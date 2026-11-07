ETV Bharat / bharat

पेंशनभोगियों के लिए बड़ी पहल! देशभर में शुरू हुआ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट अभियान

केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह का कहना है कि डिजिटल नवाचार पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बना रहा है. ( ANI )

नई दिल्ली: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने शुक्रवार को राष्ट्रव्यापी 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) अभियान 5' की शुरुआत की. इस अभियान के पहले पांच दिनों में लगभग 40 लाख डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी किए गए, जबकि पिछले साल इसी अवधि में लगभग 25 लाख सर्टिफिकेट जारी हुए थे. इस तरह, इसमें 60 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है.

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के अनुसार, इसी अवधि के दौरान फेस ऑथेंटिकेशन (चेहरे से पहचान करने की तकनीक) का उपयोग 61 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 80 प्रतिशत हो गया है. यह दर्शाता है कि पेंशनभोगियों का तकनीक-आधारित पेंशन सेवाओं पर भरोसा बढ़ रहा है. डॉ. सिंह ने कहा कि लोगों की ओर से मिली यह शानदार प्रतिक्रिया दिखाती है कि किस तरह डिजिटल नवाचार पेंशनभोगियों के जीवन को आसान बना रहा है, और साथ ही बुजुर्ग नागरिकों के लिए शासन व्यवस्था को अधिक सुलभ, सुविधाजनक और सम्मानजनक बना रहा है.

डॉ. सिंह ने बताया कि यह अभियान धीरे-धीरे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन का रूप ले चुका है. इसमें सरकारी विभाग, पेंशन बांटने वाले बैंक, पेंशनभोगी संघ और परिवार एक साथ आए हैं, ताकि पेंशन से जुड़ी सेवाएं बिना किसी रुकावट के मिल सकें. डॉ. सिंह ने स्पष्ट किया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य बुजुर्ग नागरिकों के जीवन को आसान बनाना है. उन्होंने कहा कि भारत की बदलती जनसांख्यिकीय और सामाजिक-आर्थिक स्थिति को देखते हुए, समाज में पेंशनभोगियों का महत्व लगातार बढ़ रहा है. वर्तमान में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 70 लाख हो गई है, जबकि काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 50 लाख है. यह स्थिति पहले से बिल्कुल उलट है. पहले काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या लगभग 55 से 60 लाख थी और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 50 लाख थी. मंत्री ने कहा कि जीवन प्रत्याशा (औसत आयु) में वृद्धि और बेहतर स्वास्थ्य स्थितियों ने वरिष्ठ नागरिकों के अनुभव, विशेषज्ञता और क्षमता का उपयोग राष्ट्र-निर्माण के लिए करने का एक नया अवसर पैदा किया है. कई कर्मचारी 60 साल की उम्र में सेवानिवृत्त हो जाते हैं, जबकि उस समय वे अपने स्वास्थ्य, अनुभव और पेशेवर क्षमताओं के सर्वोत्तम स्तर पर होते हैं. उन्होंने कहा कि बुजुर्ग नागरिकों के आराम, स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए उन्हें राष्ट्र-निर्माण के कार्यों में सक्रिय रूप से शामिल किया जाना चाहिए, ताकि वे देश के विकास के लिए अपने योगदान दे सकें. उन्होंने भारत की विकास यात्रा में युवा और बुजुर्ग पीढ़ियों के बीच एक बेहतर तालमेल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया. 'डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट' (जीवन प्रमाण पत्र) के विकास क्रम का जिक्र करते हुए, मंत्री ने बताया कि सरकार पहले पारंपरिक जीवन प्रमाण पत्रों पर निर्भर थी, फिर फिंगरप्रिंट के जरिए बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की व्यवस्था आई, और अंत में बुजुर्ग पेंशनभोगियों को आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए 'फेस ऑथेंटिकेशन' (चेहरे से पहचान करने वाली) तकनीक पेश की गई.