ओडिशा : श्रद्धालुओं से भरी बस डिवाइडर से टकराई, एक की मौत, 20 से अधिक घायल
आंध्र प्रदेश से 50 तीर्थयात्रियों को ले जा रही बस सोरो के पास एक रोड डिवाइडर से टकराकर हादसे का शिकार हो गई.
Published : June 14, 2026 at 5:28 PM IST
बालासोर (ओडिशा): ओडिशा के बालासोर में श्रद्धालुओं को लेकर जा रही एक बस हादसे का शिकार हो गई. हादसा बालासोर जिले में सोरो पुलिस स्टेशन के तहत बिदु बाजार अदिरूपा पेट्रोल पंप के पास नेशनल हाईवे-16 पर हुआ. इस दौरान 50 से ज़्यादा आंध्र प्रदेश के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस के रोड डिवाइडर से टकराने के बाद ड्राइवर की मौत हो गई. वहीं 20 से अधिक लोग घायल हो गए.
बस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम से 50 से ज़्यादा श्रद्धालुओं को ले जा रही थी. श्रद्धालु पश्चिम बंगाल में अलग-अलग धार्मिक जगहों पर गए थे और वे विजयनगरम लौटने के दौरान यह हादसा हो गया. सूत्रों ने बताया कि सोरो पुलिस स्टेशन के पास अदिरूपा पेट्रोल पंप के पास बस के ड्राइवर ने गाड़ी पर से कंट्रोल खो दिया.
इससे बस डिवाइडर से टकरा गई. फलस्वरूप हादसे में बस के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बाकी लोगों को स्थानीय लोगों, पुलिस और फायर विभाग के लोगों ने पास के अस्पताल पहुंचाया. इस बीच, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और हादसे की वजह का पता लगाने के लिए जांच कर रही है.
सोरो पुलिस स्टेशन के आईआईसी डीके बेहरा ने कहा, "कंट्रोल रूम को सुबह 5 बजे बस एक्सीडेंट की जानकारी मिली. बस एक डिवाइडर से टकरा गई थी. हादसे में करीब 20 से 22 लोग घायल हुए हैं. हमने घायलों को सोरो मेडिकल भेजा है. एक व्यक्ति की मौत हो गई है. बस आंध्र प्रदेश जा रही थी."
इस साल अप्रैल में, असम से केरल जा रही 51 प्रवासी मजदूरों को ले जा रही एक बस बालासोर के खांटापाड़ा पुलिस इलाके के सेरागढ़ के पास पलट गई थी, जिसमें 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, जिनमें से पांच की हालत गंभीर थी. इसमें भी बस ड्राइवर का कंट्रोल खो जाने से बस नेशनल हाईवे के पुल से नीचे गिर गई थी. हादसे में करीब 10 यात्रियों को हल्की चोटें और करीब 20 को मामूली चोटें आईं थीं. वहीं सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को खांटापाड़ा हॉस्पिटल और बालासोर के फकीर मोहन मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल में भर्ती कराया था, जबकि मामूली रूप से घायल लोगों का प्राइमरी इलाज किया गया था.
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