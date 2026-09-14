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प्रतिबंधों का उल्लंघन कर आयात किए गए पाकिस्तानी मूल के 362 टन छुहारे, DRI ने जब्त किया

राजस्व खुफिया निदेशालय ने हाल ही में पाकिस्तान से आई सूखी खजूर जब्त कीं ( PIB )

नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय ने सोमवार को बताया कि राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने प्रतिबंधों को दरकिनार कर आयात की जा रही पाकिस्तानी मूल की 362 टन से अधिक सूखी खजूर (छुहारे) जब्त की है. भारत में पाकिस्तान से होने वाले आयात पर फिलहाल रोक है.

बयान में कहा गया कि विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर, DRI अधिकारियों ने नासिक के कंटेनर फ्रेट स्टेशन (CFS) अंबाद में मुंबई की एक कंपनी द्वारा आयात की गई सूखी खजूर से भरे 13 कंटेनरों को रोका. ये खेप UAE के जेबेल अली से भारत आई थी, जबकि आयात दस्तावेजों में संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को ही मूल देश बताया गया था.

डीआरआई की शुरुआती जांच से पता चला है कि यह खेप कथित तौर पर एक सुनियोजित ट्रांसशिपमेंट व्यवस्था का हिस्सा थी, जिसका उद्देश्य माल के पाकिस्तानी मूल के होने की बात को छिपाना था.

जांच में पता चला कि छुहारे शुरू में पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से UAE के जेबेल अली बंदरगाह तक एक पोत पर कंटेनरों के एक सेट में भेजे गए थे. जेबेल अली में, भारत के लिए आगे के परिवहन के लिए दूसरे पोत पर लादे जाने से पहले सामान को सिर्फ ट्रांसशिप किया गया था और कंटेनरों के दूसरे सेट में ट्रांसफर किया गया था.

डीआरआई के मुताबिक, आगे के शिपमेंट को कथित तौर पर पाकिस्तानी नागरिकों द्वारा चलाई जा रही कंपनियों के जरिये भेजा गया था.

भारत सरकार ने पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद पाकिस्तान से या वहां से निर्यात होने वाले सामानों के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष आयात या ट्रांजिट पर प्रतिबंध लगा लिया था, जो अभी भी जारी है.