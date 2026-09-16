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DRDO कोलकाता से 177 किमी दूर समंदर के पास करेगा मिसाइल परीक्षण; 8.73 एकड़ में बनेगी तीसरी टेस्टिंग रेंज

Missile Test Centre India: वर्तमान में ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित है और आंध्र प्रदेश के नागायलंका/नवदुर्गा में प्रस्तावित है.

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DRDO कोलकाता से 177 किमी दूर समंदर के पास करेगा मिसाइल परीक्षण. (Photo Credit; Getty Images)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 16, 2026 at 4:43 PM IST

5 Min Read
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हैदराबाद: WB Missile Testing Range: पश्चिम बंगाल में कोलकाता से 177 किलोमीटर दूर, जहां समंदर (बंगाल की खाड़ी) की लहरें किनारे से टकराती हैं, वहां अब दुश्मन देशों के होश उड़ाने और उनको तबाह करने की क्षमता रखने वाली मिसाइल्स भी गरजेंगी. दरअसल, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर के छोटे से गांव जुनपुट में, समंदर से लगे 8.73 एकड़ के टुकड़े पर देश की तीसरी बड़ी मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाने जा रहा है. इसके पहले ओडिशा के चांदीपुर में मिसाइल टेस्टिंग रेंज स्थापित है और आंध्र प्रदेश के नागायलंका/नवदुर्गा में निर्माण चल रहा है.

देश में सिर्फ एक मिसाइल परीक्षण केंद्र एक्टिव: वर्तमान में देश की धरती पर सिर्फ एक मिसाइल टेस्टिंग सेंटर एक्टिव है जो ओडिशा के चांदीपुर में है. इसे इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज के नाम से जाना जाता है. यहां दो लॉन्च पैड से देश की प्रमुख मिसाइलों अग्नि, पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मोस के परीक्षण इसी रेंज से किए जाते हैं. चांदीपुर-ऑन-सी लॉन्च कॉम्प्लेक्स-III से कम दूरी और मध्यम दूरी की मिसाइलों तथा हवाई हथियारों का परीक्षण होता है.

दूसरा, ओडिशा तट के पास लॉन्च कॉम्प्लेक्स-IV है. यहां से लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है. परीक्षण के दौरान मिसाइल के व्यवहार, गति और सटीकता (Accuracy) पर पैनी नजर रखने के लिए रडार, इलेक्ट्रो-ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और टेलीमेट्री का उपयोग किया जाता है.

DRDO को नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाने की जरूरत क्यों पड़ी: ओडिशा के चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए DRDO नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज बनाने की तैयारी कर रहा है. इससे मिसाइल परीक्षणों की गति तो बढ़ेगी ही साथ ही सैन्य आत्मनिर्भरता को मजबूती भी मिलेगी. दरअसल, वर्तमान में डीआरडीओ कई नई मिसाइल प्रणालियों और हथियारों पर काम कर रहा है. इसके चलते मौजूदा टेस्टिंग सुविधाओं का विस्तार करना बेहद जरूरी हो गया है.

मिसाइलों के विकास की रफ्तार ने ओडिशा पर बढ़ाया लोड: पिछले कुछ साल में भारत ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत स्वदेशी मिसाइलों का विकास बहुत तेज कर दिया है. आकाश, ब्रह्मोस, अग्नि, प्रलय और वीशॉर्ड्स (VSHORADS) जैसी मिसाइलों के परीक्षण के कारण ओडिशा की चांदीपुर रेंज पर वर्कलोड काफी बढ़ गया था. नए केंद्र से यह वर्कलोड आपस में बंट जाएगा. नए टेस्टिंग रेंज बनने से डीआरडीओ एक ही समय में अलग-अलग जगहों पर समानांतर (parallel) परीक्षण कर सकेगा. इससे हथियारों के विकास और सेना में उनके शामिल होने का समय घट जाएगा.

बंगाल में किन मिसाइल्स की होगी टेस्टिंग: नई टेस्टिंग रेंज्स से ओडिशा की चांदीपुर रेज का काम बंट जाएगा. वहां वर्कलोड कम हो सकेगा. काम के बंटवारे के तहत पश्चिम बंगाल के जुनपुट में बनने वाली नई मिसाइल रेंज में मुख्य रूप से कम दूरी की सामरिक मिसाइलों, रडार प्रणालियों और तटीय रक्षा तकनीकों का परीक्षण किया जाएगा. जबकि, आंध्र प्रदेश के नागायलंका/नवदुर्गा रेंज को विशेष रूप से बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस (BMD), इंटरसेप्टर मिसाइलों और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों (SAM) के परीक्षण के लिए डेवलप किया जा रहा है. वहीं, ओडिशा के चांदीपुर से लंबी दूरी की रणनीतिक और परमाणु क्षमता वाली मिसाइलों के परीक्षण जारी रहेंगे.

चांदीपुर टेस्टिंग रेंज से 70 किमी दूर बन रहा नया परीक्षण केंद्र: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी ने शुक्रवार को डीआरडीओ के नई मिसाइल रेंज बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. उन्होंने इसे पश्चिम बंगाल के विकास के लिए एक बड़ी परियोजना बताया. डीआरडीओ ने अप्रैल 2024 में पुरबा मेदिनीपुर तट के किनारे परीक्षण रेंज का प्रस्ताव रखा था. जिसे अब सरकार ने मंजूरी दी है. इसके तहत सरकार डीआरडीओ को 8.73 एकड़ जमीन देने के लिए तैयार हो गई है. ये जमीन, जहां कोलकाता से 177 किमी दूर है, वहीं ओडिशा की चांदीपुर रेंज से मात्र 70 किमी की दूरी पर है.

देश का मिसाइल डिफेंस सिस्टम होगा मजबूत: नई मिसाइल टेस्टिंग रेंज देश के मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम (Ballistic Missile Defence - BMD) और मिसाइल क्षमता को समानांतर परीक्षण की सुविधा, वास्तविक युद्ध जैसी परिस्थितियों का अनुकरण और दुश्मन के हवाई हमलों के खिलाफ एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार करने में मजबूती प्रदान करेंगी. ये मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम दो चरणों में काम करता है. हवा में बहुत ऊंचाई पर दुश्मन की मिसाइल को नष्ट करना और कम ऊंचाई पर नष्ट करना.

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