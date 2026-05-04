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'BJP की सरकार बनेगी, दीदी आराम करेंगी': प.बंगाल BJP अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य

उन्होंने कहा, "सब जाग रहे हैं. हर जगह के कार्यकर्ता जाग रहे हैं. हम चाहते हैं कि दीदी थोड़ा आराम करें और आराम करें. चुनाव अब खत्म हो गया है. नतीजे आने वाले हैं. उतार-चढ़ाव होंगे. शुरुआती रुझान आ गए हैं."

ट्रेंड्स के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि उतार-चढ़ाव तो होंगे, लेकिन उन्होंने आसान जीत का भरोसा जताया और कहा कि पार्टी कार्यकर्ता पूरी तरह से नतीजों पर फोकस कर रहे हैं.

समिक भट्टाचार्य ने कहा, "भाजपा कार्यकर्ताओं के सपने सच होने वाले हैं. गंगोत्री से गंगा सागर तक सरकार बनाने का सपना आज पूरा होने जा रहा है. सरकार बनेगी और रहेगी... दीदी ज़रूर आराम करेंगी. ऐसा होगा."

कोलकाता : पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के शुरुआती बढ़त लेने के बाद, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष समिक भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ताओं के सपने "सच होने वाले हैं", और उन्होंने आसान जीत का भरोसा जताया.

भारतीय चुनाव आयोग के रुझान के अनुसार, भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने पश्चिम बंगाल में 78 सीटों पर शुरुआती बढ़त बना ली है, जबकि ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस 43 सीटों पर आगे चल रही है, और उसकी सहयोगी बीजीपीएम एक सीट पर आगे चल रही है.

समाचार चैनलों ने 294 सदस्यों वाली विधानसभा में भाजपा के लिए मामूली बढ़त का अनुमान लगाया है, जिसमें भाजपा को 185 सीटों की बढ़त का अनुमान है. इस बीच, पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष और नंदीग्राम और भवानीपुर से भाजपा उम्मीदवार सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा चुनाव की मतगणना के दौरान अपनी पार्टी के प्रदर्शन पर भरोसा जताया.

उन्होंने कहा कि भवानीपुर में शुरुआती राउंड में मुकाबला करीबी हो सकता है, लेकिन उन्होंने भरोसा जताया कि और राउंड की गिनती के बाद वह बढ़त बना लेंगे. पिछली बार उन्हें 90-95 प्रतिशत वोट मिलते थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ; एक दरार है. मैं 8 हिंदू बूथों को लीड कर रहा हूं. भवानीपुर में राउंड 9-10 से, मैं लीड करूंगा.

उन्होंने आगे कहा, "विरोधी लहर है, साथ ही हिंदू कमल के पक्ष में एकजुट हो रहे हैं. यह हमारे लिए बहुत अच्छा संकेत है...मुस्लिम वोट भी बंटा है, खासकर मालदा, मुशीदाबाद और उत्तर दिनाजपुर में."

पश्चिम बंगाल में आज़ादी के बाद अब तक का सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई, विधानसभा चुनाव के दूसरे फेज़ में 91.66 प्रतिशत वोटिंग हुई. पहले फेज़ में, वोटिंग में 93.19 प्रतिशत लोगों ने हिस्सा लिया, जिससे कुल वोटिंग 92.47 प्रतिशत हो गया.

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