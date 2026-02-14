ETV Bharat / bharat

Exclusive Interview: तकनीक, सुरक्षा और आर्थिक विकास से बनेगा 'विकसित भारत': बिनय कुमार दास

DRDO के वैज्ञानिक बिनय कुमार दास ने कहा कि हमारा लक्ष्य ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना है जो दुनिया के किसी भी देश के पास न हो.

DRDO Scientist Binaya kumar das Exclusive interview on Defence technology Security Developed India
DRDO के वैज्ञानिक बिनय कुमार दास (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 14, 2026 at 3:18 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ब्रह्मपुर (ओडिशा): ऐसे समय में जब राष्ट्रीय सुरक्षा और तकनीक की संप्रभुता दुनिया भर में चर्चा का विषय बनी हुई है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) के डायरेक्टर जनरल (इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम) बिनय कुमार दास भारत के रणनीतिक नवाचार अभियान में सबसे आगे हैं. डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स और एयर डिफेंस सिस्टम में दशकों का अनुभव रखने वाले वैज्ञानिक डॉ. दास, भारत की सैन्य तैयारियों और आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के उद्देश्य से अगली पीढ़ी की स्वदेशी तकनीक का नेतृत्व कर रहे हैं. दास NIST यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एयर डिफेंस एंड सिक्योरिटी (ICADS-2026) में भाग लेने के लिए ब्रह्मपुर आए थे. इस मौके पर ईटीवी भारत के समीर कुमार आचार्य के साथ खास बातचीत में, दास ने वायु रक्षा क्षमताओं, आत्मनिर्भर भारत, रक्षा उत्पादन में वृद्धि और भारत के 20 साल के टेक्नोलॉजी रोडमैप पर बात की. पढ़िए बातचीत के मुख्य अंश...

सवाल: वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए, राष्ट्रीय सुरक्षा पर ऐसी कॉन्फ्रेंस सभी के लिए कैसे जरूरी हैं?

जवाब: मैं कहूंगा कि ये सम्मेलन बहुत काम के हैं. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, हमने देखा कि हमारे देश के लिए सुरक्षा और संप्रभुता कितनी जरूरी है. भारत एक शांतिपूर्ण देश है और हमला करने का विकल्प नहीं चुनता. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपनी तकनीक को मजबूत न करें, हमें इतना मजबूत होना चाहिए कि कोई भी देश हमें चुनौती पेश करने की हिम्मत न करे.

डॉ. बिनय कुमार दास
डॉ. बिनय कुमार दास (ETV Bharat)

आज एयर डिफेंस सिस्टम पर फोकस इसलिए भी जरूरी है क्योंकि विशेषज्ञ नई टेक्नोलॉजी पर चर्चा करने के लिए इकट्ठा हुए हैं जो हमारे सुरक्षा ढांचे को मजबूत कर सकती हैं. मुझे स्टूडेंट्स को सक्रिय रूप से हिस्सा लेते और नए प्रोजेक्ट्स दिखाते हुए देखकर खुशी हुई. यह हमारे युवाओं की ताकत दिखाता है.

मुझे यकीन है कि यहां हुई बातचीत से एक ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान बनेगा. पूरे भारत में, वैज्ञानिक और तकनीकी विशेषज्ञ मिलकर एक आधुनिक 'सुदर्शन चक्र' बनाएंगे, जो देश के लिए एक मजबूत और आत्मनिर्भर सुरक्षा कवच होगा.

सवाल: भारत दुनिया भर में मजबूत हो रहा है और DRDO की इसमें बड़ी भूमिका है. कृपया हमें बताएं कि यह संगठन भारत के रक्षा हितों को कैसे बढ़ावा दे रहा है?

बिनय कुमार दास
बिनय कुमार दास (ETV Bharat)

जवाब: DRDO भारत की रक्षा ताकत का एक अहम स्तंभ है. हमारा लक्ष्य स्पष्ट है. हम ऐसी तकनीक विकसित करते हैं जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है और न ही कोई विकसित कर सकता है. हम प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत के विजन के साथ हैं. पिछले पांच वर्षों में, भारत का रक्षा उत्पादन दोगुना हो गया है. यह एक बड़ी उपलब्धि है. लेकिन सिर्फ उत्पादन बढ़ाना काफी नहीं है, तकनीक में प्रगति भी साथ-साथ होनी चाहिए.

बिनय कुमार दास के साथ ईटीवी भारत के संवाददाता समीर कुमार आचार्य
बिनय कुमार दास के साथ ईटीवी भारत के संवाददाता समीर कुमार आचार्य (ETV Bharat)

DRDO ने प्राथमिकता वाले क्षेत्रों और इंडस्ट्री की पहचान करते हुए 20 साल का टेक्नोलॉजी रोडमैप तैयार किया है. हमारे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड के जरिये, हम इनोवेटर्स और इंडस्ट्री को 50 करोड़ रुपये तक की फंडिंग देते हैं. मजबूत, नए आइडिया वाले किसी भी व्यक्ति को हमारा समर्थन मिलेगा.

मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम भारत को रक्षा तकनीक में अगले स्तर पर ले जाने के लिए पक्के इरादों के साथ प्रतिबद्ध हैं.

सवाल: 'विकसित भारत' ग्लोबल फोरम पर लगातार एक थीम रहा है, देश में होने वाली चर्चाओं की तो बात ही छोड़ दें. आप इस कॉन्सेप्ट को कैसे समझाते हैं?

जवाब: एक विकसित भारत वह है जहां हर नागरिक गर्व से कहता है, 'मैं एक भारतीय हूं,' और विश्वास करता है कि देश के भीतर कुछ भी हासिल किया जा सकता है.

DRDO Scientist Binaya kumar das Exclusive interview on Defence technology Security Developed India
ICADS-2026 में भाग लेते हुए डॉ. बिनय कुमार दास (ETV Bharat)

हमें ऐसी टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिस्टम बनाने होंगे जो न सिर्फ देश में इस्तेमाल के लिए मजबूत हों, बल्कि दुनिया भर में मुकाबला करने लायक भी हों. भविष्य में, दूसरे देश भारतीय रक्षा तकनीक को खरीदने की इच्छा जाहिर कर सकते हैं. इससे हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और हमारा निर्यात बाजार बढ़ेगा. जब तकनीक, सुरक्षा और आर्थिक विकास एक साथ आगे बढ़ेंगे, तो भारत सच में एक विकसित देश बन जाएगा. जिस तरह के प्रोग्राम हम कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हम उस रास्ते पर मजबूती से चल रहे हैं.

यह भी पढ़ें-

  1. 114 नए राफेल जेट खरीदेगा भारत, रक्षा मंत्रालय ने 3.25 लाख करोड़ के सौदे को दी मंजूरी
  2. पीएम मोदी का असम दौरा, कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया

TAGGED:

DRDO DG BINAY KUMAR DAS
DEVELOPED INDIA
DEFENCE TECHNOLOGY SECURITY
AIR DEFENCE SYSTEM
EXCLUSIVE INTERVIEW

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.