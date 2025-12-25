सांता क्लॉज की ड्रेस पहनकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कान ला रहे कोलकाता के सलीम जोकरवाला
Published : December 25, 2025 at 5:50 PM IST
कोलकाता: पश्चिम बंगाल समेत देशभर में हर रोज ऐसी अलग-अलग घटनाएं रही हैं, जिनसे आम लोगों के चेहरों से मुस्कान गायब हो रही है. ऐसे में 50 साल के सलीम अहमद अपना दुख छिपाकर उन उदास चेहरों पर मुस्कान वापस ला रहे हैं, किसी न किसी कारण दुख में हैं.
इतना ही वह धर्म की दीवारें तोड़कर क्रिसमस के त्योहार पर आम लोगों के सामने खुद को सांता क्लॉज के रूप में पेश कर रहे हैं. इससे उन्हें थोड़ी कमाई भी हो रही है.साथ लोगों के चेहरों पर भी मुस्कान आ रही है. सलीम के मुताबिक लोगों की खुशी ही उनकी कामयाबी है.
सलीम जोकरवाला
कोलकाता बार-बार एक मैसेज दे रहा है, यहां पूजा से लेकर ईद और क्रिसमस तक आम लोग पूरी तरह से रिलैक्स रहते हैं. यही महानगर की परंपरा है. यहां बेट फोड लेन सेंट्रल कोलकाता की एक भीड़भाड़ वाली गली है. सलीम अहमद उर्फ सलीम जोकरवाला इसके अंदर एक छोटे से घर में रहते हैं.
उन्होंने 1992 में यह प्रोफेशन शुरू किया था. कुछ इवेंट्स में सलीम मोटे आदमी के कपड़े पहने दिखते हैं, तो कुछ में छोटे आदमी के और जब क्रिसमस आता है, तो सलीम लाल ड्रेस और लाल टोपी में सांता क्लॉज बन जाते हैं. लोगों को हंसाना उनका काम है.सलीम यह काम 33 सालों से बिना किसी झिझक के कर रहे हैं.
सलीम की आर्थिक स्थित
हालांकि, उन्हें अपनी पर्सनल लाइफ में भी कम मुश्किलों से नहीं गुजरना पड़ा. सलीम के काम से होने वाली थोड़ी इनकम पर परिवार चलता है. कुछ साल पहले, उन्होंने अपनी बहन को अपनी आंखों के सामने मरते हुए देखा और जिस दिन उनकी बहन की मौत हुई, उन्हें एक फंक्शन में काम करना पड़ा. इसलिए, अपनी बहन की मौत का दुख मनाते हुए, उन्होंने सीने पर पत्थर रखकर अपने भतीजे के साथ काम पर चले गए. अपने मन के उतार-चढ़ाव के बावजूद उन्होंने फंक्शन में सबके चेहरों पर मुस्कान ला दी.
हालांकि, उनके दो बेटे अब इस प्रोफेशन में उनकी मदद कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह ज्यादा कमाते हैं. वह अपनी पत्नी, दो बेटों और बहू के साथ एक छोटे से टूटे-फूटे घर में रहते हैं. इसके बावजूद सलीम निराश नहीं है.
शो कैसे शुरू हुआ?
सलीम बताते हैं कि उन्होंने एक शोरूम को सजाने का काम लिया. वहां उन्होंने सरप्राइज के तौर पर सांता क्लॉज की ड्रेस पहनी. जोकर बनकर खड़े होकर लोगों की मुस्कान और खुश चेहरे देखकर, वह उनके पीछे उस रास्ते पर चलने लगे, जो अभी भी चल रहा है. जानने वाले लोग उन्हें सलीम अहमद नहीं, बल्कि सलीम जोकरवाला कहते हैं. उन्हें यह काम करना पसंद है.
सद्भाव का संदेश देने वाले
अभी अलग-अलग जगहों पर धार्मिक तनाव की स्थिति है. ऐसे में सलीम के चेहरे पर सद्भाव का संदेश है. उन्होंने कहा, "हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई सभी भाई-भाई हैं. हमने कभी धर्म के हिसाब से नहीं सोचा. सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है, उससे बड़ा कुछ नहीं है. पहले इंसानियत आई, फिर धर्म. सबका अपना-अपना धर्म है. कोई भी धर्म कभी बुरी बातें नहीं सिखाता. सभी धर्म अच्छे हैं. एक ग्रुप ने पॉलिटिक्स की है. उनकी बातें सुनने का कोई मतलब नहीं है. मेरा काम लोगों को हंसाना है. मुझे पता है कि सबके चेहरे पर मुस्कान कैसे लानी है."
