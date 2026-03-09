ETV Bharat / bharat

शादी में ड्रामा, मंडप से उतरी दुल्हन, बॉयफ्रेंड का थामा हाथ, रोकी गई रस्म

मायलावरम (आंध प्रदेश): एनटीआर जिले के मायलावरम क्षेत्र में एक शादी समारोह में चौंकाने वाली घटना हुई, जिसे देख मेहमान हैरान रह गए. दरअसल, शादी की रस्म से कुछ देर पहले दुल्हन स्टेज से उतर गई और अपने बॉयफ्रेंड का हाथ थाम लिया, जिससे शादी रद्द करनी पड़ी.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, शुक्रवार रात दूल्हे के घर पर शादी की तैयारियां जोरों पर थीं. विवाह पंडाल रिश्तेदारों, गांववालों और मेहमानों से भरा हुआ था. पारंपरिक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बज रहे थे और पुजारी रस्मों के तौर पर मंत्र पढ़ रहे थे. शुभ समय पर, एक पारंपरिक सेरेमनी (Jeelakarra Bellam) की गई, जिसमें पवित्र शादी से पहले दूल्हा-दुल्हन के सिर पर जीरा और गुड़ रखा जाता है, जो एकता की निशानी है.

लेकिन, जैसे ही विवाह समारोह आगे बढ़ने वाला था, एक लड़का अचानक वहां आया और वेडिंग हॉल के सामने खड़ा हो गया. उसे देखते ही दुल्हन तुरंत स्टेज से उठी, मंडप से नीचे उतरी और सीधे उस लड़के के पास गई. देखने वालों ने कहा कि उसने उससे बात की और उसके पास खड़ी हो गई, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए.

इस घटना से दूल्हे और उसके परिवार वालों के होश उड़ गए. शादी के लिए इकट्ठा हुए रिश्तेदार और गांव वाले सभ हक्का-बक्का थे. जब पूछताछ की गई, तो दुल्हन ने बताया कि वह लड़का उसके गांव का है और वे कुछ समय से एक-दूसरे से प्यार करते हैं. लड़की ने परिवार वालों से साफ-साफ कह दिया कि वह अरेंज मैरिज नहीं करना चाहती और इसके बजाय अपने बॉयफ्रेंड से शादी करना चाहती है.