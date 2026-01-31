ETV Bharat / bharat

पद्म भूषण से सम्मानित डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु का सिंधु हॉस्पिटल्स में भव्य स्वागत, डॉक्टरों को दिया ये खास 'मंत्र'

हैदराबादः केंद्र सरकार द्वारा 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की थी. हैदराबाद के प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) डॉ. नूरी दत्तात्रेयूडु को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था. शनिवार को हैदराबाद के सिंधु हॉस्पिटल में चिकित्सा और कैंसर उपचार के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए पद्म भूषण मिलने पर उन्हें सम्मानित किया गया.

इस मौके पर डॉ. नूरी ने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सराहना करते हुए उन्हें बीमारी और रिकवरी के बीच एक 'सुरक्षा कवच' बताया है. उन्होंने अस्पतालों से यह भी अपील की कि वे मरीजों द्वारा अपने सबसे कठिन समय में दिखाए गए भरोसे का सम्मान करें. इस समारोह में प्रमुख डॉक्टरों, शोधकर्ताओं और चिकित्सा जगत की हस्तियों ने हिस्सा लिया.

सभी ने कैंसर विज्ञान को आगे बढ़ाने और वैश्विक स्तर पर कैंसर के इलाज में सुधार लाने के लिए डॉ. नूरी के दशकों के कार्यों की सराहना की. डॉ. नूरी को 'हाई-डोज़-रेट ब्रेकीथेरेपी' में उनके क्रांतिकारी काम के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली है. उनके इस शोध ने गर्भाशय, मूत्र प्रणाली, छाती, सिर और गर्दन के कैंसर के इलाज के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है.

अपने संबोधन में डॉ. नूरी ने कहा, "जब मैं अपनी नर्सों, डॉक्टरों और सहायक टीमों को देखता हूँ, तो मुझे वे अस्पताल के कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सुरक्षा कवच नजर आते हैं. ये वे लोग हैं जो बीमारी और रिकवरी के बीच, और बेचैनी व राहत के बीच दीवार बनकर खड़े रहते हैं." उन्होंने आगे कहा कि अस्पतालों को यह हमेशा याद रखना चाहिए कि मरीज उनके पास अपनी जिंदगी के सबसे नाजुक और कठिन पलों में आते हैं.