शिक्षा महिलाओं की सबसे बड़ी ताकत, आत्मविश्वास और अवसर दोनों को मिलती है मजबूतीः डॉ. रंजना कुमारी

सवाल: महिलाओं के मुद्दों पर काम करने का निर्णय आपने कब और कैसे लिया? जवाब: 1973 में जब मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय आई, तब एक घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया. उस समय महिला आंदोलन की नेता प्रमिला धनवतिया ने हमें करोलबाग बुलाया, जहां एक लड़की की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी. परिवार का कहना था कि उसे जिंदा जलाया गया है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या बता रही थी. जब हम वहां पहुंचे तो देखा कि एक लड़की को चारपाई से बांधकर जला दिया गया था. उस दृश्य ने मेरे मन पर गहरी छाप छोड़ी. उसी समय मैंने तय किया कि मैं महिलाओं के अधिकारों और उनके न्याय के लिए काम करूंगी. बाद में मैंने दहेज हत्या के खिलाफ अभियान चलाया, इस विषय पर किताब लिखी और कई मामलों में अदालत में महिलाओं की ओर से लड़ाई भी लड़ी.

जवाबः मैं वाराणसी से आती हूं और हमारा परिवार काशी विद्यापीठ के परिसर में रहता था. यह संस्थान गांधीवादी मूल्यों पर आधारित था, लेकिन समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव साफ दिखाई देता था. मेरी उम्र की कई लड़कियों की शादी 16-17 साल की उम्र में कर दी जाती थी और उन्हें आगे पढ़ने का मौका नहीं मिलता था. जब मैंने हाई स्कूल के बाद विश्वविद्यालय में पढ़ने की इच्छा जताई तो परिवार के कुछ बुजुर्गों ने इसका विरोध किया. उनका कहना था कि लड़कों के साथ पढ़ने के लिए इतनी दूर जाना ठीक नहीं है. यह मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि मैंने पहले कभी इस तरह का भेदभाव महसूस नहीं किया था. तब मैंने गांधीवादी तरीका अपनाया.आखिरकार परिवार को मानना पड़ा और मुझे पढ़ाई का मौका मिला. उसी समय मुझे एहसास हुआ कि समाज में लड़कियों को बराबरी का अवसर नहीं मिलता और यही भावना आगे चलकर महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने की प्रेरणा बनी.

सवालः आपके शुरुआती जीवन के अनुभवों ने महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करने की प्रेरणा कैसे दी?

ईटीवी भारत से विशेष बातचीत में उन्होंने बताया कि कैसे बचपन के अनुभवों ने उन्हें महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी और क्यों आज भी शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सोच में बदलाव महिलाओं के सशक्तिकरण की सबसे बड़ी कुंजी है.

वाराणसी के एक शिक्षक परिवार से निकलकर अंतरराष्ट्रीय मंचों तक पहुंचने वाली डॉ. रंजना कुमारी ने अपने जीवन में महिलाओं के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है. दहेज हत्या के खिलाफ अभियान से लेकर आदिवासी महिलाओं के अधिकारों तक उन्होंने समाज के कई संवेदनशील मुद्दों पर काम किया. अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भी उन्होंने महिलाओं की भागीदारी और समान अधिकार की आवाज बुलंद की है.

नई दिल्ली: अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश-दुनिया में महिलाओं के अधिकार, सुरक्षा और समानता पर चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन जमीनी स्तर पर महिलाओं की स्थिति में बदलाव की गति अब भी धीमी है. ऐसे समय में पिछले पांच दशकों से महिला सशक्तिकरण के लिए सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता और सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की निदेशक डॉ. रंजना कुमारी ने महिलाओं के अधिकारों, शिक्षा, कानून और सामाजिक बदलाव से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपने अनुभव साझा किए.

सवाल: सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की स्थापना का उद्देश्य क्या था?

जवाब: हम लोगों का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि उसे समाज से जोड़ना चाहिए. इसी सोच के साथ हमने सेंटर फॉर सोशल रिसर्च की स्थापना की. इस संस्था के माध्यम से हमने दलितों, आदिवासियों और महिलाओं जैसे वंचित वर्गों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए काम शुरू किया. हमारी पहली बड़ी स्टडी वाराणसी के रिक्शा चालकों के जीवन पर थी, जिसमें हमने उनके कठिन जीवन और सामाजिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की. इसके बाद मैं कई महीनों तक छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में रही. वहां जाकर मैंने आदिवासी महिलाओं के शोषण को करीब से देखा और उनके अधिकारों के लिए संगठन खड़ा किया.

सवालः आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिलाओं के अधिकारों के लिए क्या काम किया?

जवाब: मैं संयुक्त राष्ट्र से जुड़े कई मंचों पर काम कर चुकी हूं. मजदूरों और महिलाओं के अधिकारों को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में भाग लिया और कई रिपोर्टों पर काम किया. 1995 में चीन में आयोजित फोर्थ वर्ल्ड कांफ्रेंस ऑन वुमेन में भी मैंने भाग लिया, जहां दुनिया भर से हजारों महिलाएं एकत्रित हुई थीं और महिलाओं के अधिकारों पर ऐतिहासिक घोषणाएं की गई थीं. मुझे दुनिया की 100 प्रभावशाली महिलाओं की सूची में भी स्थान मिला, जिसमें हिलेरी क्लिंटन जैसी प्रमुख हस्तियां भी शामिल थीं. यह मेरे लिए गर्व का क्षण था, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण यह था कि महिलाओं के मुद्दों को वैश्विक मंच पर मजबूती से उठाया जा सके.

सवाल: लैंगिक समानता लाने में शिक्षा की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है?

जवाब: शिक्षा जीवन की बुनियाद है. अगर मुझे पढ़ाई का अवसर नहीं मिलता तो शायद मैं भी इतना काम नहीं कर पाती. शिक्षा ही वह माध्यम है जो किसी भी व्यक्ति को आत्मविश्वास और अवसर दोनों देती है. आज हम देखते हैं कि गरीब परिवारों की बेटियां भी पढ़ाई के दम पर बड़े-बड़े पदों तक पहुंच रही हैं. इसलिए हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिलना सबसे जरूरी है.

सवाल: हर साल महिला दिवस मनाया जाता है, फिर भी जमीनी स्तर पर बदलाव धीमा क्यों है?

जवाब: महिला दिवस केवल एक दिन का प्रतीक है. वास्तव में महिलाओं का योगदान हर दिन होता है. लेकिन समाज में अभी भी महिलाओं से त्याग की अपेक्षा की जाती है. असल में यह त्याग नहीं बल्कि उनके ऊपर थोपी गई जिम्मेदारी है. जब तक समाज की मानसिकता नहीं बदलेगी और महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक बदलाव संभव नहीं है.

सवाल: महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून होने के बावजूद समस्याएं क्यों बनी हुई हैं?

जवाब: हमने लंबे आंदोलनों के बाद कई कानून बनवाए, लेकिन सबसे बड़ी समस्या उनके क्रियान्वयन की है. न्याय व्यवस्था में अभी भी पुरुषों का प्रभुत्व है और कई बार पीड़िता को ही दोषी ठहराया जाता है. जब तक न्याय व्यवस्था की सोच नहीं बदलेगी और महिलाओं की भागीदारी नहीं बढ़ेगी, तब तक कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पाएंगे.

सवाल: शहरों और गांवों में महिलाओं की स्थिति के अंतर को कैसे कम किया जा सकता है?

जवाब: इसके लिए शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सोच में बदलाव जरूरी है. गांवों की महिलाएं खेत और घर दोनों संभालती हैं, लेकिन आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी नहीं होती. जब तक उनके हाथ में आय का साधन नहीं होगा और उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी, तब तक वास्तविक सशक्तिकरण संभव नहीं है.

सवाल: सोशल मीडिया और AI महिलाओं के लिए अवसर भी है और खतरा भी इससे कैसे निपटा जाए?

जवाबः सोशल मीडिया ने महिलाओं को अपनी आवाज उठाने का मंच दिया है और नए आर्थिक अवसर भी पैदा किए हैं. लेकिन इसके साथ ऑनलाइन ट्रोलिंग और डिजिटल हिंसा भी बढ़ी है. इसलिए तकनीक की समझ, जागरूकता और सख्त कानून तीनों जरूरी हैं. साथ ही टेक कंपनियों को भी जिम्मेदार बनाना होगा.

साव: अगर आपको सरकार को तीन सबसे जरूरी सुझाव देने हों तो क्या होंगे?

1. हर लड़की को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी

2. शिक्षा के साथ कौशल और रोजगार के अवसर

3. महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करना

जवाबः डॉ. रंजना कुमारी का मानना है कि महिला सशक्तिकरण केवल कानून बनाने से नहीं बल्कि शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सोच में बदलाव से संभव है. उनका कहना है कि जब तक महिलाओं को निर्णय लेने वाली जगहों पर बराबरी का स्थान नहीं मिलेगा, तब तक वास्तविक समानता हासिल नहीं हो पाएगी.