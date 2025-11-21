ETV Bharat / bharat

डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में बड़ा फर्जीवाड़ाः 81 लाख की फर्जी एफडी जमा कर ले लिया ठेका

रायगढ़ (महाराष्ट्र): डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी, लोनेरे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है. एक कंस्ट्रक्शन कंपनी ने कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए 81 लाख रुपये की फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट जमा कराई. मामला सामने आते ही गोरेगांव पुलिस स्टेशन में कॉन्ट्रैक्टर सागर जाधव के खिलाफ केस दर्ज कराया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है.

सागर जाधव को यूनिवर्सिटी की अलग-अलग बिल्डिंग्स के कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए सिक्योरिटी डिपॉज़िट के तौर पर FD जमा करनी थी. उसके बैंक अकाउंट में कोई रकम न होने के बावजूद, उसने 81 लाख रुपये की नकली FD बनाई और उसका प्रिंटआउट यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को दे दिया.

यूनिवर्सिटी ने जमा की गई FD को वेरिफाई किया तो डॉक्यूमेंट्स संदिग्ध लगे. इसके बाद बैंक से संपर्क किया गया तो साफ हो गया कि FD नकली है. एडमिनिस्ट्रेशन ने तुरंत पूरे मामले की जांच शुरू कर दी. जांच में पता चला कि सागर जाधव ने जानबूझकर नकली FD दिखाकर कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था, जिसके बाद यूनिवर्सिटी ने गोरेगांव पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई.