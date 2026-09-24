ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: आग लगी फिर भी नहीं रोकी बस, ड्राइवर-कंडक्टर हंसते रहे, हादसे की दर्दनाक कहानी आई सामने
दिल्ली से महोबा जा रही बस में आग लगने से 9 की मौत हो गई. आग लगने से पहले धुआं और बदबू महसूस की थी.
Published : September 24, 2026 at 12:12 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास चलती स्लीपर बस में आग लग गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद अब बस में लगी आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस बस हादसे पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए को आर्थिक मदद यूपी सीएम की ओर से की जाएगी. बस हादसे में 20 लोगों को पुलिस और रेस्क्यू टीम दल ने सुरक्षित बचाया है.
FIR के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे जब बस (नंबर BR32PA8647) नोएडा-आगरा रूट पर 33वें किलोमीटर के पास पहुँची, तो यात्रियों को ड्राइवर के केबिन से कुछ जलने की गंध आई. सुनील कुमार की शिकायत के अनुसार, कुछ यात्रियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को इस गंध के बारे में बताया. ड्राइवर ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि बस में ऐसी जलने की गंध आना आम बात है.
जब बस में भर गया धुंआ
FIR में यह भी आरोप लगाया गया कि ड्राइवर ने समस्या की जांच करने के लिए बस को तुरंत नहीं रोका और ड्राइवर व कंडक्टर केबिन में बीड़ी/सिगरेट पीते रहे.इसके कुछ ही देर बाद ड्राइवर की सीट के पास अचानक आग की लपटें उठने लगीं. यात्री चिल्लाने लगे और ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहने लगे. यात्री के बार-बार कहने के बावजूद ड्राइवर और कंडक्टर ने शुरू में बस रोकने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकाया. तब तक, आग तेजी से पूरी बस में फैल चुकी थी और यात्रियों वाली जगह पर घना धुआं भर गया था.
खिड़की का शीशा तोड़ यात्रियों को निकाला बाहर
FIR के अनुसार, आग लगने के बाद ड्राइवर और कंडक्टर मौके से भाग गए. मौके पर मौजूद लोगों ने जलती हुई बस से यात्रियों को बाहर निकालने में मदद करने की कोशिश की. आग बुझाने के लिए फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, लेकिन वह काम नहीं आया. जब बस के अंदर से आवाजें सुनाई दीं, तो लोगों ने यात्रियों को बचाने की कोशिश में फायर एक्सटिंग्विशर से खिड़की का शीशा तोड़ने की कोशिश की.
ग्रेटर नोएडा में स्लीपर बस में आग लगने से 9 लोगों की मौत हो गई। FIR के मुताबिक, यात्रियों को बस के अंदर जलने की गंध आ रही थी, जबकि ड्राइवर और क्लीनर कथित तौर पर धूम्रपान करते रहे। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया है आशंका है कि आग यमुना एक्सप्रेसवे पर बस के इंजन से…— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 24, 2026
दिल्ली से महोबा जा रही थी बस
दरअसल, यमुना एक्सप्रेसवे के जीरो पॉइंट से करीब 32 किलोमीटर आगे जेवर थाना क्षेत्र में चलती स्लीपर बस में आग लगी थी. बस में करीब 35 यात्री सवार बताए गए थे. आग के बाद कई यात्रियों ने बस से कूदकर जान बचाई. हालांकि 9 लोग बस से बाहर नहीं निकल पाए. हादसे में उनकी मौत हो गई.
ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया
रेखा भारद्वाज का कहना है कि बस में जब आग लगी तब मैं सो रही थी. अचानक से ड्राइवर ने शोर मचाया, बस में आग लग गई है. सब बाहर निकलो. सब बाहर निकलने लगे, मैं भी बाहर निकली. बाहर निकालने के दौरान में बस के अंदर गिर गई. काफी देर तक मैं बस के अंदर पेट के बल गिरी रही. काफी लोग मेरे ऊपर से होकर गुजरे. पति बस से बाहर निकल नहीं पाए. पता नहीं पति कहां है.
उन्होंने आगे बताया, "ड्राइवर बस छोड़कर भाग गया था. कुछ देर तक तो मुझे पता ही नहीं चल मेरे साथ क्या हुआ. जब मैं उठी तो मैंने खुद को सड़क पर पड़ा हुआ देखा." रेखा अपने पति के साथ महोबा जा रही थी. रेखा का कहना है कि ड्राइवर सीट के आसपास से ही आग लगनी शुरू हुई थी. बस में आगे से आग लगनी शुरू हुई थी. बस में धुआं भरा हुआ था.
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