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पुणे रेलवे स्टेशन पर 3 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों के साथ एक महिला गिरफ्तार

पुणे रेलवे स्टेशन पर 3 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों के साथ एक महिला गिरफ्तार ( ETV Bharat )

पुणे: राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने एक ऑपरेशन के तहत एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया. उसके पास से तीन करोड़ रुपये से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए. महिला तस्कर की गिरफ्तारी पुणे रेलवे स्टेशन पर हुई.

पुणे रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय ऑपरेशन से हड़कंप मच गया. इस मामले में एक महिला यात्री एम्फेटामाइन और एमडीएमए ड्रग्स के साथ पकड़ी गई. आरोपी महिला से लगभग 3.41 करोड़ रुपये कीमत के संदिग्ध नशीले पदार्थ, खासकर एम्फेटामाइन और एमडीएमए जब्त किए गए.

राजस्व खुफिया निदेशालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस मामले में महिला यात्री को गिरफ़्तार कर लिया गया है. हाल के समय में ड्रग्स के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी के बीच, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड पुणे शहर में ऑपरेशन चला रहे हैं. एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई की पुणे रीजनल यूनिट ने 25 अगस्त की सुबह पुणे रेलवे जंक्शन पर महिला यात्री को रोका.