ETV Bharat / bharat

डॉ. वंदना दास हत्याकांड, आरोपी को आजीवन कारावास की सुनाई गई सजा

कोल्लम: केरल में एक स्थानीय अदालत ने एक स्कूल टीचर संदीप को डॉ. वंदना दास की निर्मम हत्या के दोषी स्कूल शिक्षक संदीप को आजीवन कारावास के साथ-साथ 30 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही कोर्ट ने 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा भी सुनाई है.

कोल्लम प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने हत्या, हत्या के प्रयास और अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के निर्वहन में बाधा डालने के आरोप में दोषी पाए जाने के बाद सजा का फैसला सुनाया. फैसला सुनाते हुए अदालत ने बचाव पक्ष की मानसिक अस्थिरता की दलील और अभियोजन पक्ष की मृत्युदंड की मांग दोनों को खारिज कर दिया.

विशेष लोक अभियोजक मोहन दास ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास की सजा आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले दोषी को 30 वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने भारतीय दंड संहिता के तहत प्रमुख आरोपों को बरकरार रखते हुए हत्या के प्रयास और खतरनाक हथियारों से जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने, विशेष रूप से हमले के दौरान सर्जिकल कैंची का इस्तेमाल करने के लिए 10 वर्ष की सजा सुनाई. साथ ही अस्पताल परिसर के भीतर हिंसा के लिए अतिरिक्त पांच वर्ष की सजा दी गई है.

इसके अलावा, जानबूझकर चोट पहुंचाने और हस्तक्षेप करने की कोशिश कर रहे पुलिस अधिकारियों और अस्पताल कर्मचारियों पर हमला करने के लिए विभिन्न धाराओं के तहत दोष सिद्ध किए गए. वहीं, डॉ. दास की मां, वसंतकुमारी ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा दिए जाने पर अपनी गहरी असंतुष्टि व्यक्त की और अपनी बेटी के हत्यारे को फांसी पर चढ़ाने तक कानूनी लड़ाई जारी रखने का संकल्प लिया.

राज्य की अंतरात्मा को झकझोर देने वाली यह दुखद घटना 10 मई, 2023 को कोट्टारक्कारा तालुक अस्पताल में घटी. संदीप ने पहले पुलिस को फोन करके शिकायत की थी कि उसके घर के पास उस पर हमला हो रहा है. पुलिस अधिकारी उसे चोटों के इलाज के लिए अस्पताल ले गए.