ETV Bharat / bharat

शादी में ड्रामा, मंडप से उतरी दुल्हन, बॉयफ्रेंड का थामा हाथ, रोकी गई रस्म

आंध प्रदेश के एनटीआर जिले में एक शादी समारोह में ड्रामा देखने को मिला, जब दुल्हन स्टेज से उतरकर बॉयफ्रेंड के पास चली गई.

Dramatic Scene Bride Walks Off Wedding Stage for Boyfriend in Mylavaram of Andhra Pradesh
प्रतीकात्मक तस्वीर (File/ ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 9, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

मायलावरम (आंध प्रदेश): एनटीआर जिले के मायलावरम क्षेत्र में एक शादी समारोह में चौंकाने वाली घटना हुई, जिसे देख मेहमान हैरान रह गए. दरअसल, शादी की रस्म से कुछ देर पहले दुल्हन स्टेज से उतर गई और अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थाम लिया, जिससे शादी रद्द करनी पड़ी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुक्रवार रात दूल्हे के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. विवाह पंडाल रिश्तेदारों, गांववालों और मेहमानों से भरा हुआ था. पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और पुजारी रस्मों के तौर पर मंत्र पढ़ रहे थे. शुभ समय पर, एक पारंपरिक सेरेमनी (Jeelakarra Bellam) की गई, जिसमें पवित्र शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन के सिर पर जीरा और गुड़ रखा जाता है, जो एकता की निशानी है.

लेकिन, जैसे ही विवाह समारोह आगे बढ़ने वाला था, एक लड़का अचानक वहां आया और वेडिंग हॉल के सामने खड़ा हो गया. उसे देखते ही दुल्हन तुरंत स्टेज से उठी, मंडप से नीचे उतरी और सीधे उस लड़के के पास गई. देखने वालों ने कहा कि उसने उससे बात की और उसके पास खड़ी हो गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

इस घटना से दूल्हे और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए. शादी के लिए इकट्ठा हुए रिश्तेदार और गांव वाले सभ हक्का-बक्का थे. जब पूछताछ की गई, तो दुल्हन ने बताया कि वह लड़का उसके गांव का है और वे कुछ समय से एक-दूसरे से प्यार करते हैं. लड़की ने परिवार वालों से साफ-साफ कह दिया कि वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती और इसके बजाय अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है.

इस घटना से दूल्हे के रिश्तेदारों में गुस्सा फैल गया. कहा जाता है कि कुछ लोगों ने उस लड़के पर हमला करने की कोशिश की औरउस पर आखिरी समय में शादी में बाधा डालने का आरोप लगाया. हालात बिगड़ने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी. अधिकारी मौके पर पहुंचे और बीच-बचाव करके दोनों पक्षों के बीच टकराव को रोका.

दूल्हे के माता-पिता इस घटना से बहुत निराश थे. उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर करते कहा, "हमारा सिर्फ एक बेटा है. हम उसकी शादी धूमधाम से करना चाहते थे. हमने रिश्तेदारों और पूरे गांव को बुलाया, लगभग 20 लाख रुपये खर्च किए, और एक बड़ी पार्टी रखी. हजारों मेहमान पहले ही खाने में शामिल हो चुके थे. लेकिन, शादी बीच में ही रोक दी गई और सबके सामने हमारी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया गया."

दोनों परिवारों के बड़े-बुज़ुर्गों और गांव के नेताओं ने विवाद सुलझाने के लिए पंचायत बुलाई. दोनों पक्षों के बीच बातचीत के बाद मामला सुलझ गया और शादी कैंसिल कर दी गई. तब से यह घटना पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई है.

यह भी पढ़ें- Eco-friendly wedding: जहां न प्लास्टिक का कचरा था, न विदेशी खाना...सिर्फ मिट्टी की खुशबू

TAGGED:

WEDDING DRAMA IN MYLAVARAM
BRIDE CHOOSE BOYFRIEND IN WEDDING
ANDHRA PRADESH NEWS
DRAMATIC SCENE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.