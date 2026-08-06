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फौजियों से फीस नहीं लेते बिहार के ये डॉक्टर, क्लीनिक के गेट पर लिखी बात पढ़ने के बाद होगा गर्व महसूस

गया के पूर्व आर्मी डॉक्टर बी.डी. शर्मा फौजी परिवारों का मुफ्त इलाज और बेटियों को छूट देकर कर रहे अनूठी देशसेवा- रत्नेश कुमार की रिपोर्ट

GAYA DR BD SHARMA
गया के डॉक्टर बीडी शर्मा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 6, 2026 at 8:32 PM IST

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गया: "मैं भले ही सेना की वर्दी में नहीं हूँ, लेकिन डॉक्टर की सफेद वर्दी पहनकर देश सेवा के लिए तत्पर हूं." यह जज्बा है बिहार के गया निवासी मशहूर चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉ. बी.डी. शर्मा का. वे जीबी रोड स्थित अपने अस्पताल में मिलिट्री और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बच्चों का मुफ्त इलाज करते है. उनकी क्लीनिक में लगा बोर्ड सबका दिल जीत लेता है, जिसपर लिखा है, "आपको परामर्श शुल्क देने की जरूरत नहीं है, आप बॉर्डर पर अपनी फीस दे चुके हैं."

क्लीनिक के बाहर विशेष नोटिस: गया शहर के जीबी रोड में डॉ. बी.डी. शर्मा बच्चों के अस्पताल का संचालन करते हैं. इस अस्पताल में प्रवेश करते ही हर कोई देश भावना से ओत-प्रोत हो जाता है. उन्होंने सैनिकों की सेवा के लिए अपने क्लिनिक के बाहर एक विशेष नोटिस लगा दिया है, जिसे देखकर हर कोई उनका मुरीद हो जाता है.

देखें रिपोर्ट.. (ETV Bharat)

फौजियों के बच्चों का निशुल्क इलाज: इन अनोखी पहलों में वे मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बच्चों का निशुल्क इलाज करते हैं. किसी भी तरह की परामर्श फीस उनके द्वारा नहीं ली जाती है. अस्पताल के सबसे बाहरी परिसर में ही साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि फौजियों के बच्चों को परामर्श शुल्क देने की जरूरत नहीं है.

सुरक्षा बलों का विशेष सम्मान: गया के नामी-गिरानी चिकित्सकों में शुमार डॉ. बी.डी. शर्मा के अस्पताल में फौजी की तस्वीर सहित सुरक्षा बलों के नाम भी लिखे हुए हैं. इसमें इंडियन आर्मी, Indian Air Force, इंडियन नेवी, एसएसबी, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ और एनएसजी आदि के नाम सम्मानपूर्वक शामिल किए गए हैं. वे देश भावना और समाज सेवा से ओत-प्रोत होकर बेहतर चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में अपनी सेवा दे रहे हैं.

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ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

शहीद पिता की गौरवशाली विरासत: डॉ. बी.डी. शर्मा का यह देशप्रेम और सेवा भावना पारिवारिक विरासत से आती है, क्योंकि वे खुद एक फौजी परिवार से रहे हैं. उनके पिता स्वर्गीय सियाराम शर्मा बिहार रेजीमेंट 11 में पोस्टेड थे और वर्ष 1990 में देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए थे. पिता की शहादत के बाद पूरे परिवार का आगे का सफर काफी गरीबी और कड़े संघर्षों के बीच बीता.

गरीबी को बेहद करीब से देखा: शहीद के परिवार के दो बेटे और एक बेटी की पढ़ाई-लिखाई का रास्ता बिल्कुल भी आसान नहीं था. डॉ. शर्मा की शुरुआती पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से पूरी हुई और इसके बाद वर्ष 2006 में उनका मेडिकल क्षेत्र में सिलेक्शन हुआ. बचपन से ही काफी करीब से गरीबी को देखने की वजह से ही आज उनके जेहन में समाज सेवा हमेशा प्राथमिकता पर रहती है.

रीवा से एमबीबीएस और चंडीगढ़ में ट्रेनिंग: डॉ. बी.डी. शर्मा ने मध्य प्रदेश के रीवा से अपना एमबीबीएस पूरा किया था. इसके बाद उन्होंने छिंदवाड़ा में मेडिकल ऑफिसर के रूप में अपनी सेवाएं दीं और फिर चंडीगढ़ में बच्चों के इलाज की खास ट्रेनिंग भी ली. वे खुद भी लगभग चार-पांच सालों तक मिलिट्री अस्पताल गया में कार्यरत रहे, हालांकि उसके बाद बाद उन्हें पारिवारिक कारणों से घर लौटना पड़ा. लेकिन इस दौरान उन्होंने फौज को बहुत नजदीक से देखा.

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क्लीनिक में लगा बोर्ड (ETV Bharat)

डॉक्टर की वर्दी पहनकर देश सेवा: मिलिट्री अस्पताल की नौकरी के बाद उन्होंने सैनिकों और उनके परिवारों की सेवा के लिए ये अनोखी पहल शुरू की. डॉ शर्मा कहते हैं कि हमारी यही सोच है कि फौज की वर्दी में न सही, डॉक्टर की वर्दी पहनकर भी देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूं. फौज में न रहते हुए भी इस तरह की सेवा भावना से मैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहता हूं.

"हमारी यही सोच है कि फौज की वर्दी में न सही, डॉक्टर की वर्दी पहनकर भी देश सेवा के लिए सदैव तत्पर रहूं. फौज में न रहते हुए भी इस तरह की सेवा भावना से मैं उनका मनोबल बढ़ाना चाहता हूं." - डॉ. बी.डी. शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट

पीएम मोदी के अभियान से प्रेरणा: सैनिकों के सम्मान के साथ-साथ यह अस्पताल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से भी बेहद प्रभावित है. इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए डॉ. शर्मा ने अस्पताल में बच्चियों के इलाज और फीस में विशेष रियायत देने की व्यवस्था की है. वे बच्चियों के इलाज के लिए 25% राशि फीस की वापस कर देते हैं, जिससे समाज में एक बड़ा संदेश जाता है.

समाज में बेटियों का बढ़ता दर्जा: डॉ. शर्मा का मानना है कि इस पहल से लोगों में यह संदेश जाएगा कि बच्चियों को पढ़ाना और बचाना बेहद जरूरी है. आज के दौर में लड़कों की अपेक्षा लड़की कोई बोझ नहीं है. इसके अलावा अब तक यहां सैकड़ों असहाय और लाचार मरीजों का इलाज हो चुका है. पैसों का अभाव हो जाने पर भी वे मरीज का पूरा इलाज करते हैं.

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तिरंगा यात्रा के दौरान साथियों के साथ डॉ बी.डी शर्मा (ETV Bharat)

गया शहर में सबसे कम फीस: इतने बड़े चाइल्ड स्पेशलिस्ट होने के बावजूद डॉ. बी.डी. शर्मा की कंसल्टेशन फीस पूरे गया शहर में सबसे कम है. उनके यहां की फीस सिर्फ 350 रुपए है. मंहगाई के इस दौर में जहां दूसरे डॉक्टरों की फीस हर 6 महीने या साल भर में बढ़ जाती है, वहीं डॉ. शर्मा की फीस में जल्दी कोई बढ़ोतरी नहीं होती है. डॉक्टर शर्मा कहते है कि पैसे के अभाव में किसी बच्चे का इलाज न रुके, इसकी पूरी कोशिश होती है. डॉक्टरी सिर्फ एक पेशा ही नहीं, बल्कि सेवा भावना भी है.

"पैसे के अभाव में किसी बच्चे का इलाज न रुके, इसकी पूरी कोशिश होती. डॉक्टर एक पेशा ही नहीं, बल्कि सेवा भावना भी है. डॉक्टर मानवता का रूप है. हमारा फर्ज है कि जीवन में हम भी कुछ समाज को दें." - डॉ. बी.डी. शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट.

हर वर्ष भव्य तिरंगा यात्रा: डॉक्टरी पेशे से जुड़े होने के बाद भी डॉ. बी.डी. शर्मा देश भक्ति की भावना से पूरी तरह ओतप्रोत हैं. यही वजह है कि वे हर साल क्षेत्र में एक भव्य तिरंगा यात्रा भी निकालते हैं. उनका कहना है कि उनके भीतर देश के लिए एक गहरा जज्बा है और वे फिलहाल आर्मी की वर्दी न पहनकर डॉक्टर की सफेद वर्दी में ही देश सेवा के लिए सदैव तत्पर हैं.

राजनीति और समाज सेवा पर विचार: डॉ. बी.डी. शर्मा डॉक्टरी को सेवा के रूप में देखते हैं, जबकि राजनीति का भी उन्हें शौक है. उनका मानना है कि जब आईएएस, आईपीएस, अभिनेता और उद्योगपति राजनीति को अपना सकते हैं, तो डॉक्टर इससे दूर क्यों रहते हैं. डॉक्टरों को भी अच्छी सोच के साथ राजनीति करनी चाहिए. बिना किसी पद के भी राजनीति और समाज का विकास हो सकता है.

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डॉक्टर बी.डी. शर्मा को मिले प्रशस्ति पत्र (ETV Bharat)

"फिलहाल धरती के भगवान के रूप में जो दायित्व मिला है, उसे जिम्मेदारी के साथ निभा रहा हूं. आगे मौका मिलेगा तो जन सेवा भी करेंगे, इससे मुझे कोई परहेज नहीं है. दायित्व कोई भी मिले, बस समाज का विकास होना चाहिए." - डॉ. बी.डी. शर्मा, चाइल्ड स्पेशलिस्ट


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