इसे उड़ाना सीखने में सिर्फ तीन या चार दिन लगते हैं. ईरान और इजराइल के इस जंग में अकेले संयुक्त अरब अमीरात को सबसे अधिक परेशान किया. खबर है कि अमीरात के इलाकों ने लगभग 1,670 ड्रोन का सामना किया है, जबकि 330 से ज्यादा मिसाइलें इस्तेमाल की गईं. ऐसे में देखा जाए तो यहां सबसे अधिक ड्रोन अटैक हुए.