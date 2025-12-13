ETV Bharat / bharat

'आदमखोर जानवर के मल में छिपा है सबसे बड़ा राज'! जूनागढ़ के सेमिनार में साइंटिस्ट ने बताया

डॉ. संदीप गुप्ता ने खुद 2500 से ज़्यादा मामलों में एक्टिव रूप से काम कर चुके हैं. जिन मामलों में वाइल्डलाइफ का शिकार करके फेंक दिया गया हो, या खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया हो, उनका एनालिसिस करने के बाद आरोपी को सजा दिलाई जाती है. डॉ. संदीप गुप्ता के गाइडेंस में काम कर रहे दूसरे रिसर्च साइंटिस्ट ने भी इसी तरह करीब 2,500 मामलों को सुलझाया है.

डॉ. संदीप गुप्ता, जूनागढ़ में आयोजित एक नेशनल सेमिनार में भाग लेने के लिए पहुंचे हैं. डॉ. गुप्ता उत्तराखंड के देहरादून में वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में सीनियर साइंटिस्ट हैं. पिछले कई सालों से वे वाइल्डलाइफ पर रिसर्च के साथ-साथ वाइल्डलाइफ पोचिंग के मामलों को सुलझाने में अहम योगदान दे रहे हैं. यह इंस्टीट्यूट भारत में देखे गए वाइल्डलाइफ पर होने वाले अत्याचारों का साइंटिफिक तरीके से एनालिसिस करने और पोचिंग के मामलों में आरोपियों को सजा दिलाने का काम कर रहा है.

डॉ. संदीप गुप्ता ने वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में वाइल्डलाइफ केस सॉल्व करने और वाइल्डलाइफ से जुड़ी कई रिसर्च में बेसिक और ज़रूरी काम किया है. डॉ. गुप्ता ने अब तक पूरे भारत में 5,000 से ज़्यादा ऐसे केस सॉल्व करने में अहम योगदान दिया है, जिनमें वाइल्डलाइफ को मारकर फेंक दिया गया था या खाने के तौर पर इस्तेमाल किया गया था.

जूनागढ़ (गुजरात): जानवरों की लगातार बढ़ती संख्या के साथ-साथ वाइल्डलाइफ और इंसानों के बीच टकराव के कुछ मामले भी सामने आए हैं. जिसमें इंसानों की मौत वाइल्डलाइफ़ के हमलों के कारण हुई या फिर जानवरों की मौत इंसानों के कारण हुई. ऐसे मामलों में साइंटिफिक आधार पर एनालिसिस करने के बाद यह पता लगाया जाता है कि कौन जिम्मेवार है.

डॉ. संदीप गुप्ता ने कहा कि पिछले कुछ सालों में भारत में वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन बहुत कामयाबी से आगे बढ़ रहा है. शेरों और बाघों की आबादी धीरे-धीरे बढ़ रही है. शेरों और बाघों के साथ-साथ भारत के जंगलों में तेंदुए भी बड़ी संख्या में पाए जाते हैं. ऐसे जानवरों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से कुछ मामलों में जानवरों और इंसानों के बीच टकराव भी होता है.

ऐसे में, जंगली जानवरों के इंसानों पर हमले के मामले में, जंगली जानवरों के सैंपल वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट, देहरादून भेजे जाते हैं. जिसमें जंगली जानवरों के हमले के बाद इंसान की मौत के कारणों और जिस जंगली जानवर ने इंसान पर हमला किया है, वह असल में इंसानों का शिकार करने का आदी हो गया है, यह पता लगाया जाता है. ऐसी साइंटिफिक रिसर्च के बाद, उन जंगली जानवरों को इंसानों का शिकारी घोषित करके ज़िंदगी भर के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है.

जूनागढ़ में बायोटेक्नोलॉजी पर सेमिनार. (ETV Bharat)

"देहरादून के वाइल्डलाइफ इंस्टीट्यूट में वाइल्डलाइफ हमलों की साइंटिफिक जांच बहुत गंभीरता से की जा रही है. इंसानों पर हमलों की बढ़ती घटनाओं को वाइल्डलाइफ के नेचुरल हैबिटैट में कमी और वाइल्डलाइफ़ की सफल ब्रीडिंग के लिए ज़िम्मेदार ठहराया जा रहा है. ऐसे में, फ़ोरेंसिक साइंस की भूमिका भी उतनी ही ज़रूरी मानी जा रही है." - डॉ. संदीप गुप्ता, साइंटिस्ट, वाइल्डलाइफ़ इंस्टीट्यूट, देहरादून

डॉ. संदीप गुप्ता ने कहा कि DNA जांच के बाद किसी खास जानवर की पहचान की जाती है, फिर अगर उसी इलाके में फिर से हमले की नई घटनाएं होती हैं, जहां पहला हमला किसी जंगली जानवर ने किया था, तो पहली बार मिले DNA को दूसरी घटना के DNA से मैच किया जाता है. फिर यह पता लगाया जाता है कि पहले हमले और दूसरे हमलों में वही जानवर शामिल है, या नहीं. जंगली जानवर के मल की साइंटिफिक जांच की जाती है कि उसमें से कोई इंसानी मांस का सैंपल मिला है या नहीं?

डॉक्टर गुप्ता ने कहा- "अगर किसी जंगली जानवर के मल में इंसानी अवशेष मिलते हैं और वही जानवर बार-बार ऐसे हमलों में शामिल पाया जाता है, तो बाघ, शेर और तेंदुए समेत ऐसे सभी जानवरों को ज़िंदगी भर के लिए चिड़ियाघर भेज दिया जाता है."

