हैदराबाद एयरपोर्ट पर यात्री के बैग से 1.2 kg सोना बरामद, कीमत 1.55 करोड़ रुपये, दो गिरफ्तार

