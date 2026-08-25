ETV Bharat / bharat

बड़ा फैसला: रक्षा मंत्री ने DRDO मिसाइल तकनीक भारतीय उद्योगों को सौंपने की दी मंजूरी

नई दिल्ली: भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में केंद्र सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा विकसित सभी पारंपरिक मिसाइल प्रणालियों की तकनीक को भारतीय रक्षा उद्योगों को सौंपने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद अब भारत की निजी कंपनियां और एमएसएमई (MSMEs) देश में ही इन अत्याधुनिक मिसाइलों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कर सकेंगी.

भारतीय उद्योगों और MSMEs को मिलेगा बड़ा बढ़ावा

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार, इस फैसले का मुख्य उद्देश्य देश की विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाना और रक्षा उद्योग के आधार को मजबूत करना है. अब तक DRDO द्वारा विकसित तकनीकें सरकारी प्रयोगशालाओं तक ही सीमित रहती थीं, लेकिन अब योग्यता और जरूरी नियमों को पूरा करने वाले घरेलू उद्योग भी इन घातक हथियारों को बना सकेंगे. इससे देश की छोटी और मझोली कंपनियों (MSMEs) को सप्लाई चेन का हिस्सा बनने का बेहतरीन मौका मिलेगा.

आयात पर निर्भरता होगी कम

इस नीतिगत बदलाव से भारत की विदेशी हथियारों पर निर्भरता काफी कम हो जाएगी. स्वदेशी उत्पादन बढ़ने से न केवल देश का पैसा बचेगा, बल्कि देश में रोजगार के हजारों नए अवसर भी पैदा होंगे. DRDO ने कहा है कि वह भारतीय उद्योगों के साथ मिलकर काम करने और उन्नत तकनीकों को आसानी से ट्रांसफर करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है.