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उत्तराखंड के बाद अब गुजरात की बारी! UCC समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट, जानिए क्या होंगे नए नियम

इस ड्राफ्ट में शादी, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे संवेदनशील विषयों पर सभी समुदायों के लिए एक समान कानून का प्रस्ताव दिया गया.

Gujarat UCC Report 2026
मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपती पूर्व जस्टिस. (Gujarat Information Department)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 17, 2026 at 4:09 PM IST

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गांधीनगर: देश में उत्तराखंड के बाद अब गुजरात समान नागरिक संहिता (UCC) को अमलीजामा पहनाने की तैयारी में है. गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति ने मंगलववार को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को अपनी विस्तृत और अंतिम रिपोर्ट सौंप दी.

सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता वाली समिति ने गहन अध्ययन, राज्य के विभिन्न जिलों के दौरों, जनता की राय लेने और व्यापक जन-परामर्श के बाद यह रिपोर्ट तैयार की है. सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में बनी इस समिति में सेवानिवृत्त वरिष्ठ आईएएस अधिकारी सी.एल. मीणा, वरिष्ठ अधिवक्ता आर.सी. कोडेकर, पूर्व कुलपति डॉ. दक्षेश ठाकर और समाज सेविका गीता श्रॉफ शामिल हैं.

मुख्यमंत्री को रिपोर्ट सौंपते समय दी गई प्रस्तुति में बताया गया कि समिति ने शादी, तलाक, विरासत और गोद लेने जैसे मामलों पर सभी धर्मों और समुदायों के लिए एक समान कानूनी ढांचे का प्रस्ताव दिया है. इस ड्राफ्ट में महिलाओं के लिए समान अधिकार और सुरक्षा सुनिश्चित करने को विशेष प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा, रिपोर्ट तैयार करते समय गुजरात की भौगोलिक और सांस्कृतिक विविधता का भी पूरा ध्यान रखा गया है.

Gujarat UCC Report 2026
UCC समिति ने मुख्यमंत्री को सौंपी रिपोर्ट. (Gujarat UCC Report 2026)

गुजरात में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने के लिए गठित उच्च-स्तरीय समिति की तीन खंडों की रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपते समय समिति की अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई मौजूद थीं.

उनके साथ समिति के सलाहकार और उत्तराखंड के पूर्व मुख्य सचिव (सेवानिवृत्त IAS) शत्रुघ्न सिंह, समिति के अन्य सदस्य, मुख्य सचिव एम. के. दास, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव संजीव कुमार, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ. विक्रांत पांडे, विधायी और संसदीय मामलों के सचिव के.एम. लाला, विधि सचिव उपेंद्र भट्ट और अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित थे.

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