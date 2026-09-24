ETV Bharat / bharat

ग्रेटर नोएडा बस अग्निकांड: आग लगी फिर भी नहीं रोकी बस, ड्राइवर-कंडक्टर हंसते रहे, हादसे की दर्दनाक कहानी आई सामने

यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/नोएडा: राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे के पास चलती स्लीपर बस में आग लग गई. इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई. हादसे के बाद अब बस में लगी आग को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है. इस बस हादसे पर सीएम योगी ने मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया है. मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए को आर्थिक मदद यूपी सीएम की ओर से की जाएगी. बस हादसे में 20 लोगों को पुलिस और रेस्क्यू टीम दल ने सुरक्षित बचाया है. FIR के मुताबिक, रात करीब 11:30 बजे जब बस (नंबर BR32PA8647) नोएडा-आगरा रूट पर 33वें किलोमीटर के पास पहुँची, तो यात्रियों को ड्राइवर के केबिन से कुछ जलने की गंध आई. सुनील कुमार की शिकायत के अनुसार, कुछ यात्रियों ने ड्राइवर और कंडक्टर को इस गंध के बारे में बताया. ड्राइवर ने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए कहा कि बस में ऐसी जलने की गंध आना आम बात है. प्रखर,पीड़ित महिला के बेटे का दोस्त (ETV Bharat) जब बस में भर गया धुंआ FIR में यह भी आरोप लगाया गया कि ड्राइवर ने समस्या की जांच करने के लिए बस को तुरंत नहीं रोका और ड्राइवर व कंडक्टर केबिन में बीड़ी/सिगरेट पीते रहे.इसके कुछ ही देर बाद ड्राइवर की सीट के पास अचानक आग की लपटें उठने लगीं. यात्री चिल्लाने लगे और ड्राइवर से बस रोकने के लिए कहने लगे. यात्री के बार-बार कहने के बावजूद ड्राइवर और कंडक्टर ने शुरू में बस रोकने से इनकार कर दिया और उन्हें धमकाया. तब तक, आग तेजी से पूरी बस में फैल चुकी थी और यात्रियों वाली जगह पर घना धुआं भर गया था. खिड़की का शीशा तोड़ यात्रियों को निकाला बाहर