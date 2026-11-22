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कार में छिपाकर ले जा रहे थे ₹3.83 करोड़ का सोना, 25 गोल्ड बार के साथ तस्कर गिरफ्तार

कार के सीक्रेट कम्पार्टमेंट में 25 गोल्ड बार मिले ( ETV Bharat )

हैदराबाद: राजस्व खुफिया निदेशालय ( डीआरआई) ने सोने के गैर-कानूनी ट्रांसपोर्ट पर कार्रवाई की. हैदराबाद में डीआरआई अधिकारियों ने कोलकाता से हैदराबाद तस्करी कर लाए जा रहे सोने की एक बड़ी खेप को पकड़ा. 3.83 करोड़ रुपये कीमत का यह सोना कार के टेल लैंप के पीछे खास तौर पर बनाए गए सीक्रेट कम्पार्टमेंट में छिपा हुआ मिला.

25 गोल्ड बार बरामद