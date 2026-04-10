ETV Bharat / bharat

जंगल के बीच 'फ्यूचर हाईवे', देखिए दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे का एरियल व्यू, 14 अप्रैल को पीएम करेंगे उद्घाटन

इंजीनियरिंग का कमाल: यह एक्सप्रेसवे आधुनिक इंजीनियरिंग का शानदार उदाहरण है. इसमें कई अत्याधुनिक संरचनाएं बनाई गई हैं, जो इसे देश के सबसे एडवांस हाईवे में शामिल करती हैं. इसमें 7 बड़े इंटरचेंज बनाए गए हैं. इसके साथ ही 19 बड़े अंडरपास और 57 छोटे अंडरपास इसे खास बनाते हैं. इसके अलावा 4 मेजर ब्रिज और 44 माइनर ब्रिज इस एक्सप्रेसवे की शान हैं. इसमें करीब 18.6 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया गया है तो 370 मीटर लंबी टनल के साथ 14 वे-साइड सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं.

14 अप्रैल को पीएम मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे (Photo- ETV Bharat)

इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने के बाद यात्रा समय 6 घंटे से घटकर लगभग 2.5 घंटे रह जाएगा. यानी अब लोग आधे से भी कम समय में दिल्ली से देहरादून और देहरादून से दिल्ली पहुंच सकेंगे. इससे आम यात्रियों के साथ-साथ व्यापार और लॉजिस्टिक्स सेक्टर को भी सीधा फायदा मिलेगा.

तेज रफ्तार और कनेक्टिविटी का नया दौर: दिल्ली से देहरादून तक का सफर अब पहले जैसा लंबा और थकाने वाला नहीं रहेगा. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) द्वारा विकसित दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे करीब 213 किलोमीटर लंबा है. इसे 6-लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे के रूप में तैयार किया गया है.

देहरादून: 14 अप्रैल को उत्तराखंड को एक विशेष सौगात मिलने वाली है. इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे का शुभारंभ करेंगे. घने जंगलों के बीच से गुजरता यह हाईटेक एक्सप्रेसवे न सिर्फ सफर को तेज करेगा, बल्कि तकनीक और पर्यावरण संतुलन की मिसाल भी बनेगा.

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस वे इंजीनियरिंग का कमाल है (ETV Bharat Graphics)

इन सभी सुविधाओं का मकसद है यात्रा को तेज, सुरक्षित और आरामदायक बनाना. साथ ही हाईवे पर आधुनिक साइन बोर्ड, लेन मार्किंग, क्रैश बैरियर और एडवांस ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ATMS) भी लगाए गए हैं.

इस एक्सप्रेसवे से दिल्ली से देहरादून का सफर सिर्फ ढाई घंटे में पूरा होगा (Photo- ETV Bharat)

वाइल्डलाइफ के साथ संतुलनस एशिया का सबसे बड़ा कॉरिडोर: इस एक्सप्रेसवे की सबसे खास बात है इसका पर्यावरण के प्रति संतुलित दृष्टिकोण. यह हाईवे राजाजी नेशनल पार्क और शिवालिक क्षेत्र के जंगलों से होकर गुजरता है, जहां वन्यजीवों की सुरक्षा सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है. इसी को ध्यान में रखते हुए करीब 12 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड वाइल्डलाइफ कॉरिडोर बनाया गया है, जिसे एशिया का सबसे बड़ा वाइल्डलाइफ कॉरिडोर माना जा रहा है.

एक्सप्रेस वे की खासियत (ETV Bharat Graphics)

इसमें 2 हाथी अंडरपास बनाए गए हैं, जिनसे हाथी जैसा विशाल जानवर बिना बाधा के आसानी से एक छोर से दूसरी छोर को निकल सके. अन्य जानवरों के लिए कई एनिमल अंडरपास बनाए गए हैं. यही नहीं यहां नॉइज बैरियर भी लगाया गया है, जिससे कोई वाहन चालक नाहक ही वन्य जीवों को परेशान नहीं कर पाए. चालकों के साथ ही जानवरों की आंखों को न चुभने वाला नियंत्रित लाइटिंग सिस्टम भी लगाया गया है. इन उपायों से यह सुनिश्चित किया गया है कि जंगल और जानवरों के प्राकृतिक रास्तों में किसी तरह की बाधा न आए.

ये एक्सप्रेसवे यात्रियों को जंगल सफारी जैसा अनुभव कराएगा (Photo- ETV Bharat)

गणेशपुर-देहरादून सेक्शन है सबसे खास हिस्सा: एक्सप्रेसवे का गणेशपुर से देहरादून तक का हिस्सा तकनीकी रूप से सबसे खास माना जा रहा है. करीब 18.2 किलोमीटर लंबा यह सेक्शन वाइल्डलाइफ-फ्रेंडली डिजाइन के साथ तैयार किया गया है. इस हिस्से में लगभग 12 किलोमीटर एलिवेटेड रोड बनाई गई है. 1 टनल, 2 बड़े ब्रिज, 2 हाथी अंडरपास और 8 एनिमल अंडरपास भी बनाए गए हैं. इसके अलावा डाट काली मंदिर के पास बनाई गई टनल धार्मिक और पर्यावरणीय संतुलन का बेहतरीन उदाहरण है.

एक्सप्रेसवे पर विश्व स्तरीय सुविधाएं मिलेंगी. (ETV Bharat Graphics)

यात्रियों के लिए विश्वस्तरीय सुविधाएं: इस एक्सप्रेसवे को सिर्फ तेज रफ्तार के लिए ही नहीं, बल्कि यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए भी डिजाइन किया गया है. इसमें वे-साइड सुविधाएं जैसे रेस्ट, फूड, फ्यूल का पूरा ध्यान रखा गया है. सर्विस रोड लोकल ट्रैफिक के लिए सुविधाजनक रहेगी. सुरक्षित यू-टर्न और क्रॉसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है. आधुनिक लाइटिंग और सुरक्षा व्यवस्था से लैस सुविधाओं से यह हाईवे एक आरामदायक और सुरक्षित यात्रा अनुभव देगा.

ये सेक्शन सबसे खास है (ETV Bharat Graphics)

आर्थिक और पर्यटन को मिलेगा बड़ा बूस्ट: बेहतर कनेक्टिविटी का सीधा असर क्षेत्र के विकास पर पड़ता है. इस एक्सप्रेसवे के शुरू होने से उत्तराखंड में पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा. देहरादून, मसूरी, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचना आसान हो जाएगा. इसके साथ ही व्यापार, निवेश और स्थानीय रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे.

ड्रोन से दिखता भविष्य का हाईवे: अगर इस एक्सप्रेसवे को ऊपर से देखा जाए, तो इसकी भव्यता और योजना साफ नजर आती है. घने जंगलों के बीच से गुजरती एलिवेटेड रोड, लंबी-सीधी लेन और आधुनिक डिजाइन इसे एक 'फ्यूचर हाईवे' जैसा बनाते हैं. ड्रोन शॉट्स में यह एक्सप्रेसवे सिर्फ एक सड़क नहीं, बल्कि विकास, तकनीक और प्रकृति के संतुलन की कहानी दिखाता है.

कुल मिलाकर, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे एक ऐसा प्रोजेक्ट है, जो सिर्फ दूरी कम नहीं करता, बल्कि समय, सुविधा और विकास तीनों को एक साथ आगे बढ़ाता है. 14 अप्रैल को इसके उद्घाटन के साथ ही उत्तर भारत में कनेक्टिविटी का एक नया युग शुरू होने जा रहा है.

ये भी पढ़ें: