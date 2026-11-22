कार में छिपाकर ले जा रहे थे ₹3.83 करोड़ का सोना, 25 गोल्ड बार के साथ तस्कर गिरफ्तार
डीआरआई अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों संदिग्धों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है.
Published : November 22, 2026 at 2:00 PM IST
हैदराबाद: राजस्व खुफिया निदेशालय ( डीआरआई) ने सोने के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई की. हैदराबाद में डीआरआई अधिकारियों ने कोलकाता से हैदराबाद तस्करी कर लाए जा रहे सोने की एक बड़ी खेप को पकड़ा. 3.83 करोड़ रुपये कीमत का यह सोना कार के टेल लैंप के पीछे खास तौर पर बनाए गए सीक्रेट कम्पार्टमेंट में छिपा हुआ मिला.
25 गोल्ड बार बरामद
इस महीने की 19 तारीख को डीआरआई अधिकारियों ने कोलकाता से हैदराबाद जा रही एक किआ सेल्टोस को रोका. गाड़ी में बैठे दो लोगों को हिरासत में लिया गया और कार की अच्छी तरह से जांच की गई. अधिकारियों को टेल लैंप के पीछे एक चालाकी से छिपा हुआ कम्पार्टमेंट मिला, जिसे शक से बचने के लिए डिजाइन किया गया था. अंदर उन्हें भूरे रंग के टेप में लिपटे तीन पैकेट मिले. पैकेट खोलने पर 25 सोने की छड़ें बरामद हुई. 2.98 किलोग्राम वजन वाले इस सोने की बाजार में कीमत लगभग 3.83 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
मास्टरमाइंड की पहचान के लिए जांच जारी है
जब्त किया गया सोना-पूरा 24-कैरेट प्योरिटी का निकला. कुछ बार पर विदेशी निशान थे, जबकि दूसरों पर निशान जानबूझकर मिटा दिए गए थे. कस्टम्स एक्ट, 1962 के तहत अधिकारियों ने स्मगलिंग ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल की गई एक किआ सेल्टोस कार के साथ 25 सोने के बार जब्त किए. दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया. इस स्मगलिंग रैकेट के मास्टरमाइंड की पहचान के लिए जांच जारी है.
शमशाबाद एयरपोर्ट पर बड़ी मात्रा में सोना जब्त, दो गिरफ्तार
एक अलग घटना में हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में सोना जब्त किया. डीआरआई (डायरेक्टरेट ऑफ़ रेवेन्यू इंटेलिजेंस) के अधिकारियों ने दुबई से मस्कट होते हुए हैदराबाद आए एक यात्री के ट्रॉली बैग की जांच की.
उन्हें बैग के अंदर एक वॉलेट में छिपाकर रखे गए नौ विदेशी सोने के बार (24-कैरेट) मिले, जिनका वजन 1051 ग्राम था. यूनाइडेट अरब अमिरात के निशान वाले इन सोने के बार की कीमत लगभग 1.37 करोड़ रुपये होने का अनुमान है.
अधिकारियों ने बताया कि जब्त किए गए सोने के लिए कोई वैलिड इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट नहीं होने के कारण कस्टम एक्ट, 1962 के तहत मामला दर्ज किया गया. डीआरआई ने एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया जो सोना लेने के लिए एयरपोर्ट के अराइवल टर्मिनल के बाहर इंतजार कर रहा था. डीआरआई अधिकारियों ने पुष्टि की कि दोनों संदिग्धों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और जांच जारी है.