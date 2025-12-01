ETV Bharat / bharat

संसद सत्र से पहले PM मोदी का मंत्र! नौटंकी नहीं करने का विपक्ष को दे दिया कड़ा मैसेज

( ANI )

उन्होंने कहा, "हो सकता है कि पॉलिटिक्स में नेगेटिविटी काम करे, लेकिन आखिर में देश बनाने के लिए पॉजिटिव सोच की जरूरत होती है. नेगेटिविटी को किनारे रखना चाहिए और देश बनाने पर फोकस होना चाहिए."

पीएम मोदी ने विंटर पार्लियामेंट सेशन से पहले कहा, "मैं रिक्वेस्ट करुंगा कि हर कोई मौजूदा मुद्दों के बारे में सोचे. ड्रामा करने के लिए बहुत जगह है, जो कोई भी ड्रामा करना चाहता है, कर सकता है. यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए. जो कोई भी नारे लगाना चाहता है, पूरा देश वहां है, आप बिहार चुनाव की हार के दौरान यह पहले ही कह चुके हैं, लेकिन यहां नारों पर नहीं, पॉलिसी पर जोर होना चाहिए."

विपक्ष पर मजाक उड़ाते हुए, उन्होंने कहा कि बिहार चुनावों में हालिया हार के कारण वे "अशांत" लग रहे हैं. उन्होंने उनसे मतभेदों को दूर करने और यह पक्का करने के लिए काम करने को कहाकि संसद में अच्छी पॉलिसी और कानून पास हों, ताकि मॉनसून सत्र की तरह बर्बादी न हो.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले देश को संबोधित किया, और विपक्षी पार्टियों से लोगों के लिए एक प्रोडक्टिव संसद सत्र चलाने पर ध्यान देने को कहा.

विपक्ष से जरूरी और मजबूत मुद्दे उठाने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है कि पार्टियां बिहार में अपनी हालिया हार से उबर सकती थीं, लेकिन साफ ​​है कि वे अब भी अनसेटल्ड हैं.

उन्होंने कहा, "विपक्ष को भी संसद में मजबूत और जरूरी मुद्दे उठाने चाहिए. उन्हें (चुनाव में हार से) परेशान होकर बाहर आना चाहिए और हिस्सा लेना चाहिए. मुझे लगा था कि बिहार चुनाव को काफी समय हो गया है, इसलिए उन्होंने खुद को संभाल लिया होगा, लेकिन कल ऐसा लगा कि हार ने उन पर साफ तौर पर असर डाला है."

उन्होंने सभी पार्टियों से आगे कहा कि विंटर सेशन हार से पैदा हुई फ्रस्ट्रेशन का मैदान नहीं बनना चाहिए, न ही यह जीत से पैदा हुए घमंड का अखाड़ा बनना चाहिए.

PM मोदी ने कहा, "इस सेशन में इन मुद्दों पर फोकस होना चाहिए कि पार्लियामेंट देश के लिए क्या सोच रही है, पार्लियामेंट देश के लिए क्या करना चाहती है और पार्लियामेंट देश के लिए क्या करने जा रही है. अपोजिशन को भी अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए और चर्चा में मजबूत मुद्दे उठाने चाहिए."

इससे पहले, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इनक्लूसिव अलायंस (INDIA) के मेंबर्स ने सोमवार को लोकसभा और राज्यसभा के लगभग तीन हफ़्ते के सेशन से पहले अपोजिशन ब्लॉक की स्ट्रैटेजी पर चर्चा करने के लिए मीटिंग की.

कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक, तृणमूल कांग्रेस (TMC) के MPs ने कोएलिशन मीटिंग में यह कहते हुए हिस्सा नहीं लिया कि वे विंटर सेशन से पहले अपनी पार्टी की मीटिंग में बिजी हैं. पार्लियामेंट में 19 दिनों में 15 मीटिंग होनी हैं.

प्राइवेट मेंबर्स के बिल 5 और 19 दिसंबर को और प्राइवेट मेंबर्स के प्रस्ताव 12 दिसंबर को विचार के लिए रखे जाएंगे.

पिछले मॉनसून सेशन को विपक्षी पार्टियों की लगातार नारेबाजी और चल रहे SIR को लेकर विरोध के कारण "वॉशआउट" माना गया था, वहीं विपक्षी पार्टियां हाल ही में दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके, राष्ट्रीय राजधानी में हवा की क्वालिटी और विदेश नीति का मुद्दा भी उठाना चाहती हैं.