ETV Bharat / bharat

कंक्रीट के बीच 'ऑक्सीजन हब': गाजियाबाद के डॉ. अखिलेश गोमत ने 400 गज़ के घर को बनाया हजारों पौधों का प्राकृतिक स्वर्ग

पर्यावरण संरक्षण बड़े अभियानों से ही नहीं बल्कि इसकी शुरुआत अपने घर से भी की जा सकती है. पढ़ें शहजाद आबिद की रिपोर्ट

ऑक्सीजन वाला घर
ऑक्सीजन वाला घर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 13, 2026 at 3:43 PM IST

|

Updated : September 13, 2026 at 3:49 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली/गाजियाबाद: कंक्रीट के बढ़ते जंगलों और दम घोटते प्रदूषण के बीच, गाजियाबाद का एक घर आज पर्यावरण क्रांति की मिसाल बन चुका है. कवि नगर के रहने वाले डॉ. अखिलेश गौतम ने अपनी दूरदर्शी सोच और अटूट इच्छाशक्ति से अपने कंक्रीट के मकान को एक जीवंत 'लिविंग इकोसिस्टम' (जैव विविधता केंद्र) में बदल दिया है. इस घर की दहलीज पर कदम रखते ही शहर का शोर और प्रदूषण पीछे छूट जाता है, और आप खुद को अलग-अलग प्रजातियों के हजारों पौधों से घिरे एक घने, प्राकृतिक स्वर्ग में पाते हैं.

यह कहानी सिर्फ बागवानी की नहीं, बल्कि प्रकृति को वापस उसका हक लौटाने की एक प्रेरणादायक शुरुआत है.

गाजियाबाद का 400 गज का मिनी फारेस्ट (ETV Bharat)

डॉ. अखिलेश गौमत ने अपने घर को करीब 4000 से अधिक पौधों से ऐसा रूप दिया है कि यह किसी छोटे बोटैनिकल गार्डन से कम नहीं लगता. घर की बालकनी, छत और खुले हिस्सों में अलग-अलग प्रजातियों के पौधे दिखाई देते हैं. खास बात यह है कि इन पौधों को सिर्फ सजावट के लिए नहीं लगाया गया है. बल्कि उनके पीछे दशकों का अध्ययन, प्रयोग और पौधों के प्रति लगाव जुड़ा हुआ है. पौधों को बेहतर तरीके से विकसित करने के लिए यहां टिश्यू कल्चर, कोकोपीट, आर्टिफिशियल लाइट और एग्रो लाइट जैसी तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है.

400 गज में बना बोटेनिकल गार्डन
400 गज में बना बोटेनिकल गार्डन (ETV Bharat)

1975 में शुरू हुआ पौधों से जुड़ाव

डॉ. अखिलेश बताते हैं कि पर्यावरण और पेड़ पौधों के प्रति उनका लगाओ आज का नहीं है. इसकी शुरुआत करीब पांच दशक पहले हुई. 1975 में जब उनकी पोस्टिंग मुरादाबाद में थी तब उन्हें पौधों और पर्यावरण को करीब से समझने का अवसर मिला. मुरादाबाद से भीमताल जाना उस समय के लिए एक नियमित गतिविधि बन गया था. भीमताल में डॉ. अखिलेश त्यागी की टिश्यू कल्चर लैब थी. वह शनिवार और रविवार को भीमताल जाते और पौधों से जुड़ी तकनीक को समझते थे. इसी दौरान उन्होंने टिश्यू कल्चर की बारीकी को सीखा. किसी पौधे को स्वस्थ और बेहतर किस तरीके से विकसित करने के लिए केवल उसे मिट्टी में लगा देना पर्याप्त नहीं है. उसकी जरूरत, पोषण वातावरण और विकास की प्रक्रिया को समझना भी बेहद आवश्यक है. टिश्यू कल्चर की इसी समझ ने पौधों के प्रति उनके जुनून को एक नई दिशा दी.

1980 के बाद घर बना हरियाली की प्रयोगशाला

करीब पांच दशक बाद लगातार जारी ये सफ़र है. अखिलेश गोमत अब वह सिर्फ अपने घर में पौधों की देखभाल नहीं करते बल्कि पौधों से जुड़ी तकनीक को समझने के इच्छुक लोगों को भी जानकारी देते हैं. दूर-दूर से लोग उनके घर पहुंचते हैं और यहां विकसित पौधों को देखकर उनके रखा खाओ और प्रक्रिया को समझते हैं. वर्ष 1980 में गाजियाबाद लौटने के बाद डॉक्टर अखिलेश ने अपने घर में पौधे लगाना शुरू किया.

गाजियाबाद का ग्रीन हाउस
गाजियाबाद का ग्रीन हाउस (ETV Bharat)

उनके मुताबिक, शुरुआत छत से हुई थी धीरे-धीरे पौधों की संख्या बढ़ती गई और हरियाली घर के दूसरे हिस्सों तक पहुंचने लगी. कुछ समय बाद घर का लगभग हर हिस्सा पौधों से जुड़ गया. छत पर पौधों की देखभाल करते समय मौसम एक बड़ी चुनौती बनता था. गर्मियों में तेज धूप और सर्दियों में ठंड के कारण पौधों के लिए अनुकूल वातावरण बनाए रखना कई बार चुनौती हो जाता था. इसके बाद उन्होंने घर के अंदर पौधे लगाने शुरू किया. धीरे-धीरे इंडोर प्लांट्स की संख्या बढ़ती गई और आज घर की कई मंजिलों पर पौधों की अलग-अलग प्रजातियां मौजूद हैं.

घर में इस्तेमाल होने वाली तकनीक
घर में इस्तेमाल होने वाली तकनीक (ETV Bharat)

मिट्टी नहीं कोकोपीट में उगते हैं पौधे

डॉ. अखिलेश के घर की सबसे खास बात यह है कि यहां अपने गई वैज्ञानिक तकनीक के आधार पर बोटैनिकल गार्डन पौधों को सामान्य मिट्टी के बजाय कोकोपीट में विकसित किया जाता है. पौधों की जरूरत के हिसाब से उनके लिए पोषण की व्यवस्था की जाती है. हर पौधे की खुराक एक जैसी नहीं होती इसलिए किसी पौधे को किस तरह के फर्टिलाइजर की जरूरत है. इसका विशेष ध्यान रखा जाता है. डॉ. अखिलेश बताते हैं कि पौधों की देखभाल भी खास प्रक्रिया के तहत की जाती है. खाद और पोषण ऐसा दिया जाता है, जिससे पौधों को सिर्फ तत्काल फायदा ना हो बल्कि लंबे समय तक उनका विकास बेहतर तरीके से हो सके. इसी कारण पौधों के लिए अलग-अलग जरूरत के हिसाब से योजना बनाई जाती है.

घर में कई पौधों को कृत्रिम रोशनी दी जाती है. इसके लिए एग्रो लाइट्स और अन्य आर्टिफिशियल लाइटिंग का इस्तेमाल किया जाता है. घर के अंदर सूर्य की रोशनी को निर्धारित मात्रा में ना पहुंच पाने की स्थिति में यह व्यवस्था पौधों के विकास में मदद करती है.

हरियाली का खजाना बोटेनिकल गार्डन
हरियाली का खजाना बोटेनिकल गार्डन (ETV Bharat)

सुबह 5:00 शुरू होती है पौधों की देखभाल

4000 से अधिक पौधों को संभालना आसान काम नहीं होता है. इसके लिए मेहनत समय और सबसे ज्यादा धैर्य की आवश्यकता होती है. डॉ. अखिलेश की दिनचर्या में पौधों की देखभाल का विशेष स्थान है. वह सुबह करीब 5:00 बजे उठते हैं और उसके बाद लगभग 3 घंटे पौधों की देखभाल करने में गुजरते हैं. किस पौधे में पानी की जरूरत है, कितना खाद डालना है, किस पौधे की कटाई छटाई करनी है और किस कितनी रोशनी चाहिए इन सभी बातों का ध्यान रखा जाता है. सुबह के अलावा शाम को भी पौधों की देखभाल की जाती है.

डॉ अखिलेश गोमत का 'ऑक्सीजन हब' वाला घर
डॉ अखिलेश गोमत का 'ऑक्सीजन हब' वाला घर (ETV Bharat)

डॉ. अखिलेश बताते हैं कि पौधों का पालन पोषण केवल उन्हें पानी देने तक सीमित नहीं है. जिस तरह इंसान की जरूरत अलग-अलग होती है. इस तरह हर पौधे की आवश्यकता भी एक दूसरे से अलग होती है. इसलिए पौधों को समझना और उनकी जरूरत के मुताबिक देखभाल करनाआवश्यक है.

घर के बाहर विकसित किया मिनी जंगल

डॉ. अखिलेश का हरियाली प्रेम केवल घर की चार दिवारी तक सीमित नहीं रहा, घर के बाहर सड़क की तरफ भी उन्होंने एक तरह जंगल विकसित कर रखा है. ऊंचे और घने पेड़ लगाए गए हैं, जो आसपास के वातावरण को और हरा भरा बनाते हैं. घर के बाहर उन्होंने कल्पवृक्ष, जापानी बंबू और आदि प्रजातियां के पेड़ लगा रखे हैं. जैसे-जैसे करके बाहर की ओर नजर आती है अलग आकार की प्रजातियों के पेड़ इस जगह को सामान्य आवासीय क्षेत्र से अलग बनाते हैं.

400 गज़ में 4 हजार पौधों का हरियाली का खजाना
400 गज़ में 4 हजार पौधों का हरियाली का खजाना (ETV Bharat)

मुफ्त बांटते हैं सीडलिंग

डॉ.अखिलेश से पौधों को अपने तक सीमित नहीं रखते हैं. समय-समय पर पौधे तैयार कर लोगों को उपलब्ध भी करते हैं. हर तीन महीने में विभिन्न सब्जियों की सीडलिंग तैयार की जाती है और उन्हें लोगों के बीच मस्त वितरित किया जाता है. पौधों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए उनके घर सिर्फ देखने की जगह नहीं बल्कि सीखने का केंद्र भी बन गया है. एग्रो इंडस्ट्रीज से जुड़े विभिन्न कोर्स करने वाले छात्र यहां पहुंचते हैं. वह पौधों को करीब से देखते हैं और यह समझने की कोशिश करते हैं कि अलग-अलग परिस्थितियों में पौधों को प्रबंध किस तरह किया जाता है. डॉ अखिलेश ने पौधों के रखरखाव शिवलिंग तैयार करना और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से जुड़ी जानकारी देते है.

डॉ. अखिलेश की यह कहानी बताती है कि पर्यावरण संरक्षण केवल बड़े अभियानों या सरकारी योजनाओं तक सीमित नहीं है, इसके शुरुआत अपने घर और आसपास से भी की जा सकती है. एक पौधा लगाना आसान है लेकिन हजारों पौधों को वर्षों तक जीवित रखना समर्पण मानता है. डॉ अखिलेश ने इसी समर्पण को अपनी दिनचर्या बना लिया है. डॉ अखिलेश का घर इस बात का उदाहरण है कि अगर पौधों को सजावटी वस्तु मानने की जगह उन्हें जीवन पर्यावरण का हिस्सा समझकर उनकी जरूरत के हिसाब से देखभाल की जाए तो एक सामान्य घर को भी बोटैनिकल गार्डन के रूप में बदला जा सकता है. खास बात यह है कि जो भी व्यक्ति डॉ अखिलेश के घर जाता है वह उसे उपहार में पौधा जरूर भेंट करते हैं.

ये भी पढ़ें-

Last Updated : September 13, 2026 at 3:49 PM IST

TAGGED:

DR AKHILESH GAUMAT
BOTANICAL GARDEN HOME
OXYGEN HUB HOME
ऑक्सीजन हब वाला घर
GHAZIABAD GREEN HOUSE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.