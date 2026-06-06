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महाराष्ट्र: नागपुर में DRI का बड़ा ऑपरेशन, 2.61 करोड़ रुपये का गांजा जब्त, दो गिरफ्तार

प्रतीकात्मक फोटो ( ANI )

नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) को बड़ी सफलता मिली है. एक ऑपरेशन में अधिकारियों ने एक गाजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस दौरान 2.61 करोड़ कीमत का 522 किलो गांजा जब्त किया गया और दो लोग गिरफ्तार किए गए. राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) मुंबई जोन की नागपुर रीजनल यूनिट ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया. कुल 522 किलो गांजा जब्त किया गया. इसकी कीमत 2.61 करोड़ रुपये आंकी गई. यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया. महाराष्ट्र में गांजा सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में शामिल दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. डीआरआई ने गांजा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है. इससे सप्लाई नेटवर्क में हड़कंप मच गया है. डीआरआई अधिकारियों ने नागपुर जिले के मौदा के पास मथनी टोल प्लाजा पर ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका.