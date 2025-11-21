इकबाल के गीत 'सारे जहां से अच्छा..' पर संघ विचारक ने उठाए सवाल, कहा- आग लगेगी तो सबसे पहले गुल उड़ जाएंगे

इकबाल के गीत 'सारे जहां से अच्छा..' पर संघ विचारक ने उठाए सवाल, कहा- आग लगेगी तो सबसे पहले गुल उड़ जाएंगे
भोपाल के रविंद्र भवन स्थित सभागार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य की नई पुस्तक 'हम और यह विश्व' का विमोचन.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 21, 2025 at 10:55 PM IST|
Updated : November 21, 2025 at 11:01 PM IST
भोपाल: सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलिस्तां हमारा...ये गुलिस्तां हमारा बगीचा है और हम इसके बुलबुल हैं. जो पक्षी हैं वो यहां गुल खाने-पराग खाने आते हैं. यदि यहां पराग नहीं मिला तो जहां गुल मिलेगा वहां जाएंगे. हमारा पढ़ा-लिखा वर्ग बाहर क्यों जा रहा है, क्योंकि कि वहां गुल मिल रहा है और देशभक्ति कोई नहीं है.
अल्लामा इकबाल के इस गीत पर शुक्रवार को भोपाल के रविंद्र भवन स्थित सभागार में अपनी नई पुस्तक 'हम और यह विश्व' के विमोचन अवसर पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय कार्यकारिणी सदस्य डॉ. मनमोहन वैद्य ने बड़ा सवाल उठाया है.
बगीचे में लगेगी आग तो बुलबुल सबसे पहले उड़ जाएंगे
डॉ. वैद्य ने आगे कहा कि यहां पर बुलबुल कौन हैं. कोई कहता है कि मालिक हैं, फिर कहते हैं कि रक्षक हैं. फिर एक उत्तर आता है कि हम इसके पौधे हैं, हमसे ये बगीचा बना है. अगर गुल लगे तो उत्तम गुल लगे, अगर फल आए तो उत्तम फल लगे. तब तो ये बगीचे की शोभा बढ़ाएंगे. पर यदि बगीचे में आग लगेगी तो सारे बुलबुल पहले उड़ जाएंगे. ये गलत नरेटिव सेट किया गया है. डॉ. वैद्य की पुस्तक के विमोचन के अवसर पर श्री आनंदधाम आश्रम मथुरा-वुंदावन के रीतेश्वर जी महाराज और पूर्व उप राष्ट्रपति जगदीप धनकड़ समेत अन्य प्रबुद्ध लोग शामिल हुए. इस दौरान डॉ. वैद्य ने पूर्व उपराष्ट्रपति धनकड़ को अपना अभिभावक बताया.
प्रणव दा की वजह से लेखक बन गया
डॉ. वैद्य ने पुस्तक विमोचन के अवसर पर बताया कि 7 जून 1998 को संघ का कार्यक्रम था. इसमें प्रणव मुखर्जी स्वयंसेवक संघ के र्काकर्ताओं को संबोधित करने वाले थे. एक अध्यनशील व्यक्ति का इतना विरोध किया गया. वो संघ नहीं ज्वाइन करने वाले थे, वास्तव में वो संघ के लोगों को संबोधित करने वाले थे. जिस विचार के लोग उनको अपना मानते थे, उनको लगा कि हमारे आदमी को बुलाया है, कुछ खरी-खरी सुनाएंगे.
जबकि प्रणव दा का प्रत्यक्ष राजनीतिक जीवन उनसे अधिक है. ऐसे लोग भी बेवजह विरोध करने लगे. यह देखकर मैंने अपना पहला लेख लिखा. इसके बाद लेखों का दौर चलता गया. मेरे पिता जी लेखक थे. लेकिन मैं नहीं था. प्रणव दा के कारण मैं भी लेखक बन गया.
भारत 1700 सालों तक उद्योग प्रधान देश रहा
डॉ. वैद्य ने कहा कि पहली ईसवी से लेकर 1700 ईसवी तक दुनिया में सर्वाधिक व्यापार भारत का था. विदेशों में भारत का करीब 43 प्रतिशत व्यापार था. हम कई वर्षों से सुनते आ रहे हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है, तो भारत उद्योग प्रधान देश कब था? हमारा व्यापार अच्छा था, हमारे यहां अच्छी खेती होती थी. लेकिन हमने कभी अनाज बेचा नहीं. हमने इसे खाया और खिलाया है. हां चीजों के लेनदेन में अनाज का प्रयोग जरूर किया.
डॉ. वैद्य ने कहा कि भारत में उद्यम अच्छा था. यहां चमड़ा, कपड़ा उद्योग था. यहां के मेटल बहुत अच्छी क्वालिटी के थे. यहां का लोहा प्रसिद्ध था. यहां कांसे और पीतल बना करते थे. ये सारे उद्योग घरों में होते थे, गावं में होते थे, इसलिए हमारा भारत समृद्ध था. लेकिन ये आज हमें बताया नहीं जाता है.
डॉ. वैद्य की पुस्तक में 4 सेक्शन
इस पुस्तक में 4 सेक्शन हैं. इसमें पहले सेक्शन में संघ के बारे में लोगों के पास जो भी गलत जानकारी पहुंची है, उसके उत्तर हैं. दूसरे भाग में हिंदुत्व 'द सोल ऑफ भारत' पर प्रकाश डाला गया है. वहीं तीसरे में अपने आप को लिबरल कहने वाले लोग कितने अनलिबरेल होते है, उनको एक्सपोज करने वाले आर्टिकल दिए गए हैं. जबकि पुस्तक के चौथे भाग में कुछ महापुरुष जिनके जीवन से हम प्रेरणा पा सकते हैं, उनके प्रसंग दिए गए हैं.