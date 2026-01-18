ETV Bharat / bharat

सिरसा के ड्राइवर का लग गया जैकपॉट, पंजाब में जीती 10 करोड़ की लॉटरी

हरियाणा के सिरसा के ड्राइवर पृथ्वी सिंह ने पंजाब में 10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है जिसके बाद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं है.

Driver Prithvi from Muhammadpuria village in Rania Sirsa won a lottery worth Rs 10 crore in Punjab
सिरसा के ड्राइवर ने जीती 10 करोड़ की लॉटरी (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 18, 2026 at 6:41 PM IST

Updated : January 18, 2026 at 7:09 PM IST

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के रानियां के गांव मुहम्मदपुरिया में एक ड्राइवर की 10 करोड़ की लॉटरी निकली है जिसके बाद गांव और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. जिस व्यक्ति की 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है उसका नाम पृथ्वी सिंह है और वो ड्राइवर का काम करके जैसे-तैसे अपने परिवार का गुजारा करता है.

10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती : पृथ्वी ने डबवाली के साथ लगते किलियांवाली से पंजाब स्टेट डियर लॉटरी (लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026) की लॉटरी टिकट खरीदी थी जिसने उसकी किस्मत ही बदलकर रख दी. लॉटरी के पहले इनाम के तौर पर उसने 10 करोड़ रुपए जीते हैं. पिता का नाम देवीलाल है और पृथ्वी की उम्र 35 वर्ष है और वो ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं. परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी, एक बेटा, एक भाई और तीन बहनें हैं. तीनों बहनों की शादी हो चुकी है. उनकी पत्नी का नाम सुमन है और वो स्कूल में प्यून के तौर पर काम करती है. वहीं बेटी का नाम रितिका है, जबकि 6 साल के बेटे का नाम दक्ष है. पृथ्वी धानक जाति से आते हैं. जिस लॉटरी ने उनकी किस्मत बदली, उसका नंबर 327706 है.

सिरसा के ड्राइवर ने जीती 10 करोड़ की लॉटरी (Etv Bharat)

परिवार में जश्न का माहौल : 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने के बाद अब परिवार के लोगों ने सपने संजोने शुरू कर दिए हैं. पृथ्वी का 6 साल का बेटा दक्ष भी लॉटरी जीतने के बाद काफी खुश नज़र आ रहा है. दक्ष अब इस लॉटरी के निकलने के बाद एक बड़ी आलीशान गाड़ी लेने की बात कर रहा है.

"बच्चों का भविष्य बनाऊंगा" : मीडिया से बातचीत करते हुए लॉटरी विजेता पृथ्वी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मैंने ये लॉटरी पंजाब के किलियांवाली गांव से ली थी और तीसरी बार मैंने ये लॉटरी खरीदी थी लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी लॉटरी लग जाएगी. आज मैं बहुत खुश हूं. लॉटरी जीतने के बाद अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा और बच्चों का भविष्य बनाऊंगा.

बधाई देने वालों का लगा तांता : पृथ्वी की पत्नी सुमन रानी ने बताया कि पति की लॉटरी लगने से मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है. आज मेरे घर में सैकड़ों की संख्या में लोग आ रहे हैं और बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है. जो हमारे बच्चों के सपने हैं उनको पूरा करेंगे.

लॉटरी जीतने से खुशी : वहीं लॉटरी विक्रेता मदन सिंह ने बताया कि वे काफी सालों से डबवाली के पास लगते किलियांवाली में लॉटरी बेचने का काम करते है और काफी इनाम हरियाणा , पंजाब और राजस्थान के लोगों के निकले हैं. उन्होंने कहा कि सिरसा में पृथ्वी को 10 करोड़ की लॉटरी निकली है. गांव मुहम्मदपुरिया के सरपंच ने बताया कि पृथ्वी गांव में ही ड्राइवर का काम करता है और ड्राइविंग कर अपने घर का गुजारा चलाता है. उन्होंने कहा कि पिछले दिनों पृथ्वी ने लॉटरी खरीदी थी जिसके बाद उसको 10 करोड़ की लॉटरी निकली है और गांव और परिवार में ख़ुशी का माहौल है.

