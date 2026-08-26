पुणे रेलवे स्टेशन पर 3 करोड़ रुपये के मादक पदार्थों के साथ एक महिला गिरफ्तार
राजस्व खुफिया निदेशालय को मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है.
Published : August 26, 2026 at 12:25 PM IST
पुणे: राजस्व खुफिया निदेशालय के अधिकारियों ने एक ऑपरेशन के तहत एक महिला तस्कर को गिरफ्तार किया. उसके पास से तीन करोड़ रुपये से अधिक के मादक पदार्थ जब्त किए गए. महिला तस्कर की गिरफ्तारी पुणे रेलवे स्टेशन पर हुई.
पुणे रेलवे स्टेशन पर राजस्व खुफिया निदेशालय ऑपरेशन से हड़कंप मच गया. इस मामले में एक महिला यात्री एम्फेटामाइन और एमडीएमए ड्रग्स के साथ पकड़ी गई. आरोपी महिला से लगभग 3.41 करोड़ रुपये कीमत के संदिग्ध नशीले पदार्थ, खासकर एम्फेटामाइन और एमडीएमए जब्त किए गए.
राजस्व खुफिया निदेशालय सूत्रों ने पुष्टि की है कि इस मामले में महिला यात्री को गिरफ़्तार कर लिया गया है. हाल के समय में ड्रग्स के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी के बीच, एंटी-नारकोटिक्स स्क्वाड पुणे शहर में ऑपरेशन चला रहे हैं. एक गुप्त सूचना के आधार पर डीआरआई की पुणे रीजनल यूनिट ने 25 अगस्त की सुबह पुणे रेलवे जंक्शन पर महिला यात्री को रोका.
महिला की तलाशी लेने पर नशीले पदार्थ मिले. वह दिल्ली के हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन से यात्रा कर रही थी. उसकी यात्रा के बारे में मिली जानकारी के आधार पर डीआरआई अधिकारियों ने उस पर नजर रखी और पुणे पहुँचने पर उसे पकड़ लिया.
उसके सामान की बारीकी से तलाशी लेने पर 2,532 ग्राम सफेद और पीले रंग का क्रिस्टल जैसा पदार्थ (एम्फेटामाइन) और 878 ग्राम अलग-अलग रंगों की गोलियाँ (MDMA) मिली. डीआरआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जब्त किए गए नशीले पदार्थों की कुल कीमत लगभग 3.41 करोड़ रुपये है और आगे की जाँच चल रही है.