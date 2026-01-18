ETV Bharat / bharat

सिरसा के ड्राइवर का लग गया जैकपॉट, पंजाब में जीती 10 करोड़ की लॉटरी

सिरसा : हरियाणा के सिरसा जिले के रानियां के गांव मुहम्मदपुरिया में एक ड्राइवर की 10 करोड़ की लॉटरी निकली है जिसके बाद गांव और परिवार में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है. जिस व्यक्ति की 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकली है उसका नाम पृथ्वी सिंह है और वो ड्राइवर का काम करके जैसे-तैसे अपने परिवार का गुजारा करता है.

10 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती : पृथ्वी ने डबवाली के साथ लगते किलियांवाली से पंजाब स्टेट डियर लॉटरी (लोहड़ी मकर संक्रांति बंपर 2026) की लॉटरी टिकट खरीदी थी जिसने उसकी किस्मत ही बदलकर रख दी. लॉटरी के पहले इनाम के तौर पर उसने 10 करोड़ रुपए जीते हैं. पिता का नाम देवीलाल है और पृथ्वी की उम्र 35 वर्ष है और वो ड्राइवर के तौर पर काम करते हैं. परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटी, एक बेटा, एक भाई और तीन बहनें हैं. तीनों बहनों की शादी हो चुकी है. उनकी पत्नी का नाम सुमन है और वो स्कूल में प्यून के तौर पर काम करती है. वहीं बेटी का नाम रितिका है, जबकि 6 साल के बेटे का नाम दक्ष है. पृथ्वी धानक जाति से आते हैं. जिस लॉटरी ने उनकी किस्मत बदली, उसका नंबर 327706 है.

सिरसा के ड्राइवर ने जीती 10 करोड़ की लॉटरी (Etv Bharat)

परिवार में जश्न का माहौल : 10 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने के बाद अब परिवार के लोगों ने सपने संजोने शुरू कर दिए हैं. पृथ्वी का 6 साल का बेटा दक्ष भी लॉटरी जीतने के बाद काफी खुश नज़र आ रहा है. दक्ष अब इस लॉटरी के निकलने के बाद एक बड़ी आलीशान गाड़ी लेने की बात कर रहा है.

"बच्चों का भविष्य बनाऊंगा" : मीडिया से बातचीत करते हुए लॉटरी विजेता पृथ्वी ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए बताया कि मैंने ये लॉटरी पंजाब के किलियांवाली गांव से ली थी और तीसरी बार मैंने ये लॉटरी खरीदी थी लेकिन पता नहीं था कि इतनी जल्दी लॉटरी लग जाएगी. आज मैं बहुत खुश हूं. लॉटरी जीतने के बाद अब मैं अपने सपने पूरे करूंगा और बच्चों का भविष्य बनाऊंगा.