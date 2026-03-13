खाड़ी युद्ध की आग में झुलसे 'भारतीय': ड्रोन अटैक में बिहार के इंजीनियर की गई जान
मंगलवार रात विस्फोटकों से लदी एक मानवरहित नाव टैंकर के दाहिने हिस्से से टकरा गई, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई.
Published : March 13, 2026 at 6:52 PM IST|
Updated : March 13, 2026 at 7:01 PM IST
मुंबई: बिहार के रहने वाले इंजीनियर देवानंदन प्रसाद सिंह (50) की इराक के बसरा बंदरगाह के पास एमवी सेफसी विष्णु (MV Safesea Vishnu) जहाज पर हुए ड्रोन हमले में मौत हो गई. सिंह 2019 से अपनी पत्नी कुमकुम और दो बच्चों के साथ मुंबई के कांदिवली में रह रहे थे. कांदिवली में उनके पड़ोसी शंभावी नंदनाद ने गहरा दुख जताते हुए बताया कि सिंह का परिवार बहुत मिलनसार था. उनकी पत्नी और बच्चे अब दिल्ली में अपने रिश्तेदारों के पास चले गए हैं.
यह हमला अल-जुबैर बंदरगाह पर कार्गो लोडिंग (माल लादने) के दौरान हुआ. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, मंगलवार रात विस्फोटकों से लदी एक मानवरहित नाव टैंकर के दाहिने हिस्से से टकरा गई, जिससे भीषण विस्फोट हुआ और आग लग गई. सिंह आग में फंस गए और उनकी मृत्यु हो गई, जबकि चालक दल के अन्य सदस्यों ने खुद को बचाने के लिए समुद्र में छलांग लगा दी.
पास के एक टगबोट ने उन्हें बचा लिया. बाद में इराक के कोस्ट गार्ड ने चालक दल के सभी 27 सदस्यों, जिनमें 15 भारतीय और 12 फिलिपिनो शामिल थे को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया.
दुर्भाग्य से, यह कोई अकेली घटना नहीं है. मुंबई के ही एक अन्य निवासी, दीक्षित अमृतलाल सोलंकी (32), जो ओमान के मस्कट के पास एक जहाज पर चालक दल के सदस्य थे, की भी ड्रोन हमले में जान चली गई. अलग-अलग हमलों में मुंबई के दो भारतीय नाविकों की मौत के बाद, खाड़ी क्षेत्र में भारतीय नाविकों की सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं.
यह घटना समुद्री व्यापार पर चल रहे अमेरिका-इजरायल-ईरान संघर्ष के बढ़ते प्रभाव को दर्शाती है. भारत के पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार, वर्तमान में 28 भारतीय मालवाहक जहाज और 778 नाविक फारस की खाड़ी में काम कर रहे हैं. यह क्षेत्र भारत के सालाना 200 अरब डॉलर के व्यापार के लिए बेहद महत्वपूर्ण है.
