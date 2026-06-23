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'लाखों लोग नेहरू को फॉलो करते थे, मोदी भी वैसे ही हैं': डॉ. कर्ण सिंह ने बताई दोनों में बड़ी समानता

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर के पूर्व सदर-ए-रियासत डॉ. कर्ण सिंह ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में नेहरू और पीएम मोदी के शासनकाल की तुलना करते हुए इसे एक समान बताया है. पंडित नेहरू के समकालीन रहे डॉ. सिंह ने कश्मीरी पंडितों की वापसी के मुद्दे पर भी बेबाक राय रखी है. मौजूदा समय में पंडित नेहरू की आलोचना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए डॉ. सिंह ने कहा कि दोनों नेताओं (नेहरू और मोदी) ने देश व विदेश में बड़ा सम्मान प्राप्त किया है. विस्थापन के मुद्दे पर व्यावहारिक रुख अपनाते हुए उन्होंने कहा कि दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं और पंडितों की वापसी का फैसला समाज पर निर्भर करता है.

95 साल के सिंह ने कहा कि 1947 में भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नेहरू ने भारत को टूटने से बचाया था. कर्ण सिंह ने आगे कहा, "देश दो लोगों की वजह से नहीं टूटा - प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और डिप्टी प्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल. इन दोनों लोगों ने देश को संभाला. उनमें से किसी की भी, खासकर जवाहरलाल नेहरू की बुराई करना पूरी तरह से गलत है."

कर्ण सिंह, जो चार बार सांसद रह चुके हैं, ने कहा कि देश चलाने वाले लोगों को "कोर्स करेक्शन" की ज़रूरत है. उन्होंने कहा, "चिल्लाना, चीखना, गाली देना डेमोक्रेसी के काम करने का तरीका नहीं है. आपके बीच मतभेद हो सकते हैं लेकिन आपको गाली-गलौज या चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, जो बदकिस्मती से होता है."

ईटीवी भारत के साथ डॉ. कर्ण सिंह की इस विशेष बातचीत के मुख्य अंश पढ़ें.

सवालः 1947 में जब आपके पिता महाराजा हरि सिंह ने भारत में विलय के दस्तावेज़ (इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन) पर दस्तखत किए, तब आपके भीतर क्या बदलाव आया?

जवाबः उस समय मुझे इलाज के लिए हवाई जहाज से अमेरिका भेज दिया गया था. मैं 16 साल का था और मुझे याद नहीं है कि विलय के दस्तावेज़ को लेकर मेरे मन में कोई बहुत गहरी भावनाएं थीं. लेकिन मुझे इस बात की राहत महसूस हुई कि श्रीनगर में (भारतीय) हवाई जहाज आने लगे थे. वरना हमलावर श्रीनगर के शालतेंग तक पहुंच चुके थे.

सवालः उन दिनों जो घटनाएं घटीं, उन्हें लेकर आपकी क्या यादें हैं?

जवाबः पूरे भारत में एक साथ कई घटनाएं घट रही थीं. दुर्भाग्य से, कूल्हे की समस्या के कारण मैं व्हीलचेयर पर था और उस समय बहुत सक्रिय नहीं था. मुझे बहुत अच्छी तरह याद है जब मैं दून स्कूल में था, तब वहां दंगे शुरू हो गए थे और पाकिस्तान वाला पूरा घटनाक्रम हुआ था. मुझे इसके बारे में, कांग्रेस कमेटी और लॉर्ड माउंटबेटन की भूमिका के बारे में पढ़ना याद है. लेकिन जहां तक जम्मू-कश्मीर का सवाल है, स्थिति काफी गंभीर हो गई थी क्योंकि कबाली (हमलावर) हवाई अड्डे तक पहुंच चुके थे. पुंछ में भी हालात बहुत तनावपूर्ण थे.

सवालः कई इतिहासकारों ने लिखा है कि विभाजन के समय जम्मू में 4.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे. असल में क्या हुआ था?

जवाबः मुझे लगता है कि यह एक बढ़ा-चढ़ाकर बताया गया आंकड़ा है. मीरपुर पाकिस्तान के कब्जे में चला गया था और वहां लोगों का कत्लेआम किया गया था और महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे. वहां से बचे हुए लोग जम्मू पहुंचे और उसकी कुछ प्रतिक्रिया हुई. हो सकता है कि उस समय जम्मू में कुछ दंगे हुए हों. मैं किसी भी तरह के दंगों को सही नहीं ठहरा रहा हूं, लेकिन शायद उस वक्त कुछ दंगे हुए थे. मुझे पूरा यकीन है कि यह आंकड़ा उस संख्या के आस-पास भी नहीं था जो बताया जा रहा है.

सवालः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न क्षेत्रों में हुए क्रांतिकारी बदलावों को उजागर करने वाले आपके लेख को साझा किया था. सार्वजनिक जीवन के लगभग आठ दशकों को पीछे मुड़कर देखते हुए, यह समय भारत के विकास के पिछले चरणों से किस तरह अलग है?

जवाबः जब भारत को आजादी मिली तब पंडित जवाहरलाल नेहरू सबसे प्रमुख व्यक्ति थे. वे 1949 से लेकर 1964 में अपनी मृत्यु तक मेरे मार्गदर्शक और राजनीतिक गुरु थे. हमारे बीच हुए पत्रों के आदान-प्रदान को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा प्रकाशित किया जा रहा है. वह एक अलग दौर था. इन सभी वर्षों के दौरान, मैं हर प्रधानमंत्री के संपर्क में रहा हूं और सभी ने अपने-अपने तरीके से भारत के निर्माण की कोशिश की. लेकिन वे सफल हुए या नहीं, यह एक अलग सवाल है.

यह बहुत दिलचस्प है कि जवाहरलाल नेहरू और नरेंद्र मोदी का करियर एक जैसा रहा है, भले ही दोनों की विचारधाराएं अलग-अलग हैं. दोनों ने तीन बार चुनाव जीते. नेहरू बहुत लोकप्रिय थे और लाखों लोग उनके पीछे चलते थे, और मोदी के साथ भी ऐसा ही है. नेहरू का विदेशों में बहुत सम्मान और आदर था, और यही बात मोदी के लिए भी सच है.

सवालः आजकल जवाहरलाल नेहरू पर कई सवाल उठाए जा रहे हैं?

जवाबः यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. विभाजन के बाद पैदा हुई भयानक समस्याओं का किसी को अंदाजा नहीं था. विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि अंग्रेजों के भारत छोड़ते ही भारत टुकड़ों में टूट जाएगा. लेकिन दो लोगों की वजह से देश नहीं टूटा- प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और उपप्रधानमंत्री वल्लभभाई पटेल. इन दोनों लोगों ने देश की व्यवस्था को संभाले रखा. इनमें से किसी की भी, खास तौर पर जवाहरलाल नेहरू की निंदा करना पूरी तरह से गलत है.

आप उनकी हर बात से असहमत हो सकते हैं, और ठीक इसी तरह लोग मोदी जी की भी हर बात से सहमत नहीं होंगे. लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें बदनाम किया जाना चाहिए. नेहरू ने भारत को एकजुट रखने और भारत को एक लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने में एक ऐतिहासिक भूमिका निभाई.

सवालः आपने हाल ही में खीर भवानी मंदिर को कश्मीर की साझा संस्कृति का प्रतीक बताया था. ऐसे समय में जब कश्मीरी पंडित बड़े पैमाने पर विस्थापित (प्रवासी) बने हुए हैं, आपको क्या लगता है कि सह-अस्तित्व की उस भावना को दोबारा जगाने के लिए कौन से व्यावहारिक कदम उठाने की ज़रूरत है?

जवाबः सभी कश्मीरी पंडितों को विस्थापितों के रूप में नहीं देखा जा सकता. उनमें से कुछ भारत और विदेशों में बहुत अच्छी तरह से बस चुके हैं. वे एक बेहद बुद्धिमान और मेहनती समुदाय हैं. वे शरणार्थी शिविरों में बैठे रहने वाले नहीं हैं. जम्मू के पास के शिविरों में अब भी कुछ शरणार्थी हैं. लेकिन अधिकांश कश्मीरी पंडितों ने अपनी वैकल्पिक व्यवस्था कर ली है.

अगर वे वापस आना चाहते हैं तो यह अच्छी बात है. लेकिन कितने लोग वापस आना चाहेंगे, यह एक बड़ा सवाल है. 1990 के बाद से दो पीढ़ियां बीत चुकी हैं और युवा पीढ़ी के मन में वापस आने के लिए कोई खास लगाव या दिलचस्पी नहीं है. लेकिन उनका हमेशा स्वागत है. हर आने वाली सरकार ने बयान दिए हैं कि अगर वे वापस आते हैं तो उन्हें सभी सुविधाएं दी जाएंगी. वापस लौटने का फैसला कश्मीरी पंडितों पर ही निर्भर करता है.

सवालः आपने पार्टीशन से लेकर मॉडर्न इंडिया बनते देखा है. क्या आपको लगता है कि आज का इंडिया संविधान बनाने वालों के देखे हुए आदर्शों को पूरा करने के ज़्यादा करीब है?