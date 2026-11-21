ETV Bharat / bharat

हरिद्वार में आईबी अधिकारी पर फायरिंग, ऋषिकेश एम्स में उपचार जारी, आरोपी गिरफ्तार

हरिद्वार में आईबी अधिकारी पर फायरिंग ( PHOTO- ETV Bharat )

जानकारी के मुताबिक, कनखल थाना क्षेत्र के अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय में तैनात आईबी एसपी सीपी नौटियाल और उनके चालक विनोद नेगी के बीच कुछ समय से नाराजगी चल रही थी. इसी के चलते चालक ने एसपी पर गोली चला दी. गोली माथे के पास लगने से वह घायल हो गए. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी.