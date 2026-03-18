हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू, जींस-टीशर्ट पर बैन, सोशल मीडिया पर भी सरकार की पैनी नजर
हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड फॉलो करने का नया आदेश जारी किया है.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 18, 2026 at 8:11 PM IST
शिमला: हिमाचल की सुक्खू सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारियों के लिए नया ड्रेस कोड लागू किया है. इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया गया है. इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है. नए आदेश के अनुसार ऑफिस और कोर्ट में कर्मचारियों के लिए फॉर्मल कपड़ा पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. जीन्स और टी-शर्ट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है. सरकारी महिला और पुरुष कर्मचारियों को फॉर्मल और साफ-सुथरे लुक के साथ ऑफिस आने का निर्देश दिया गया है.
हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू
पुरुष कर्मचारियों के लिए शर्ट और ट्राउजर या कॉलर्ड शर्ट के साथ पैंट पहनना जरूरी है. साथ ही सभी कर्मचारियों को फॉर्मल जूते पहनने होंगे. वहीं, महिला कर्मचारियों को साड़ी, लेडीज फॉर्मल सूट, सलवार/चूड़ीदार/कुर्ता के साथ दुपट्टा और ट्राउजर पैंट और शर्ट के साथ सैंडल और जूते पहनने की सलाह दी गई है. आदेश में कहा गया है कि, यह निर्देश पहले 2021 में दिए जा चुके थे, बावजूद इसके कई कर्मचारी इसका पालन नहीं कर रहे थे. जिसके बाद सरकार ने फिर से नया आदेश जारी किया है.
सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर
सरकार का कहना है कि, कर्मचारियों के किसी भी सार्वजनिक बयान या राय से सरकारी नीतियों की आलोचना या सरकारों के बीच संबंधों पर असर पड़ सकता है. ऐसे में सरकारी कर्मचारियों को सोशल मीडिया पर भी अनुशासन बनाए रखना होगा. जब सोशल मीडिया पर अपने विचार बताने की बात आती है तो सरकारी कर्मचारियों पर कुछ पाबंदियां होती हैं. इसलिए कर्मचारियों के सोशल मीडिया पर भी निगरानी रखी जा रही है. इसको लेकर हिमाचल की वर्तमान सरकार ने सख्त हिदायत भी दी है.
कर्मचारी क्या पहनेंगे और क्या नहीं पहनेंगे?
- पुरुषों कर्मचारी शर्ट और पैंट या ट्राउजर पैंट/कॉलर वाली शर्ट के साथ पैंट, जूते या सैंडल पहनेंगे. कर्मचारियों को फॉर्मल जूते पहनने का निर्देश दिया गया है.
- महिला कर्मचारी साड़ी, लेडीज फॉर्मल सूट, सलवार/चूड़ीदार/कुर्ता के साथ दुपट्टा और ट्राउजर पैंट और शर्ट के साथ चप्पल, सैंडल या जूते पहनेंगी.
- कर्मचारी ऑफिस में जींस और टी-शर्ट नहीं पहनेंगे.
ड्रेस कोड और सोशल मीडिया को लेकर CM का सख्त रुख
वहीं, सरकारी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू होने और सोशल मीडिया को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है, "डिसेन्ट ड्रेस पहनी जाए. जो 2021 के निर्देश हैं उसे ही लागू किया जाता है. दरअसल, सोशल मीडिया में कई प्रकार के ऑफिस जाते हैं. उसपर रोक लगाने के लिए एक प्रकार का नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ताकि सोशल मीडिया पर जो ऑफिसर्स जा रहे हैं वो सोशल मिडाय पर न जाएं. जिसे जो ड्रेस पहननी है पहने. डिसेन्ट ड्रेस जो भी पहनना चाहता है, जो अटायर में प्रचलित है उसे कोई रोक नहीं सकता."
ड्रेस कोड लागू करने का क्या है उद्देश्य?
अधिसूचना के अनुसार, सराकरी कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड लागू करने का मकसद सेवाओं में शालीनता और मर्यादा बनाए रखना है. इसके पीछे दूसरा तर्क यह है कि सभी सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को फॉर्मल कपड़े पहनने चाहिए. सभी कर्मचारियों को ग्रूमिंग और पर्सनल हाइजीन पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए. सरकार ने पहले के निर्देशों की अनदेखी किए जाने के बाद कड़ा रुख अपनाया है. इन नियमों का पालन न करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है.
सरकारी कर्मचारियों को नसीहत
CCS (कंडक्ट) रूल्स का रूल-3(1)(iii) के अनुसार, सरकारी कर्मचारी ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जो सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक न हो. सरकारी कर्मचारी के लिए ठीक न होने का मतलब है ऐसा व्यवहार जो किसी सरकारी कर्मचारी के लिए गलत या अयोग्य माना जाता है और जिसके लिए डिसिप्लिनरी एक्शन हो सकता है. राज्य सरकार के कर्मचारियों को ड्यूटी पर या ड्यूटी के बाद सरकारी पॉलिसी के हिसाब से जिम्मेदार और अच्छा व्यवहार बनाए रखना होता है.
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