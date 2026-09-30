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Hyderabad: शमशाबाद एयरपोर्ट पर 24.5 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त, यात्री गिरफ्तार

शमशाबाद एयरपोर्ट ( File/ ANI )

हैदराबाद: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बुधवार को बताया कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री से कुल 4.9 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत 24.5 करोड़ रुपये है. जांच अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है.