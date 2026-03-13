ETV Bharat / bharat

खाड़ी युद्ध की आग में झुलसे 'भारतीय': ड्रोन अटैक में बिहार के इंजीनियर की गई जान

मुंबई: बिहार के रहने वाले इंजीनियर देवानंदन प्रसाद सिंह (50) की इराक के बसरा बंदरगाह के पास एमवी सेफसी विष्णु (MV Safesea Vishnu) जहाज पर हुए ड्रोन हमले में मौत हो गई. सिंह 2019 से अपनी पत्नी कुमकुम और दो बच्चों के साथ मुंबई के कांदिवली में रह रहे थे. कांदिवली में उनके पड़ोसी शंभावी नंदनाद ने गहरा दुख जताते हुए बताया कि सिंह का परिवार बहुत मिलनसार था. उनकी पत्नी और बच्चे अब दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं.

यह हमला अल-जुबैर बंदरगाह पर कार्गो लोडिंग (माल लादने) के दौरान हुआ. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार रात विस्फोटकों से लदी एक मानवरहित नाव टैंकर के दाहिने हिस्से से टकरा गई, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई. सिंह आग में फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि चालक दल के अन्य सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी.

पास के एक टगबोट ने उन्हें बचा लिया. बाद में इराक के कोस्ट गार्ड ने चालक दल के सभी 27 सदस्यों, जिनमें 15 भारतीय और 12 फिलिपिनो शामिल थे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.