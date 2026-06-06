महाराष्ट्र: नागपुर में DRI का बड़ा ऑपरेशन, 2.61 करोड़ रुपये का गांजा जब्त, दो गिरफ्तार
महाराष्ट्र में डीआरआई ने गाजा तस्करी के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया.
Published : June 6, 2026 at 1:50 PM IST
नागपुर: महाराष्ट्र के नागपुर में राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) को बड़ी सफलता मिली है. एक ऑपरेशन में अधिकारियों ने एक गाजा तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया. इस दौरान 2.61 करोड़ कीमत का 522 किलो गांजा जब्त किया गया और दो लोग गिरफ्तार किए गए.
राजस्व आसूचना निदेशालय (DRI) मुंबई जोन की नागपुर रीजनल यूनिट ने अंतरराज्यीय गांजा तस्करी सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया. कुल 522 किलो गांजा जब्त किया गया. इसकी कीमत 2.61 करोड़ रुपये आंकी गई. यह ऑपरेशन गुप्त सूचना के आधार पर चलाया गया.
महाराष्ट्र में गांजा सप्लाई करने वाले अंतरराज्यीय तस्करी नेटवर्क में शामिल दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया है. डीआरआई ने गांजा तस्करों के खिलाफ सख्त अभियान शुरू किया है. इससे सप्लाई नेटवर्क में हड़कंप मच गया है. डीआरआई अधिकारियों ने नागपुर जिले के मौदा के पास मथनी टोल प्लाजा पर ओडिशा-आंध्र प्रदेश सीमा से महाराष्ट्र की ओर जा रहे एक ट्रक को रोका.
गाड़ी में बने गुप्त खानों में 522 किलो से ज्यादा गांजा छिपाकर रखा गया था. 247 गांजा पैकेट जब्त ट्रक की तलाशी लेने पर डीआरआई टीम को आठ बैग मिले जिनमें गांजे के 247 पैकेट थे. ये खाकी प्लास्टिक टेप में लिपटे हुए थे और ड्राइवर की सीट के पीछे एक गुप्त खाने, कार्गो एरिया के नीचे एक लॉक किए गए टूलबॉक्स और ड्राइवर के केबिन के ऊपर की जगह में छिपाकर रखे गए थे.
जब्त किए गए गांजे की कीमत 2.61 करोड़ रुपये है. इसके अलावा, 8 लाख रुपये कीमत की गाड़ी भी जब्त की गई और दो लोगों को गिरफ़्तार किया गया. पाँच महीनों में 1250 किलो से अधिक गांजा जब्त किया गया. डीआरआई ने बताया कि इस साल की शुरुआत में दो अलग-अलग लेकिन आपस में जुड़े ऑपरेशन में उसकी यूनिट ने 6.25 करोड़ रुपये कीमत का 1,250 किलो से ज्यादा गांजा जब्त किया और मास्टरमाइंड समेत चार लोगों को गिरफ़्तार किया.