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जम्मू कश्मीर: लाल चौक पर स्कूल वैन दुर्घटना में ड्राइवर की मौत, दो घायल...छात्र सुरक्षित

लाल चौक पर स्कूल वैन दुर्घटना में ड्राइवर की मौत ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में गुरुवार को श्रीनगर के लाल चौक पर घंटा घर के पास स्कूल वैन दुर्घटना में ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि दो अन्य घायल हो गए. हालांकि, इस हादसे में छात्र बाल-बाल बच गए. अधिकारियों ने बताया कि ड्राइवर की पहचान जावेद अहमद (47) के तौर पर हुई है. वह बेमिना के उमैर अबाद का रहने वाला था. हादसे में गंभीर रूप से घायल होने के बाद उसे तुरंत एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी मौत हो गई. प्राप्त जानकारी के मुताबिक, स्कूल वैन का ड्राइवर जावेद अहमद का वाहन से कंट्रोल खो जाने के कारण यह हादसा हो गया. हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए.