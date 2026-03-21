डॉ. वंदना दास हत्याकांड, आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा
यह दुखद घटना 10 मई, 2023 को कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल में घटी. दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई.
Published : March 21, 2026 at 7:31 PM IST|
Updated : March 21, 2026 at 7:40 PM IST
कोल्लम: केरल में एक स्थानीय अदालत ने एक स्कूल टीचर संदीप को डॉ. वंदना दास की निर्मम हत्या के दोषी स्कूल शिक्षक संदीप को आजीवन कारावास के साथ-साथ 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है.
कोल्लम प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद सजा का फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए अदालत ने बचाव पक्ष की मानसिक अस्थिरता की दलील और अभियोजन पक्ष की मृत्युदंड की मांग दोनों को खारिज कर दिया.
विशेष लोक अभियोजक मोहन दास ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास की सजा आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले दोषी को 30 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्रमुख आरोपों को बरकरार रखते हुए हत्या के प्रयास और खतरनाक हथियारों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, विशेष रूप से हमले के दौरान सर्जिकल कैंची का इस्तेमाल करने के लिए 10 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही अस्पताल परिसर के भीतर हिंसा के लिए अतिरिक्त पांच वर्ष की सजा दी गई है.
इसके अलावा, जानबूझकर चोट पहुंचाने और हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों और अस्पताल कर्मचारियों पर हमला करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध किए गए. वहीं, डॉ. दास की मां, वसंतकुमारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने पर अपनी गहरी असंतुष्टि व्यक्त की और अपनी बेटी के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने तक कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया.
राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली यह दुखद घटना 10 मई, 2023 को कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल में घटी. संदीप ने पहले पुलिस को फोन करके शिकायत की थी कि उसके घर के पास उस पर हमला हो रहा है. पुलिस अधिकारी उसे चोटों के इलाज के लिए अस्पताल ले गए.
इलाज के दौरान, उसने बिना किसी उकसावे के अचानक हमला कर दिया. उसने सर्जिकल कैंची छीनकर 23 वर्षीय हाउस सर्जन पर जानलेवा वार किया. उसने युवा डॉक्टर को बचाने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मियों और अस्पताल के कर्मचारियों पर भी बेरहमी से हमला किया.
सजा सुनाने की बहस के दौरान, बचाव पक्ष के वकीलों ने संदीप की बुजुर्ग मां और उसके आपराधिक रिकॉर्ड न होने का हवाला देते हुए सजा कम करने की अपील की. उन्होंने तर्क दिया कि यह कृत्य सुनियोजित हत्या नहीं बल्कि अचानक हुए मानसिक भ्रम का परिणाम था.
हालांकि, अदालत ने संदीप की मानसिक स्थिरता साबित करने वाले चिकित्सा साक्ष्यों के आधार पर इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया. अदालत में बेहद भावुक और दिल दहला देने वाले दृश्य देखने को मिले, जब पीड़ित के माता-पिता कार्यवाही के दौरान फूट-फूटकर रोने लगे.
इस फैसले से उस भयावह मामले को कानूनी तौर पर कुछ हद तक राहत मिली है, जिसने पूरे राज्य में व्यापक आक्रोश और सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी.
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