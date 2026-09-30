Hyderabad: शमशाबाद एयरपोर्ट पर 24.5 करोड़ रुपये की कोकीन जब्त, यात्री गिरफ्तार
DRI अधिकारियों ने बताया कि शमशाबाद एयरपोर्ट पर आए यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और कोकीन के स्रोत की जांच जारी है.
Published : September 30, 2026 at 10:48 PM IST
हैदराबाद: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) ने बुधवार को बताया कि हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक यात्री से कुल 4.9 किलोग्राम कोकीन जब्त की गई, जिसकी अवैध बाजार में कीमत 24.5 करोड़ रुपये है. जांच अधिकारियों ने यात्री को गिरफ्तार कर लिया है. फिलहाल, उसकी पहचान का खुलासा नहीं किया गया है.
अधिकारियों ने बताया कि एयरपोर्ट पर आने वाले एक यात्री के सामान में कोकीन होने की पुख्ता जानकारी मिलने पर, DRI की हैदराबाद जोनल यूनिट की टीम ने उसे एयरपोर्ट पर ही रोक लिया. यात्री के केबिन बैगेज की जांच के दौरान, उसके पास सात "अलग-अलग तरह की डार्क चॉकलेट से भरे ट्यूब" मिले, जिन पर हर एक का वजन 387 ग्राम लिखा हुआ था.
अधिकारियों ने बताया कि चूंकि चॉकलेट ट्यूब उन पर लिखे हुए वजन से बहुत ज्यादा भारी लग रहे थे, इसलिए अधिकारियों ने उन्हें खोलकर जांच की. जांच में सात ट्यूबों के अंदर चॉकलेट के साथ छिपाकर रखे गए 207 कैप्सूल बरामद हुए.
उन्होंने कहा कि आगे की जांच करने पर, प्रत्येक कैप्सूल में सफेद पाउडर जैसा पदार्थ पाया गया, जिसके कोकीन होने का संदेह है. डीआरआई ने कहा कि पदार्थ का नारकोटिक ड्रग डिटेक्शन किट का उपयोग करके परीक्षण किया गया, जिसमें कोकीन की उपस्थिति का संकेत मिला.
DRI अधिकारियों ने बताया कि यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और अभी जांच इस बात पर केंद्रित है कि कोकीन का स्रोत क्या है और हैदराबाद में इसे किसे सौंपा जाना था.
उन्होंने कहा कि हाल के महीनों में यह पहली बार है जब राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, जिसे शमशाबाद एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, इतनी बड़ी मात्रा में कोकीन जब्त की गई है. अधिकारी जांच में जुट गए हैं.
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