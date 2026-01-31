ETV Bharat / bharat

पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु का सिंधु हॉस्पिटल्स में भव्य स्वागत, डॉक्टरों को दिया ये खास 'मंत्र'

हैदराबाद में कैंसर उपचार के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण मिलने पर डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु को सम्मानित किया गया.

Dr Noori Dattatreyudu
पद्म भूषण डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु को सम्मानित किया गया. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : January 31, 2026 at 7:50 PM IST

हैदराबादः केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी. हैदराबाद के प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. शनिवार को हैदराबाद के सिंधु हॉस्पिटल में चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण मिलने पर उन्हें सम्मानित किया गया.

इस मौके पर डॉ. नूरी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें बीमारी और रिकवरी के बीच एक 'सुरक्षा कवच' बताया है. उन्होंने अस्पतालों से यह भी अपील की कि वे मरीजों द्वारा अपने सबसे कठिन समय में दिखाए गए भरोसे का सम्मान करें. इस समारोह में प्रमुख डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया.

सभी ने कैंसर विज्ञान को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर कैंसर के इलाज में सुधार लाने के लिए डॉ. नूरी के दशकों के कार्यों की सराहना की. डॉ. नूरी को 'हाई-डोज़-रेट ब्रेकीथेरेपी' में उनके क्रांतिकारी काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उनके इस शोध ने गर्भाशय, मूत्र प्रणाली, छाती, सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.

अपने संबोधन में डॉ. नूरी ने कहा, "जब मैं अपनी नर्सों, डॉक्टरों और सहायक टीमों को देखता हूँ, तो मुझे वे अस्पताल के कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच नजर आते हैं. ये वे लोग हैं जो बीमारी और रिकवरी के बीच, और बेचैनी व राहत के बीच दीवार बनकर खड़े रहते हैं." उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि मरीज उनके पास अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक और कठिन पलों में आते हैं.

डॉ. नूरी ने कहा, "जब मरीज अस्पताल आते हैं, तो वे अपना शरीर, अपने राज और अपना पूरा भरोसा हमारे हाथों में सौंप देते हैं. उस भरोसे को कायम रखने का मतलब है कि हमें केवल 'अच्छा' होने से आगे बढ़कर 'असाधारण' बनना होगा- और यह सुरक्षा, बेहतर सिस्टम और इलाज के विज्ञान के जरिए ही मुमकिन है."

डॉ. नूरी को सम्मानित करते हुए सिंधु हॉस्पिटल्स के चेयरमैन डॉ. पार्थसारधि रेड्डी ने कहा कि डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु को पद्म भूषण मिलना चिकित्सा जगत और पूरे भारत के लिए बेहद गर्व का पल है. उन्होंने कहा, "डॉ. नूरी के साथ मेरा रिश्ता 30 साल पुराना है, जब मैंने अमेरिका में Hetero Drugs की स्थापना का फैसला किया था. यह हमारा सौभाग्य है कि वे सिंधु हॉस्पिटल्स के मुख्य सलाहकार के रूप में हमारे साथ हैं."

