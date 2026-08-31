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हेमांग जोशी ने संभाली भाजयुमो की कमान, बोले- युवा शक्ति को संगठित करेंगे

वडोदरा से सांसद हेमांग जोशी को 17 अगस्त को तेजस्वी सूर्या की जगह भाजयुमो का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया था. अनामिका रत्ना की रिपोर्ट.

Dr Hemang Joshi Takes Charge as BJYM National President at BJP Headquarters in Delhi
हेमांग जोशी ने संभाली भाजयुमो की कमान (ANI)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 7:32 PM IST

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नई दिल्ली: भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी ने सोमवार को भाजपा केंद्रीय कार्यालय, विस्तार भवन में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण कर लिया. समारोह में निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और बेंगलुरु दक्षिण के सांसद तेजस्वी सूर्या भी उपस्थित रहे. सूर्या ने इस अवसर को कमान सौंपने का पल बताया.

कार्यक्रम दोपहर करीब 12 बजे आयोजित हुआ. इसमें युवा मोर्चा के राष्ट्रीय प्रभारी सुनील बंसल, राष्ट्रीय पदाधिकारी, प्रदेश अध्यक्ष और देशभर से आए कार्यकर्ता शामिल हुए.

हेमांग जोशी 17 अगस्त 2026 को भाजपा की नई राष्ट्रीय टीम में तेजस्वी सूर्या की जगह नियुक्त किए गए थे. जिसके तहत औपचारिक पदग्रहण आज हुआ.

भाजपा मुख्यालय से जानकारी देतीं ईटीवी भारत की वरिष्ठ संवाददाता अनामिका रत्ना. (ETV Bharat)

इससे एक दिन पहले, जोशी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर आशीर्वाद लिया था. बाद में जोश ने कहा था कि उन्होंने युवाओं को संगठन से जोड़ने और युवा मोर्चा को नई ऊंचाई तक ले जाने का संकल्प लिया है.

हेमांग जोशी का संदेश
पदभार संभालने के बाद जोशी ने युवाओं की सोच समझने और उनकी ऊर्जा को राष्ट्र निर्माण में लगाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि वे युवाओं का मन जानने और उनकी शक्ति को संगठित करने का प्रयास करेंगे.

भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी
भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष और वडोदरा सांसद डॉ. हेमांग जोशी (ANI)

संगठन के अंदर उन्हें युवा पीढ़ी, खासकर Gen-Z से संवाद बढ़ाने वाला चेहरा माना जा रहा है. जोशी ने तेजस्वी सूर्या के कार्यकाल का सम्मान करते हुए कहा कि पद बदल सकते हैं, लेकिन संगठन की सेवा जारी रहती है. उनका संदेश था कि युवा मोर्चा को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा जाएगा.

तेजस्वी सूर्या समारोह में मौजूद रहे और इसे बैटन हैंडओवर यानी कमान हस्तांतरण बताया. जोशी की नियुक्ति के समय सूर्या ने कहा था कि 14 साल पहले वे शहर इकाई के कार्यकर्ता के रूप में जुड़े थे और कभी नहीं सोचा था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचेंगे. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और पार्टी नेतृत्व का आभार जताया. सूर्या का कहना था, "पद बदलते हैं, उपाधियां बदलती हैं, लेकिन समर्पण वही बना रहता है."

भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया.
भाजयुमो राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. हेमांग जोशी ने भाजपा केंद्रीय कार्यालय में औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण किया. (ANI)

उन्होंने हेमांग जोशी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि नए नेतृत्व में युवा मोर्चा और आगे बढ़ेगा.

सूर्या सितंबर 2020 से करीब छह साल तक युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे. उनके कार्यकाल में संगठन ने कई राज्यों में युवाओं से जुड़े मुद्दों पर अभियान चलाए थे.

युवा संगठन में पीढ़ीगत हस्तांतरण
यह बदलाव युवा संगठन में पीढ़ीगत हस्तांतरण के रूप में देखा जा रहा है. 35 वर्षीय हेमांग जोशी 2024 में पहली बार सांसद बने और दिसंबर 2025 में गुजरात युवा मोर्चा अध्यक्ष रहने के बाद अब राष्ट्रीय पद पर हैं. सूर्या की उपस्थिति से यह संदेश गया कि कमान बदल रही है, लेकिन संगठन की निरंतरता बनी रहेगी.

तेजस्वी सूर्या और हेमांग जोशी
तेजस्वी सूर्या और हेमांग जोशी (ANI)

इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा के सैकड़ों कार्यकर्ता इस समारोह में शामिल हुए और यहां से पार्टी की तरफ से एक संदेश भी कार्यकर्ताओं को दिया गया ताकि अध्यक्ष के नेतृत्व में युवा संपर्क और संगठन विस्तार की तैयारी में जुट जाएं.

हेमांग जोशी ने छात्र जीवन में उन्होंने स्वच्छता पर एक सानेडो (गुजराती लोक नाट्य) लिखा था. इसे विश्वविद्यालय ने अपनाया, तत्कालीन मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने लॉन्च किया और गायिका भूमि त्रिवेदी ने गाया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'मन की बात' में भी इसका उल्लेख किया था.

मुख्य रूप से देखा जाए तो भाजपा युवा मोर्चा पार्टी की रीढ़ के तौर पर हमेशा से काम करता रहा है और यही वजह है कि गुजरात से सांसद हेमांग जोशी जो छात्र जीवन से राजनीति कर रहे हैं उन्हें इस मोर्चा की कमान सौंपी गई है.

सांसद बनने के बाद हेमांग जोशी ने डिजिटल सांसद कार्यालय जैसी पहल शुरू की थी. वह मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर के बाद विदेश के प्रतिनिधिमंडल में भी भेजे गए और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में गुजरात से शामिल एकमात्र सांसद थे. वे शिक्षा, युवा, खेल और महिला-संबंधी संसदीय समिति के सदस्य भी हैं.

संक्षेप में, हेमांग जोशी छात्र राजनीति से निकलकर दो साल में सांसद और फिर राष्ट्रीय युवा मोर्चा अध्यक्ष बने हैं. वर्तमान में वह युवाओं में, खासकर Gen-Z से जुड़ाव बढ़ाने पर पार्टी के फोकस जोर दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें- Gen-Z को साधने की कोशिश, संगठन को और मजबूत करने पर जोर...2027 के लिए BJP की बड़ी रणनीति

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