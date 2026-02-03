DRDO ने SFDR टेक्नोलॉजी का सफल परीक्षण किया, रक्षा मंत्री ने की तारीफ

ETV Bharat / bharat

नई दिल्ली: रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) ने मंगलवार को ओडिशा के तट पर चांदीपुर के इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज (ITR) से सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट (SFDR) टेक्नोलॉजी का सफल प्रदर्शन किया. यह परीक्षण सुबह करीब 10:45 बजे किया गया. इस सफल परीक्षण के बाद भारत उन खास देशों की कतार में शामिल हो गया है जिनके पास यह टेक्नोलॉजी है, जिससे दुश्मनों पर सामरिक बढ़त पाने के लिए लंबी दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बनाई जा सकती हैं. एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि नोजल-लेस बूस्टर, सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट मोटर और फ्यूल फ्लो कंट्रोलर समेत सभी उपप्रणाली (Subsystem) ने उम्मीद के मुताबिक काम किया, जब उन्हें शुरू में ग्राउंड बूस्टर मोटर से जरूरी मच संख्या (Mach Number) तक चलाया गया.