उत्तराखंड ट्रैकिंग नियमावली 2026 का खाका तैयार, स्थानीय युवाओं को रोजगार देने समेत ये हो रहे प्रावधान

पहली बार ट्रैकिंग से जुड़ी नीति सरकार लागू करने जा रही है. टूर ऑपरेटर्स से लेकर ट्रेकर्स को देखकर नियम सख्त किए जा रहे हैं.

Uttarakhand Trekking Regulations
ट्रैकिंग नियमावली को करना होगा फॉलो (Photo-Manjul Rawat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 25, 2026 at 11:38 AM IST

Updated : January 25, 2026 at 11:43 AM IST

6 Min Read
देहरादून: उत्तराखंड में पहली बार ट्रैकिंग से जुड़ी गतिविधियों के लिए नियमावली तैयार होने जा रही है. जाहिर है कि इस नियमावली के लागू होने के बाद जहां एक तरफ देश और दुनिया भर से आने वाले ट्रैक्टर्स के लिए राज्य में ट्रैकिंग करना ज्यादा सुरक्षित और सुविधाजनक होगा तो वही नियम बनने के बाद इस साहसिक गतिविधि का हिस्सा बनना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगा.

नियमों को करना होगा फॉलो: दरअसल ट्रैकिंग गतिविधियों को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ जरूरी मानकों को तय किया जा रहा है, जिसके बाद न केवल कंपनियां या एजेंसियों को नियमों का पालन करना होगा बल्कि ट्रैक्टर्स भी नियमों को फॉलो किए बिना इन गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इससे पहले राज्य सरकार की तरफ से कोई खास नियम तय नहीं थे इसलिए कोई भी एजेंसी या कंपनी बिना औपचारिकताओं या नियमों के आसानी से ट्रैक्टर्स को ट्रैकिंग रूट पर इससे जुड़ी गतिविधियों को करा लेते थे. लेकिन अब नियमावली लागू होने के बाद ऐसा करना मुमकिन नहीं होगा.

उत्तराखंड ट्रैकिंग नियमावली का खाका तैयार (Video-ETV Bharat)

सख्त नियमावली लाने की कवायद: आपको बता दें कि उत्तराखंड को देश-दुनिया में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के प्रमुख गंतव्य के रूप में जाना जाता है. बर्फीली चोटियां, घने जंगल, ऊँचे दर्रे और रोमांचक ट्रैकिंग रूट हर साल हजारों देशी-विदेशी सैलानियों और एडवेंचर प्रेमियों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं. लेकिन बीते वर्षों में ट्रैकिंग और पर्वतारोहण के दौरान बढ़ती दुर्घटनाओं और अव्यवस्था ने सरकार को गंभीर सोच पर मजबूर किया. इसी के तहत अब उत्तराखंड सरकार पहली बार एक व्यवस्थित और सख्त नियमावली लाने जा रही है, जिसका नाम उत्तराखंड ट्रैकिंग नियमावली 2026 होगा.

Uttarakhand Trekking Regulations
स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार का अवसर (Photo-Manjul Rawat)

मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग को एक पॉलिसी में लाने की योजना: इस नियमावली का मकसद ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग को न केवल सुरक्षित बनाना है बल्कि इसे सुगम, पारदर्शी और जिम्मेदार तरीके से संचालित करना भी है. फिलहाल सरकार ने पहले चरण में ट्रैकिंग के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और जल्द ही माउंटेनियरिंग के लिए भी अलग नियमावली लाई जाएगी. भविष्य में मॉनिटरिंग और ट्रैकिंग दोनों को एक ही पॉलिसी के तहत लाने की योजना है.

Uttarakhand Trekking Regulations
गाइड्स की योग्यता और आयु सीमा की तय (Photo-Manjul Rawat)

स्टेकहोल्डर्स से चर्चा के बाद तैयार हुआ ड्राफ्ट: ट्रैकिंग नियमावली का ड्राफ्ट लगभग तैयार हो चुका है और शासन स्तर पर विचार के बाद इसे जल्द लागू किया जाएगा. इसके लिए पर्यटन विभाग ने ट्रैकिंग से जुड़े तमाम स्टेकहोल्डर्स, जैसे ट्रैकिंग एसोसिएशन, टूर ऑपरेटर्स, गाइड्स और एजेंसियों से बातचीत की है ताकि नियम व्यवहारिक और प्रभावी बन सकें.

Uttarakhand Trekking Regulations
बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग कराना होगा प्रतिबंधित (Photo-Manjul Rawat)

पंजीकरण होगा अनिवार्य: नियमावली के तहत भविष्य में उत्तराखंड में ट्रैकिंग कराने वाली हर एजेंसी, टूर ऑपरेटर, कंपनी और फर्म को पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा. यह पंजीकरण 5 वर्षों के लिए वैध रहेगा. जो एजेंसियां पहले से ट्रैकिंग गतिविधियां चला रही हैं, उन्हें नियम लागू होने के 60 दिनों के भीतर अपना पंजीकरण कराना होगा. बिना पंजीकरण के ट्रैकिंग कराना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा.

Uttarakhand Trekking Regulations
ट्रैकर्स का बीमा और मेडिकल आवश्यक (Photo-Manjul Rawat)

गाइड्स की योग्यता और आयु सीमा तय: नियमावली में हाई और लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग गाइड्स की योग्यता और आयु सीमा भी तय कर दी गई है. इसमें लो एल्टीट्यूड गाइड के लिए आयु सीमा 18 से 60 वर्ष रखी गई है, जबकि 50 वर्ष से अधिक उम्र वालों को हर साल राजकीय चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य किया गया है. उधर मान्यता प्राप्त पर्वतारोहण संस्थान से बेसिक पर्वतारोहण कोर्स भी अनिवार्य किया गया है. साथ ही पंजीकृत एजेंसी से 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी जरूरी रहेगा. हाई एल्टीट्यूड गाइड के लिए आयु सीमा 20 से 60 साल रखी गई है. इसमें भी 50 वर्ष से ऊपर वालों को हर साल मेडिकल सर्टिफिकेट जरूरी लेना होगा. जबकि मान्यता प्राप्त संस्थान से बेसिक व एडवांस पर्वतारोहण कोर्स अनिवार्य रहेगा, साथ ही 2 साल का अनुभव प्रमाण पत्र भी अनिवार्य किया गया है.

स्थानीय लोगों को मिलेगा रोजगार: नियमावली में यह भी अनिवार्य किया गया है कि किसी भी टूर ऑपरेटर या एजेंसी के स्टाफ में कम से कम 60% कर्मचारी स्थानीय निवासी होने चाहिए, जो उत्तराखंड के मूल निवासी हों, इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा और पलायन पर भी रोक लगेगी.

ट्रैकर्स का बीमा और मेडिकल जरूरी: हाई या लो एल्टीट्यूड ट्रैकिंग पर जाने वाले हर ट्रैकर का बीमा और मेडिकल सर्टिफिकेट एजेंसी के पास होना अनिवार्य होगा। मौसम की जानकारी पहले से लेना भी एजेंसी की जिम्मेदारी होगी. अगर मौसम खराब हो जाए तो ट्रैकर्स को नजदीकी कैंप में रुकवाना होगा और मौसम साफ होने तक ट्रैकिंग गतिविधियां रोकनी होंगी.

उत्तराखंड में यह पहली बार है जब इतनी विस्तृत ट्रैकिंग नियमावली बनाई जा रही है. इससे न केवल पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी बल्कि राज्य में साहसिक पर्यटन को नई दिशा और विश्वसनीयता भी मिलेगी. उत्तराखंड ट्रैकिंग नियमावली 2026 राज्य को एडवेंचर टूरिज्म का एक सुरक्षित, अनुशासित और भरोसेमंद केंद्र बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा.
पीके पात्रो सीसीएफ इको टूरिज्म उत्तराखंड वन विभाग

कर्मचारियों का बीमा भी अनिवार्य: नियमावली में यह भी तय किया गया है कि टूर ऑपरेटर या एजेंसी को अपने सभी कर्मचारियों का कम से कम 5 लाख रुपये का बीमा कराना अनिवार्य होगा.

निगरानी और कार्रवाई की व्यवस्था: नियमावली के तहत हर जिले में जिलाधिकारी या नामित अधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति बनाई जाएगी. इसके अलावा जिला पर्यटन विकास अधिकारी की अध्यक्षता में एक तकनीकी समिति भी गठित होगी. ट्रैकिंग रूट की धारण क्षमता तय की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी, इसमें ₹10,000 तक का जुर्माना और पंजीकरण निलंबन या रद्द करने की कार्रवाई भी शामिल की गई है.

हादसों से सबक लेकर बना कानून: दरअसल पिछले वर्षों में उत्तराखंड में ट्रैकिंग और माउंटेनियरिंग के दौरान कई हादसे सामने आए हैं। कई बार एजेंसियाँ बिना नियमों का पालन किए ट्रैकिंग कराती रहीं, जिससे जान-माल का खतरा बढ़ा। इसी वजह से वन विभाग और पर्यटन विभाग ने मिलकर इस नियमावली को तैयार किया है.

Last Updated : January 25, 2026 at 11:43 AM IST

उत्तराखंड ट्रैकिंग नियमावली
उत्तराखंड ट्रैकिंग डेस्टिनेशन
UTTARAKHAND TREKKING REGULATIONS
UTTARAKHAND TREKKING DESTINATIONS
UTTARAKHAND MOUNTAINEERING

