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हरिद्वार आईबी एसपी पर फायरिंग केस, टोकाटाकी करने पर ड्राइवर ने चलाई थी गोली, पोछा लगाकर मिटाए थे सबूत

टोकाटाकी करने पर ड्राइवर ने चलाई थी गोली ( PHOTO-ETV Bharat )

हरिद्वार: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के कनखल कोतवाली क्षेत्र के विष्णु गार्डन कॉलोनी में इंटेलिजेंस ब्यूरो के एसपी पर गोली चलाने के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. संविदा पर तैनात गाड़ी चालक ने ही अपने अधिकारी के एसपी पर तमंचे से गोली चला दी थी. गोली अधिकारी सीपी नौटियाल के माथे के पास से छूकर निकल गई, जिससे वह बाल बाल बच गए. घायल अधिकारी को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है. घटना के बाद आरोपी ने मौके से साक्ष्य मिटाने के लिए फर्श पर पोछा लगाया और कपड़े बदलकर फरार होने की तैयारी कर रहा था. इससे पहले कि वह भाग पाता, कनखल पुलिस ने उसे दबोच लिया. पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 315 बोर का तमंचा और खोखा कारतूस बरामद किया है.

पुलिस के मुताबिक, बीते शनिवार को (48 वर्षीय) विष्णु गार्डन क्षेत्र में गोली चलने की सूचना कनखल पुलिस को मिली थी. सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि संविदा चालक विनोद नेगी पुत्र भारत सिंह ने अपने अधिकारी चंद्रप्रकाश नौटियाल पर गोली चला दी है. गोली अधिकारी को छूकर निकल गई थी. उन्हें उपचार के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार चल रहा है.

चार पांच महीने से चल रहा था विवाद: कनखल कोतवाली प्रभारी देवेंद्र सिंह रावत ने बताया कि आरोपी विनोद नेगी वर्ष 2006 से आईबी के स्थानीय कार्यालय में चालक के पद पर कार्यरत है. जबकि डेढ़ साल चालक विनोद नेगी आईबी एसपी के साथ चालक के रूप में सेवा दे रहा था. पिछले करीब चार पांच महीने से अधिकारी सीपी नौटियाल और चालक के बीच विवाद चल रहा था. पूछताछ में आरोपी ने अधिकारी की ओर से लगातार टोका टाकी किए जाने और कथित रूप से परेशान किए जाने से नाराज होने की बात कही है. इसी रंजिश के कारण उसने अधिकारी पर तमंचे से गोली चला दी.