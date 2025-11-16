ETV Bharat / bharat

हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 1.2 kg सोना बरामद, कीमत 1.55 करोड़ रुपये, दो गिरफ्तार

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर यूएई के शारजाह से आए यात्री के सामान की चेकिंग के दौरान 1.2 किगोग्राम सोना जब्त किया गया.

DRI seized 11 gold bars weighing over 1 kg at RGI airport hyderabad two arrested
हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 1.2 kg सोना बरामद, कीमत 1.55 करोड़ रुपये, दो गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 16, 2025 at 8:56 PM IST

2 Min Read
हैदराबाद: शहर के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) के शारजाह से एक यात्री के पास से 1.2 किगोग्राम सोना के 11 बार (gold bars) जब्त किए गए. जिसकी कीमत 1.55 करोड़ रुपये बताई गई है. विशिष्ट खुफिया जानकारी के आधार पर डीआरआई के अधिकारियों ने यह कार्रवाई की.

अधिकारी ने बताया कि 14 नंवबर 2025 को ग्रीन चैनल पार करने के बाद आरजीआई एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय आगमन हॉल में शारजाह से आए एक यात्री को रोका गया. उसके सामान की जांच करने पर अधिकारियों को एक संदिग्ध आयरन का बक्सा मिला, जब उसे खोल गया था, उसमें से सोने के 11 बार निकले. यात्री ने सोने के बार कपड़ा प्रेस करने वाली आयरन मशीन में छिपाकर रखा था. बाद में अधिकारियों ने उसे जब्त कर लिया.

आयरन मशीन में छिपाकर रखा था सोना
आयरन मशीन में छिपाकर रखा था सोना (ETV Bharat)

आंध्र प्रदेश में संचालक गिरफ्तार
अधिकारियों ने बताया कि यात्री के कबूलनामे पर त्वरित कार्रवाई करते हुए, डीआरआई की नेल्लोर इकाई के अधिकारियों ने समन्वय और त्वरित प्रतिक्रिया का प्रदर्शन करते हुए, आंध्र प्रदेश के वाईएसआर जिले में उसके संचालक को तुरंत गिरफ्तार कर लिया.

उन्होंने कहा कि बरामद विदेशी मार्क वाले सोने के बार को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 110 के तहत जब्त कर लिया गया. यात्री और सोना मंगाने वाले व्यक्ति को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 104 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है. फिलहाल, पुलिस ने इस संबंध में आगे की जांच शुरू कर दी है.

