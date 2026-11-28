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गाजियाबाद के शख्स ने पौधों से घर को बनाया 'ऑक्सीजन चैंबर', 500 AQI में भी मिल रही शुद्ध हवा

घर के अंदर पौधों और तकनीक के इस्तेमाल से प्रदूषण से बचाव का अनोखा मॉडल ( ETV Bharat )

नई दिल्ली/गाजियाबाद: सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा 'जहर' बनने लगती है और लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट होता है, घर के अंदर शुद्ध हवा का इंतजाम करना. बाजार में मौजूद महंगे एयर प्यूरीफायर और उनके रखरखाव का खर्च हर मिडिल क्लास परिवार के बजट में फिट नहीं बैठता. इसी समस्या का तोड़ निकालते हुए गाजियाबाद के एक शख्स ने पौधों और तकनीक के अनोखे तालमेल से घर को ही 'ऑक्सीजन चैंबर' में बदल दिया है. हैरानी की बात यह है कि जब बाहर का AQI 500 के खतरनाक स्तर को छूता है, तब भी इनके घर के अंदर हवा का स्तर 80 से नीचे बना रहता है.

हवा को शुद्ध करने का प्राकृतिक मॉडल

गाजियाबाद के कवि नगर निवासी डॉ. अखिलेश गौमत ने अपने घर के अंदर इसी तरह का एक मॉडल विकसित किया है. उन्होंने कमरे में अलग-अलग प्रजातियों के इंडोर प्लांट्स लगाए रखे हैं. इसके साथ ही बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करने और कमरे में हवा का सरकुलेशन बनाए रखने की व्यवस्था भी की है. उनका कहना है कि घर के बाहर जब प्रदूषण का स्तर बेहद अधिक होता है तब भी घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर रखा जा सकता है. डॉ. अखिलेश ने पौधों से तैयार किया प्रदूषण से बचाव का अनोखा मॉडल (ETV Bharat) एग्रो लाइट्स में विकसित होते हैं पौधे डॉ अखिलेश के घर में पौधे केवल सजावट का हिस्सा नहीं है बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित इनडोर ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित किया गया है. कमरे में उपलब्ध जगह के हिसाब से अलग-अलग पौधे लगाए गए हैं. पौधों को पर्याप्त रोशनी देने के लिए एग्रो लाइट का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, बाहर से आने वाली हवा को सीधे कमरे में दाखिल करने के बजाय फिल्टर करने की व्यवस्था बनाई गई है. बाहर की हवा फिल्टर होकर लगातार कमरे में दाखिल होती रहती है. Agro Lights से पौधों की ग्रोथ (ETV Bharat) पौधे लगाने के साथ एयर सरकुलेशन भी जरूरी वह बताते हैं कि प्रदूषण से बचाव के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमरे में हवा कहां से आ रही है और उसका सरकुलेशन किस तरह हो रहा है. केवल कमरे के अंदर पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है. बाहर की हवा को फिल्टर करके कमरे में प्रवेश करना और कमरे के अंदर हवा का लगातार सरकुलेशन बनाए रखना भी जरूरी है. इसके बाद इंडोर प्लांट्स को कमरे के वातावरण के अनुरूप विकसित किया जा सकता है. प्रमुख वायु शोधक पौधे (ETV Bhrat) चेंबर से कमरे में दाखिल होती है हवा अपने घर में डॉ अखिलेश ने हवा के आवागमन के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था की है. एक चैंबर से कमरे के अंदर हवा दाखिल होती है इसके जरिए बाहर से आने वाली हवा को कमरे के अंदर पहुंचा जाता है. हालांकि इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि एग्जॉस्ट फैन के पीछे इनलेट की तरफ फिल्टर लगाए गए हैं. इससे बाहर से आने वाली हवा में मौजूद धूल और अन्य प्रदूषण कण की काफी हद तक रोकने में मदद मिलती है. इस तरह कमरे के अंदर सीधी आने वाली हवा को पहले फिल्टर किया जाता है. इसके बाद कमरे के अंदर पौधों के साथ हवा का सरकुलेशन बना रहता है. कमरे में हवा का प्रवाह लगातार बनाया जाता है. घर के अंदर मिनी ग्रीन प्यूरीफायर (ETV Bharat) फिल्टर होने के बाद कमरे में दाखिल होती है हवा डॉ गोमत के मुताबिक, कमरे के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाली हवा को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है. यदि प्रदूषित हवा बिना फिल्ट्रेशन के कमरे में दाखिल होती रहेगी तो केवल पौधों के सहारे बेहतरीन क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल होगा. इसलिए उन्हें पौधों और फिल्टर आधारित व्यवस्था का एक साथ इस्तेमाल किया है. तीन तरह के पौधे नियंत्रित करते हैं प्रदूषण