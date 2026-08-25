ETV Bharat / bharat

बड़ा फैसला: रक्षा मंत्री ने DRDO मिसाइल तकनीक भारतीय उद्योगों को सौंपने की दी मंजूरी

इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और रक्षा उद्योग के आधार को मजबूत करना है.

Etv Bharat
रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता: अब देश की प्राइवेट कंपनियां और MSMEs बनाएंगी स्वदेशी मिसाइलें (ians)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 25, 2026 at 3:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को भारतीय रक्षा उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब भारत की निजी कंपनियां और एमएसएमई (MSMEs) देश में ही इन अत्याधुनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगी.

भारतीय उद्योगों और MSMEs को मिलेगा बड़ा बढ़ावा
रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और रक्षा उद्योग के आधार को मजबूत करना है. अब तक DRDO द्वारा विकसित तकनीकें सरकारी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब योग्यता और जरूरी नियमों को पूरा करने वाले घरेलू उद्योग भी इन घातक हथियारों को बना सकेंगे. इससे देश की छोटी और मझोली कंपनियों (MSMEs) को सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

आयात पर निर्भरता होगी कम
इस नीतिगत बदलाव से भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से न केवल देश का पैसा बचेगा, बल्कि देश में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे. DRDO ने कहा है कि वह भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकों को आसानी से ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

छठी 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' भी जारी
यह अहम फैसला सरकार द्वारा पिछले हफ्ते जारी की गई छठी 'सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची' के ठीक बाद आया है. इस सूची में 405 ऐसी रक्षा सामग्रियां शामिल हैं, जिनके आयात पर अब प्रतिबंध लगा दिया गया है और इन्हें केवल भारत में ही बनाया जाएगा. इस सूची में युद्धपोत मिसाइल सिस्टम जैसे कोंकर्स-एम, इन्वार और एमआरएसएएम, रडार, सोनार, फायर कंट्रोल सिस्टम और उच्च क्षमता वाले बारूद शामिल हैं. इस सूची से घरेलू बाजार में करीब 3,070 करोड़ रुपये का कारोबार बढ़ने की उम्मीद है.

अब तक की बड़ी सफलता
सरकार के प्रयासों से पिछले पांच वर्षों में 15,700 से अधिक रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण किया जा चुका है. इससे करीब 9,000 करोड़ रुपये की आयात बचत हुई है. इसके अलावा, मार्च 2026 तक सरकारी रक्षा कंपनियों ने घरेलू विक्रेताओं को लगभग 10,000 करोड़ रुपये के खरीद आदेश भी दिए हैं, जो देश की बदलती ताकत को दर्शाता है.

यह भी पढ़ें- दिल्ली एयरपोर्ट पर बनेगा फेडएक्स का महा-हब, 1400 करोड़ के निवेश से बदल जाएगी बिजनेस की रफ्तार

TAGGED:

DRDO MISSILE TECHNOLOGY TRANSFER
DRDO
CONVENTIONAL MISSILE SYSTEMS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.