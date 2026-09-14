प्रतिबंधों का उल्लंघन कर आयात किए गए पाकिस्तानी मूल के 362 टन छुहारे, DRI ने जब्त किया
डीआरआई की जांच से पता चला है कि पाकिस्तानी मूल के छुहारों की खेप कथित तौर पर एक सुनियोजित ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था का हिस्सा थी.
Published : September 14, 2026 at 3:24 PM IST
नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर आयात की जा रही पाकिस्तानी मूल की 362 टन से अधिक सूखी खजूर (छुहारे) जब्त की है. भारत में पाकिस्तान से होने वाले आयात पर फिलहाल रोक है.
बयान में कहा गया कि विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर, DRI अधिकारियों ने नासिक के कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) अंबाद में मुंबई की एक कंपनी द्वारा आयात की गई सूखी खजूर से भरे 13 कंटेनरों को रोका. ये खेप UAE के जेबेल अली से भारत आई थी, जबकि आयात दस्तावेजों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को ही मूल देश बताया गया था.
डीआरआई की शुरुआती जांच से पता चला है कि यह खेप कथित तौर पर एक सुनियोजित ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य माल के पाकिस्तानी मूल के होने की बात को छिपाना था.
जांच में पता चला कि छुहारे शुरू में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से UAE के जेबेल अली बंदरगाह तक एक पोत पर कंटेनरों के एक सेट में भेजे गए थे. जेबेल अली में, भारत के लिए आगे के परिवहन के लिए दूसरे पोत पर लादे जाने से पहले सामान को सिर्फ ट्रांसशिप किया गया था और कंटेनरों के दूसरे सेट में ट्रांसफर किया गया था.
डीआरआई के मुताबिक, आगे के शिपमेंट को कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के जरिये भेजा गया था.
भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से या वहां से निर्यात होने वाले सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या ट्रांजिट पर प्रतिबंध लगा लिया था, जो अभी भी जारी है.
इस तरह के आयात और ट्रांजिट पर प्रतिबंध 2 मई, 2025 से लागू हुआ था, जिसे DGFT अधिसूचना संख्या 06/2025-26 के माध्यम से पेश किया गया था. यह कदम राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उठाया गया था और इसके दायरे में सीधे आने वाले सामानों के साथ-साथ तीसरे देशों के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से आने वाले सामान भी शामिल हैं.
"ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट" के तहत, DRI उन पाकिस्तानी मूल के सामानों की पहचान करने और उन्हें रोकने के लिए काम कर रहा है जिन्हें कथित तौर पर आयात प्रतिबंधों से बचने के प्रयास में तीसरे देशों के रास्ते भेजा जा रहा है.
हाल ही में हुई जब्ती से DRI की उन लगातार कोशिशों का पता चलता है, जिनका उद्देश्य ऐसे नेटवर्क का पता लगाना और उन्हें खत्म करना है जो गलत जानकारी, ट्रांसशिपमेंट और आयात से जुड़े कागजात में हेर-फेर करके व्यापार प्रतिबंधों से बचने की कोशिश करते हैं.
DRI ने कहा कि इस तरह की कार्रवाई का उद्देश्य भारत की आपूर्ति श्रृंखलाओं की अखंडता और पारदर्शिता को मजबूत करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करना है.
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