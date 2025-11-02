ETV Bharat / bharat

10 साल से पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग

मनमोहन बाग वर्तमान में बलांगीर के भीमा भोई मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं. वे अध्यापन और मरीजों की देखभाल में काफी व्यस्त रहते हैं.

10 साल से कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 2, 2025 at 8:43 PM IST

4 Min Read
भुवनेश्वर: ओडिशा के बलांगीर के एक डॉक्टर मनमोहन बाग का पर्यावरण की सफाई के प्रति उनका जुनून हैरान करने वाला है. पिछले दस सालों से वह पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए कचरा इकट्ठा कर रहे हैं. नतीजतन, उन्होंने हर साल एक हजार टन से ज्यादा कचरा इकट्ठा किया है और उसका फिर से उपयोग करने का प्रयास किया है.

इतना ही नहीं उन्होंने इसके लिए महिलाओं और युवाओं को रोजगार देकर एक अनूठी मिसाल भी कायम की है. मनमोहन बाग वर्तमान में बलांगीर के भीमा भोई मेडिकल कॉलेज में कार्यरत हैं. वे अध्यापन और मरीजों की देखभाल में काफी व्यस्त रहते हैं, लेकिन अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच भी वे पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी नहीं भूलते. दस साल पहले उन्होंने खुद सड़कों पर पड़े प्लास्टिक के थैले, बोतलें और कागज इकट्ठा करना शुरू किया था.

कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग (ETV Bharat)

हर सुबह जब लोग मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, तो वे एक बोरी लेकर कचरा इकट्ठा करते हैं. पिछले दो सालों से वे अपने स्वयं के एनजीओ के माध्यम से यह काम कर रहे हैं, जिसमें युवाओं और कुछ महिलाओं का एक समूह भी उनकी मदद के लिए उनके साथ जुड़ गया है. वे मिलकर घर-घर, दुकान-दुकान और विभिन्न अस्पताल संस्थानों से कचरा इकट्ठा करते हैं.

कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग (ETV Bharat)

'लाखों टन कचरा फेंक देते हैं'
प्रोफेसर डॉ मनमोहन बाग ने कहा, "हर दिन हम लाखों टन कचरा फेंक देते हैं और पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं. सबसे अधिक प्रदूषण फैलाने वाले कचरे में प्लास्टिक है, जिसने पहले ही मिट्टी, पानी, जंगल, शहर और गांवों को प्रदूषित कर दिया है. इसी प्लास्टिक की वजह से आज पूरी दुनिया खतरे में पड़ गई है. दिनचर्या में इस्तेमाल होने वाली अधिकांश प्लास्टिक की वस्तुओं का दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है.

कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग (ETV Bharat)

जिससे प्लास्टिक का बोझ कम होगा. इसलिए, किसी भी कचरे को फेंकने के बजाय, अगर हम उसे सही जगह पर ले जा सकें, तो उसे रीसाइकिल किया जा सकता है. इसी सोच के साथ मैंने फेंके गए प्लास्टिक और अन्य कचरे को इकट्ठा करना शुरू किया."

मुझे पता है कि यह हमारे पर्यावरण के लिए एक अभिशाप है. इसलिए मैंने इसका एक उपाय निकाला है. जिसमें इसे फेंकने के बजाय हम इसे इकट्ठा करके बेच सकते हैं और रीसायकल कर सकते हैं." डॉ. मनमोहन बाग ने कहा, "मैं 10 साल से अकेले यह काम कर रहा हूं. अब मैंने दो साल से एक संगठन बनाया है. युवा और कुछ महिलाएं मेरी मदद कर रही हैं. इस कचरे को बेचकर मैं उनका खर्च निकाल पा रहा हूं. मेरा मानना ​​है कि अगर हर संस्था और हर नागरिक यह काम करे, तो हमारा पर्यावरण स्वच्छ होगा."

कचरा इकठ्ठा कर रहे डॉक्टर मनमोहन बाग (ETV Bharat)

कचरा का क्या करते हैं?
उन्होंने बताया कि सबसे पहले कचरे को एक जगह इकट्ठा करके साफ किया जाता है. फिर वे रिसाइकिल करने योग्य प्लास्टिक, कागज आदि को कचरा बीनने वालों या विभिन्न कारखानों को बेच देते हैं. इसी तरह, मिट्टी में मिल सकने वाले अन्य कचरे को नगर निगम के प्रोसेसिंग सेंटर में भेज दिया जाता है, जिससे खाद बनती है. इससे उन्हें कुछ पैसे भी मिलते हैं. इन पैसों से उन्होंने दो वाहन खरीदे हैं. मनमोहन की एनजीओ टीम हर साल एक हजार टन से ज़्यादा प्लास्टिक इकट्ठा करके उसे रिसाइकिलिंग के लिए बेचती है.

'कचरा एक बड़ी समस्या है'
सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्टर बेनुधर पांडे ने कहा, "यह सराहनीय है कि डॉ मनमोहन बाग ऐसा काम कर रहे हैं. वह दिन में 12 से 14 घंटे सिर्फ अपने चिकित्सा पेशे को समर्पित करते हैं और उसके बाद, वह पर्यावरण के लिए काम करते हैं." बलांगीर नगर आयुक्त लीका साहू ने कहा, "आज कचरा एक बड़ी समस्या है. हमारी नगर परिषद इसके लिए दिन-रात काम कर रही है. अगर नगर परिषद के अलावा हर नागरिक भी जागरूक हो, तो इससे आसानी से निपटा जा सकता है. डॉ. मनमोहन बाग इसका सशक्त उदाहरण हैं."

