Exclusive Interview: तकनीक, सुरक्षा और आर्थिक विकास से बनेगा 'विकसित भारत': बिनय कुमार दास

ब्रह्मपुर (ओडिशा): ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक की संप्रभुता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के डायरेक्टर जनरल (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम) बिनय कुमार दास भारत के रणनीतिक नवाचार अभियान में सबसे आगे हैं. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर डिफेंस सिस्टम में दशकों का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक डॉ. दास, भारत की सैन्य तैयारियों और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी की स्वदेशी तकनीक का नेतृत्व कर रहे हैं. दास NIST यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी (ICADS-2026) में भाग लेने के लिए ब्रह्मपुर आए थे. इस मौके पर ईटीवी भारत के समीर कुमार आचार्य के साथ खास बातचीत में, दास ने वायु रक्षा क्षमताओं, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उत्पादन में वृद्धि और भारत के 20 साल के टेक्नोलॉजी रोडमैप पर बात की. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐसी कॉन्फ्रेंस सभी के लिए कैसे जरूरी हैं?

जवाब: मैं कहूंगा कि ये सम्मेलन बहुत काम के हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने देखा कि हमारे देश के लिए सुरक्षा और संप्रभुता कितनी जरूरी है. भारत एक शांतिपूर्ण देश है और हमला करने का विकल्प नहीं चुनता. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी तकनीक को मजबूत न करें, हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी देश हमें चुनौती पेश करने की हिम्मत न करे.

आज एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विशेषज्ञ नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर सकती हैं. मुझे स्टूडेंट्स को सक्रिय रूप से हिस्सा लेते और नए प्रोजेक्ट्स दिखाते हुए देखकर खुशी हुई. यह हमारे युवाओं की ताकत दिखाता है.

मुझे यकीन है कि यहां हुई बातचीत से एक ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान बनेगा. पूरे भारत में, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर एक आधुनिक 'सुदर्शन चक्र' बनाएंगे, जो देश के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर सुरक्षा कवच होगा.

सवाल: भारत दुनिया भर में मजबूत हो रहा है और DRDO की इसमें बड़ी भूमिका है. कृपया हमें बताएं कि यह संगठन भारत के रक्षा हितों को कैसे बढ़ावा दे रहा है?