सेवा की प्रतिमूर्ति: डॉ. एस.जी. सुशीलम्मा – जिन्होंने हजारों बेसहारा महिलाओं को दी नई जिंद

डॉ. एस.जी. सुशीलम्मा ने सुमांगली सेवा आश्रम के माध्यम से पांच दशकों तक निराश्रित महिलाओं और बच्चों की निस्वार्थ सेवा कर समाज बदला.

Published : January 26, 2026 at 5:37 PM IST

बेंगलुरु: कभी सिर्फ 15 रुपये, न कोई भवन, न संसाधन और न ही किसी पहचान की चाह—बस समाज के वंचित बच्चों को पढ़ाने और सम्मान के साथ जीने का अवसर देने का संकल्प. वर्ष 1975 में इसी सोच के साथ शुरू हुई डॉ. एस. जी. सुशीलम्मा की सामाजिक सेवा यात्रा आज पद्मश्री सम्मान तक पहुंच चुकी है. करीब 50 वर्षों से शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में किए गए उनके कार्य ने हजारों जरूरतमंदों के जीवन को नई दिशा दी है.

ETV भारत से बातचीत में पद्मश्री से सम्मानित समाजसेवी डॉ. सुशीलम्मा ने कहा कि उनकी सेवा यात्रा कभी किसी पुरस्कार या प्रशंसा के उद्देश्य से नहीं शुरू हुई थी. उन्होंने कहा, जब मुझे पद्मश्री मिलने का संदेश आया तो पहले मुझे विश्वास ही नहीं हुआ. बाद में खुशी जरूर हुई कि इतने वर्षों का काम पहचाना गया, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी बढ़ गई है. अब लोगों की अपेक्षाएं और अधिक हो गई हैं.

डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो, जो स्टूडेंट्स की रैली को लीड कर रही हैं
डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो, जो स्टूडेंट्स की रैली को लीड कर रही हैं (ETV Bharat)

15 रुपये और तीन बच्चों से रखी गई थी नींव
डॉ. सुशीलम्मा ने बताया कि उनकी सामाजिक पहल की शुरुआत महज 15 रुपये से हुई थी, जिसे उन्होंने अपनी सहयोगी कंठम्मा के साथ साझा किया था. उन्होंने कहा न हमारे पास पैसे थे न जमीन. हम एक किराए के घर से दूसरे घर जाते रहे. हमारा एक ही लक्ष्य था—बच्चों को सुरक्षित रखना और उन्हें शिक्षा देना.

डॉ. सुशीलम्मा की उनके आश्रम में उनके साथियों के साथ फाइल फोटो
डॉ. सुशीलम्मा की उनके आश्रम में उनके साथियों के साथ फाइल फोटो (ETV Bharat)

शुरुआत में केवल तीन बच्चों के साथ शुरू हुआ यह प्रयास धीरे-धीरे एक बड़े आश्रम और सामाजिक संस्था के रूप में विकसित हुआ, जो आज सैकड़ों बच्चों और परिवारों के लिए सहारा बना हुआ है. समय के साथ आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, निजी कंपनियों और राज्य व केंद्र सरकार के सहयोग से संस्था का कार्यक्षेत्र लगातार बढ़ता गया.

डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो, जो स्टूडेंट्स की रैली को लीड कर रही हैं
डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो, जो स्टूडेंट्स की रैली को लीड कर रही हैं (ETV Bharat)

स्कूल के एक अनुभव ने बदली जीवन की दिशा
डॉ. सुशीलम्मा के अनुसार, समाज सेवा का विचार उनके मन में स्कूल के दिनों में ही जन्म ले चुका था. उन्होंने बताया कि नौवीं कक्षा में उनके प्रधानाचार्य ने ‘ओल्ड स्टूडेंट्स फंड’ से खरीदी गई किताबें छात्रों को वितरित की थीं. प्रधानाचार्य ने बताया था कि पूर्व छात्रों ने वर्तमान विद्यार्थियों की पढ़ाई में मदद के लिए यह योगदान दिया है.

डॉ. सुशीलम्मा ने कहा, उस दिन मैंने तय कर लिया था कि पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं भी बच्चों की शिक्षा के लिए काम करूंगी. यही संकल्प आगे चलकर उनके पूरे जीवन की दिशा बन गया.

ETV Bharat
एक कार्यक्रम के दौरान सुशीलम्मा (ETV Bharat)

शिक्षा से आत्मनिर्भरता तक का सफर
आश्रम में पले-बढ़े कई बच्चे आज समाज में सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी रहे हैं. डॉ. सुशीलम्मा के अनुसार, कुछ बच्चे डॉक्टर बने, कुछ वकील, तो कुछ ड्राइवर और कंडक्टर. आज वे अपने परिवारों के साथ स्वाभिमान के साथ जीवन जी रहे हैं.

शिक्षा के साथ-साथ संस्था ने व्यावसायिक प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया. पापड़, संधिगे और सफाई उत्पाद बनाने जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों से कई लोगों को स्वरोजगार के अवसर मिले. उन्होंने कहा, हम चाहते थे कि लोग दूसरों पर निर्भर न रहें और सम्मान के साथ अपनी आजीविका कमा सकें.

स्वास्थ्य, परिवार और आजीविका पर व्यापक कार्य
समय के साथ संस्था का कार्य शिक्षा तक सीमित न रहकर स्वास्थ्य सेवाओं और पारिवारिक परामर्श तक फैल गया. वैवाहिक विवादों के समाधान के लिए किए गए परामर्श से हजारों परिवारों को लाभ मिला.

एक रैली में डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो
एक रैली में डॉ. सुशीलम्मा की फाइल फोटो (ETV Bharat)

संस्था द्वारा संचालित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए पहचान भी मिली है. मगड़ी क्षेत्र में महिलाओं के लिए कृषि आधारित आजीविका कार्यक्रम शुरू किए गए, जहां रागी की खेती करने वाली महिलाओं को प्रमाण पत्र और 5,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि दी गई.

महिला सशक्तिकरण और पर्यावरण संरक्षण
डॉ. सुशीलम्मा ने बताया कि महिलाओं को उनकी खुद की जमीन पर घर बनाकर देने की योजना पर भी काम किया जा रहा है, ताकि वे सुरक्षित और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें. वहीं, पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में संस्था ने एक करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य रखा है. अब तक 40 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं. अगले दो वर्षों में शेष 60 लाख पौधे लगाए जाएंगे, उन्होंने कहा. इसके तहत नारियल के पौधे लगाकर परिवारों को भविष्य में स्थायी आय का साधन भी दिया जा रहा है.

महिलाओं को प्रशिक्षण देती डॉ. एस. जी. सुशीलम्मा
महिलाओं को प्रशिक्षण देती डॉ. एस. जी. सुशीलम्मा (ETV Bharat)

चुनौतियों के बीच आगे बढ़ने का संदेश
बंदीपुर क्षेत्र में भी संस्था परिवारों के साथ मिलकर आवास और आजीविका सुधार के लिए काम कर रही है. वहां यह सुनिश्चित किया गया है कि जमीन से होने वाली आय बच्चों की शिक्षा, भोजन और कपड़ों पर ही खर्च हो.

डॉ. सुशीलम्मा का कहना है कि सेवा के रास्ते में चुनौतियां आना स्वाभाविक है. उन्होंने कहा, समस्याएं आएंगी, आलोचना और प्रशंसा दोनों होंगी, लेकिन अगर लक्ष्य साफ हो तो रुकना नहीं चाहिए. डॉ. सुशीलम्मा के लिए पद्मश्री सम्मान कोई मंज़िल नहीं, बल्कि यह याद दिलाने वाला पड़ाव है कि सेवा का यह सफर उसी ईमानदारी, समर्पण और संवेदना के साथ आगे बढ़ता रहना चाहिए, जैसा वह 50 वर्ष पहले शुरू हुआ था.

आश्रम में बच्चों के साथ डॉ. एस. जी. सुशीलम्मा (ETV Bharat)

