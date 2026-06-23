'लाखों लोग नेहरू को फॉलो करते थे, मोदी भी वैसे ही हैं': डॉ. कर्ण सिंह ने बताई दोनों में बड़ी समानता
ईटीवी भारत के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में डॉ. कर्ण सिंह ने जवाहर लाल नेहरू, पीएम मोदी और शेख अब्दुल्ला की राजनीति पर खुलकर बात की.
Published : June 23, 2026 at 5:50 PM IST
श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत डॉ. कर्ण सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में नेहरू और पीएम मोदी के शासनकाल की तुलना करते हुए इसे एक समान बताया है. पंडित नेहरू के समकालीन रहे डॉ. सिंह ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के मुद्दे पर भी बेबाक राय रखी है. मौजूदा समय में पंडित नेहरू की आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं (नेहरू और मोदी) ने देश व विदेश में बड़ा सम्मान प्राप्त किया है. विस्थापन के मुद्दे पर व्यावहारिक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं और पंडितों की वापसी का फैसला समाज पर निर्भर करता है.
95 साल के सिंह ने कहा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नेहरू ने भारत को टूटने से बचाया था. कर्ण सिंह ने आगे कहा, "देश दो लोगों की वजह से नहीं टूटा - प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल. इन दोनों लोगों ने देश को संभाला. उनमें से किसी की भी, खासकर जवाहरलाल नेहरू की बुराई करना पूरी तरह से गलत है."
कर्ण सिंह, जो चार बार सांसद रह चुके हैं, ने कहा कि देश चलाने वाले लोगों को "कोर्स करेक्शन" की ज़रूरत है. उन्होंने कहा, "चिल्लाना, चीखना, गाली देना डेमोक्रेसी के काम करने का तरीका नहीं है. आपके बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन आपको गाली-गलौज या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जो बदकिस्मती से होता है."
ईटीवी भारत के साथ डॉ. कर्ण सिंह की इस विशेष बातचीत के मुख्य अंश पढ़ें.
सवालः 1947 में जब आपके पिता महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज़ (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर दस्तखत किए, तब आपके भीतर क्या बदलाव आया?
जवाबः उस समय मुझे इलाज के लिए हवाई जहाज से अमेरिका भेज दिया गया था. मैं 16 साल का था और मुझे याद नहीं है कि विलय के दस्तावेज़ को लेकर मेरे मन में कोई बहुत गहरी भावनाएं थीं. लेकिन मुझे इस बात की राहत महसूस हुई कि श्रीनगर में (भारतीय) हवाई जहाज आने लगे थे. वरना हमलावर श्रीनगर के शालतेंग तक पहुंच चुके थे.
सवालः उन दिनों जो घटनाएं घटीं, उन्हें लेकर आपकी क्या यादें हैं?
जवाबः पूरे भारत में एक साथ कई घटनाएं घट रही थीं. दुर्भाग्य से, कूल्हे की समस्या के कारण मैं व्हीलचेयर पर था और उस समय बहुत सक्रिय नहीं था. मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं दून स्कूल में था, तब वहां दंगे शुरू हो गए थे और पाकिस्तान वाला पूरा घटनाक्रम हुआ था. मुझे इसके बारे में, कांग्रेस कमेटी और लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका के बारे में पढ़ना याद है. लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, स्थिति काफी गंभीर हो गई थी क्योंकि कबाली (हमलावर) हवाई अड्डे तक पहुंच चुके थे. पुंछ में भी हालात बहुत तनावपूर्ण थे.
सवालः कई इतिहासकारों ने लिखा है कि विभाजन के समय जम्मू में 4.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे. असल में क्या हुआ था?
जवाबः मुझे लगता है कि यह एक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा है. मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था और वहां लोगों का कत्लेआम किया गया था और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे. वहां से बचे हुए लोग जम्मू पहुंचे और उसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई. हो सकता है कि उस समय जम्मू में कुछ दंगे हुए हों. मैं किसी भी तरह के दंगों को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन शायद उस वक्त कुछ दंगे हुए थे. मुझे पूरा यकीन है कि यह आंकड़ा उस संख्या के आस-पास भी नहीं था जो बताया जा रहा है.
सवालः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए क्रांतिकारी बदलावों को उजागर करने वाले आपके लेख को साझा किया था. सार्वजनिक जीवन के लगभग आठ दशकों को पीछे मुड़कर देखते हुए, यह समय भारत के विकास के पिछले चरणों से किस तरह अलग है?
जवाबः जब भारत को आजादी मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रमुख व्यक्ति थे. वे 1949 से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक मेरे मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु थे. हमारे बीच हुए पत्रों के आदान-प्रदान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है. वह एक अलग दौर था. इन सभी वर्षों के दौरान, मैं हर प्रधानमंत्री के संपर्क में रहा हूं और सभी ने अपने-अपने तरीके से भारत के निर्माण की कोशिश की. लेकिन वे सफल हुए या नहीं, यह एक अलग सवाल है.
यह बहुत दिलचस्प है कि जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी का करियर एक जैसा रहा है, भले ही दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग हैं. दोनों ने तीन बार चुनाव जीते. नेहरू बहुत लोकप्रिय थे और लाखों लोग उनके पीछे चलते थे, और मोदी के साथ भी ऐसा ही है. नेहरू का विदेशों में बहुत सम्मान और आदर था, और यही बात मोदी के लिए भी सच है.
सवालः आजकल जवाहरलाल नेहरू पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं?
जवाबः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. विभाजन के बाद पैदा हुई भयानक समस्याओं का किसी को अंदाजा नहीं था. विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ते ही भारत टुकड़ों में टूट जाएगा. लेकिन दो लोगों की वजह से देश नहीं टूटा- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपप्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल. इन दोनों लोगों ने देश की व्यवस्था को संभाले रखा. इनमें से किसी की भी, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू की निंदा करना पूरी तरह से गलत है.
आप उनकी हर बात से असहमत हो सकते हैं, और ठीक इसी तरह लोग मोदी जी की भी हर बात से सहमत नहीं होंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बदनाम किया जाना चाहिए. नेहरू ने भारत को एकजुट रखने और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई.
सवालः आपने हाल ही में खीर भवानी मंदिर को कश्मीर की साझा संस्कृति का प्रतीक बताया था. ऐसे समय में जब कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर विस्थापित (प्रवासी) बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सह-अस्तित्व की उस भावना को दोबारा जगाने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है?
जवाबः सभी कश्मीरी पंडितों को विस्थापितों के रूप में नहीं देखा जा सकता. उनमें से कुछ भारत और विदेशों में बहुत अच्छी तरह से बस चुके हैं. वे एक बेहद बुद्धिमान और मेहनती समुदाय हैं. वे शरणार्थी शिविरों में बैठे रहने वाले नहीं हैं. जम्मू के पास के शिविरों में अब भी कुछ शरणार्थी हैं. लेकिन अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है.
अगर वे वापस आना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है. लेकिन कितने लोग वापस आना चाहेंगे, यह एक बड़ा सवाल है. 1990 के बाद से दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं और युवा पीढ़ी के मन में वापस आने के लिए कोई खास लगाव या दिलचस्पी नहीं है. लेकिन उनका हमेशा स्वागत है. हर आने वाली सरकार ने बयान दिए हैं कि अगर वे वापस आते हैं तो उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी. वापस लौटने का फैसला कश्मीरी पंडितों पर ही निर्भर करता है.
सवालः आपने पार्टीशन से लेकर मॉडर्न इंडिया बनते देखा है. क्या आपको लगता है कि आज का इंडिया संविधान बनाने वालों के देखे हुए आदर्शों को पूरा करने के ज़्यादा करीब है?
जवाबः हमारा संविधान एक शानदार डॉक्यूमेंट है. यह हमारी डेमोक्रेसी का बेसिक फंडामेंटल स्ट्रक्चर बना हुआ है. इसमें 100 से ज़्यादा अमेंडमेंट के साथ अमेंडमेंट हो सकता है. इसमें फंडामेंटल राइट्स हैं और मुझे लगता है कि इस संविधान का आसान हिंदी में ट्रांसलेशन करें.
सवालः क्या ऐसे कुछ क्षेत्र हैं जहां व्यवहार/तरीके में सुधार की ज़रूरत है?
जवाबः संविधान में सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि सुधार की ज़रूरत उन लोगों में है जो देश को चलाते हैं, यानी हमारे सांसदों और विधायकों में. सुधार उन्हें ही करना होगा. संसद में जिस तरह की चीजें होती हैं- चिल्लाना, चीखना और गाली-गलौज करना, लोकतंत्र के काम करने का यह तरीका नहीं है. आपके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन आपको अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि दुर्भाग्य से आज हो रहा है.
सवालः पूर्व जम्मू-कश्मीर के आखिरी सदर-ए-रियासत के रूप में, आप एक पूर्ण राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बनने के इस बदलाव को कैसे देखते हैं?
जवाबः हालात एक जैसे नहीं रहते हैं. मैंने कई बदलाव देखे हैं. मैंने अपने पिता का शासन देखा और कांग्रेस की सरकार भी देखी. 65 वर्षों तक, सारी चर्चाएं जम्मू-कश्मीर के (भारत में) विलय और उसकी स्वायत्तता (autonomy) के इर्द-गिर्द घूमती रहीं. आखिरकार धारा 370 को हटाकर उस बातचीत को अचानक खत्म कर दिया गया. इसे लेकर मेरी मिली-जुली भावनाएं हैं.
इस कदम में कुछ अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन एक बात जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, वह थी हमारे राज्य का दर्जा घटाकर उसे एक केंद्र शासित प्रदेश बना देना. ब्रिटिश शासन के दौरान हमारा राज्य क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य था.
जम्मू-कश्मीर को भारत का मुकुट कहा जाता था, और अचानक हम खुद को हिमाचल प्रदेश या हरियाणा से भी छोटा (कम दर्जे का) पाते हैं. लेकिन कई सकारात्मक चीजें भी हुईं, जैसे पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को वोट देने का अधिकार मिला और महिलाओं के खिलाफ बने कुछ कानून बदल गए. जहां तक लद्दाख का सवाल है, वे लंबे समय से केंद्र शासित प्रदेश के लिए आंदोलन कर रहे थे. लेकिन अब वे भी संतुष्ट नहीं हैं.
सवालः केंद्र सरकार ने बार-बार राज्य का दर्जा बहाल करने का आश्वासन दिया है. आपके विचार में, क्या राज्य का दर्जा जल्द से जल्द बहाल किया जाना चाहिए?
जवाबः उन्होंने संसद और सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है. समय का चुनाव उन्हें ही करना होगा.
सवालः लगातार हो रही इस देरी का जम्मू-कश्मीर की जनता की भावनाओं पर क्या असर पड़ेगा?
जवाबः मुझे लगता है कि राज्य का दर्जा बहाल होने में हो रही देरी से लोग परेशान हो रहे हैं. अगर इसमें अनिश्चितकाल के लिए देरी की गई, तो लोगों के बीच इसका उल्टा असर देखने को मिलेगा, खास तौर पर घाटी (कश्मीर) में.
सवालः धारा 35A के तहत आने वाला 'स्टेट सब्जेक्ट' (स्थानीय नागरिकता कानून) आपके पिता महाराजा हरि सिंह की विरासत थी, आप इसके खत्म होने को कैसे देखते हैं?
जवाबः मेरे पिता ने इसे इसलिए लागू किया था ताकि बाहर का कोई भी व्यक्ति यहां आकर न बस सके. वरना, बाहर के लोग यहां आ जाते और सारी नौकरियां और ज़मीन ले लेते. उस समय जम्मू-कश्मीर के लोग उतने पढ़े-लिखे नहीं थे. बंगाली लोग पढ़े-लिखे थे और सारी नौकरियां उन्हें मिल जातीं, और पंजाबियों के पास पैसा था तो वे पूरी घाटी खरीद लेते. इसलिए मेरे पिता ने यहां के लोगों के हित के लिए इसे लागू किया था. उस समय यह एक प्रगतिशील (आगे की सोच वाला) कदम था. अब, इस तरह के कानून की कोई जरूरत नहीं है.
सवालः आपने शेख अब्दुल्ला के साथ मिलकर काम किया है. आधुनिक जम्मू-कश्मीर को आकार देने में उनकी राजनीतिक विरासत को आप किस तरह देखते हैं?
जवाबः शेख अब्दुल्ला एक महान नेता थे. वे अपने ऊंचे कद (प्रभावशाली व्यक्तित्व) के कारण हर जगह छाए रहते थे और एक बेहतरीन वक्ता थे. कश्मीरियों को उनके जैसा नेता कभी नहीं मिलेगा. लेकिन उनका नेतृत्व घाटी से आगे नहीं बढ़ पाया. वे पूरे जम्मू-कश्मीर के नेता नहीं बल्कि एक महान कश्मीरी नेता थे. जिन कश्मीरियों को कभी कमतर आंका जाता था, वे उन्हें उठाकर वहां ले आए जहां वे आज हैं.
कश्मीरियों को उनका हमेशा आभारी रहना चाहिए. वे भले ही मेरे राजनीतिक विरोधी रहे हों, लेकिन मेरे मन में उनके लिए बहुत सम्मान है. यह बात कई लोगों को हैरान कर सकती है.
सवालः जम्मू-कश्मीर के राजनीतिक इतिहास से आपके लंबे जुड़ाव को देखते हुए, क्या आपको लगता है कि इस क्षेत्र का भविष्य का नेतृत्व स्थापित राजनीतिक परिवारों द्वारा ही चलाया जाना चाहिए या एक नई पीढ़ी के नेताओं के उभरने की आवश्यकता है?
जवाबः जो पिछले चुनाव हुए थे, वे स्वतंत्र और निष्पक्ष थे. हमारे पास नेशनल कॉन्फ्रेंस राजनीतिक दल है जो कश्मीर में प्रमुख है और भारतीय जनता पार्टी जम्मू में प्रमुख है. इन दोनों के बीच में, पीडीपी जैसी छोटी पार्टियां सिमट कर बाहर हो गई हैं. मुझे लगता है कि ऐसा होना तय ही था.
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