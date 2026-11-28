गाजियाबाद के शख्स ने पौधों से घर को बनाया 'ऑक्सीजन चैंबर', 500 AQI में भी मिल रही शुद्ध हवा
गाजियाबाद के अखिलेश गौमत ने घर के अंदर पौधों से हवा को बेहतर रखने का मॉडल किया तैयार. पढ़ें शहजाद आबिद की रिपोर्ट
Published : November 28, 2026 at 2:27 PM IST|
Updated : November 28, 2026 at 2:44 PM IST
नई दिल्ली/गाजियाबाद: सर्दियों की दस्तक के साथ ही दिल्ली-एनसीआर की हवा 'जहर' बनने लगती है और लोगों के सामने सबसे बड़ा संकट होता है, घर के अंदर शुद्ध हवा का इंतजाम करना. बाजार में मौजूद महंगे एयर प्यूरीफायर और उनके रखरखाव का खर्च हर मिडिल क्लास परिवार के बजट में फिट नहीं बैठता. इसी समस्या का तोड़ निकालते हुए गाजियाबाद के एक शख्स ने पौधों और तकनीक के अनोखे तालमेल से घर को ही 'ऑक्सीजन चैंबर' में बदल दिया है. हैरानी की बात यह है कि जब बाहर का AQI 500 के खतरनाक स्तर को छूता है, तब भी इनके घर के अंदर हवा का स्तर 80 से नीचे बना रहता है.
हवा को शुद्ध करने का प्राकृतिक मॉडल
गाजियाबाद के कवि नगर निवासी डॉ. अखिलेश गौमत ने अपने घर के अंदर इसी तरह का एक मॉडल विकसित किया है. उन्होंने कमरे में अलग-अलग प्रजातियों के इंडोर प्लांट्स लगाए रखे हैं. इसके साथ ही बाहर से आने वाली हवा को फिल्टर करने और कमरे में हवा का सरकुलेशन बनाए रखने की व्यवस्था भी की है. उनका कहना है कि घर के बाहर जब प्रदूषण का स्तर बेहद अधिक होता है तब भी घर के अंदर की हवा की गुणवत्ता को बेहतर रखा जा सकता है.
एग्रो लाइट्स में विकसित होते हैं पौधे
डॉ अखिलेश के घर में पौधे केवल सजावट का हिस्सा नहीं है बल्कि उन्हें एक व्यवस्थित इनडोर ग्रीन स्पेस के रूप में विकसित किया गया है. कमरे में उपलब्ध जगह के हिसाब से अलग-अलग पौधे लगाए गए हैं. पौधों को पर्याप्त रोशनी देने के लिए एग्रो लाइट का इस्तेमाल किया गया है. वहीं, बाहर से आने वाली हवा को सीधे कमरे में दाखिल करने के बजाय फिल्टर करने की व्यवस्था बनाई गई है. बाहर की हवा फिल्टर होकर लगातार कमरे में दाखिल होती रहती है.
पौधे लगाने के साथ एयर सरकुलेशन भी जरूरी
वह बताते हैं कि प्रदूषण से बचाव के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कमरे में हवा कहां से आ रही है और उसका सरकुलेशन किस तरह हो रहा है. केवल कमरे के अंदर पौधे लगा देना पर्याप्त नहीं है. बाहर की हवा को फिल्टर करके कमरे में प्रवेश करना और कमरे के अंदर हवा का लगातार सरकुलेशन बनाए रखना भी जरूरी है. इसके बाद इंडोर प्लांट्स को कमरे के वातावरण के अनुरूप विकसित किया जा सकता है.
चेंबर से कमरे में दाखिल होती है हवा
अपने घर में डॉ अखिलेश ने हवा के आवागमन के लिए एग्जॉस्ट फैन की व्यवस्था की है. एक चैंबर से कमरे के अंदर हवा दाखिल होती है इसके जरिए बाहर से आने वाली हवा को कमरे के अंदर पहुंचा जाता है. हालांकि इस व्यवस्था में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि एग्जॉस्ट फैन के पीछे इनलेट की तरफ फिल्टर लगाए गए हैं. इससे बाहर से आने वाली हवा में मौजूद धूल और अन्य प्रदूषण कण की काफी हद तक रोकने में मदद मिलती है. इस तरह कमरे के अंदर सीधी आने वाली हवा को पहले फिल्टर किया जाता है. इसके बाद कमरे के अंदर पौधों के साथ हवा का सरकुलेशन बना रहता है. कमरे में हवा का प्रवाह लगातार बनाया जाता है.
फिल्टर होने के बाद कमरे में दाखिल होती है हवा
डॉ गोमत के मुताबिक, कमरे के अंदर हवा की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने के लिए बाहर से आने वाली हवा को नियंत्रित करना सबसे महत्वपूर्ण है. यदि प्रदूषित हवा बिना फिल्ट्रेशन के कमरे में दाखिल होती रहेगी तो केवल पौधों के सहारे बेहतरीन क्वालिटी बनाए रखना मुश्किल होगा. इसलिए उन्हें पौधों और फिल्टर आधारित व्यवस्था का एक साथ इस्तेमाल किया है.
तीन तरह के पौधे नियंत्रित करते हैं प्रदूषण
डॉ अखिलेश ने कई तरह के इंडोर प्लांट्स लगाए हैं. इनमें फिलोडेंड्रोन, अग्नोलिमा, ड्रेसिना प्रमुख है. यह पौधे अपनी हरी और रंगीन पत्तियों के कारण घर के अंदर आकर्षक दिखाई देते हैं. इनकी खासियत यह है कि इन्हें उचित देखभाल और अनुकूल परिस्थितियों में लंबे समय तक इनडोर स्पेस में विकसित किया जा सकता है.
देखने में लगते हैं आकर्षक
फिलोडेंड्रोन की पत्तियां इसकी सबसे बड़ी खूबी है. इसकी कई प्रजातियों में बड़े और आकर्षक आकार की पत्तियां होती है. वही, अगलोनिमा की पत्तियों में हरे रंग के साथ लाल, गुलाबी और सिल्वर रंगों की झलक भी दिखाई देती है. ड्रेसिना भी अपने अलग-अलग आकार और पत्तियों के कारण इनडोर प्लांट के रूप में पसंद किया जाता है.
ज्यादा रखरखाव की आवश्यकता नहीं
इन पौधों को कमरों के अलग-अलग हिस्सों में इस तरह रखा गया है कि उपलब्ध जगह को बेहतर इस्तेमाल हो सके. डॉ अखिलेश बताते हैं कि पौधों को बहुत अधिक रखरखाव की जरूरत नहीं होती. सही रोशनी, पानी और अनुकूल वातावरण मिलने से इन्हें लंबे समय तक घर के अंदर रखा जा सकता है. पौधों की संख्या और उनकी व्यवस्था कमरे के आकार के अनुसार तय की जा सकती है. इंडोर प्लांट्स का फायदा सिर्फ हवा की गुणवत्ता तक सीमित नहीं है. घर के अंदर हरियाली होने से वातावरण अधिक प्राकृतिक और खुशनुमा लगता है. रंग बिरंगी पत्तियों वाले पौधे देखकर मन को अच्छा महसूस होता है. व्यस्त दिनचर्या और प्रदूषण के तनाव के बीच हरियाली एक सकारात्मक वातावरण तैयार करती है.
कमरे में लगा रखी हैं एग्रो लाइट्स
घर के अंदर लगे पौधों के लिए सबसे बड़ी चुनौतियां पर्याप्त प्राकृतिक रोशनी उपलब्ध कराना है. खासतौर पर ऐसे फ्लैट और अपार्टमेंट जहां सीधी धूप नहीं पहुंचती. वहां, पौधों को विकास प्रभावित हो सकता है. इस समस्या को दूर करने के लिए डॉ अखिलेश ने कमरे में एग्रो लाइट्स लगाई है. इन लाइट्स की मदद से पौधों को उनकी जरूरत के अनुसार रोशनी उपलब्ध कराई जाती है. उनके मुताबिक, प्लांट्स को लगभग 8 घंटे की रोशनी की आवश्यकता होती है. इसके लिए एग्रो लाइट्स में टाइमर की व्यवस्था है. निर्धारित समय पूरा होने पर लाइट्स अपने आप बंद हो जाती हैं. इससे पौधों को नियमित रूप से रोशनी मिलती है और बार-बार लाइट चालू और बंद करने की आवश्यकता नहीं पड़ती.
80% तक एकयूआई में सुधार
प्रदूषण का असर सिर्फ फेफड़ों तक सीमित नहीं रहता बल्कि लंबे समय तक खराब हवा में रहने से लोगों की कार्य क्षमता और जीवन की गुणवत्ता भी प्रभावित होती है. ऐसे में घर के अंदर बेहतर वातावरण तैयार करना जरूरी है. डॉ अखिलेश कहते है कि पौधों के बीच रहने से मानसिक रूप से भी अच्छा महसूस होता है. कमरे में हरियाली होने से एक सकारात्मक माहौल बनता है और तनाव कम होता है. बाहर जब AQI 500 के करीब होता है तो कमरे में AQI 80 के नीचे रहता है.
- फिलोडेंड्रोन : फिलोडेंड्रोन की पत्तियां दिल के आकार और गहरे हरे रंग की होती हैं. कम से मध्य रोशनी में भी अच्छी तरह विकसित हो सकता है. इसके घर में लिविंग रूम, बेडरूम और ऑफिस में आसानी से लगाया जा सकता है. इसकी खासियत यह है कि यह घर में हरियाली बढ़ाने के साथ वातावरण को प्राकृतिक और खूबसूरत बनाता है. कुछ अध्ययनों में इसे विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों को सीखने की क्षमता वाले पौधों में शामिल किया गया है. इसकी कीमत सामान्य रूप से डेढ़ सौ से ₹600 तक होती है, जबकि बड़ी वैरायटी 700 से ₹1500 तक मिल सकती है.
- अग्नोलिमा : अग्नोलिमा को चीनी एवरग्रीन भी कहा जाता है. यह कम रोशनी में भी जीवित रहने और कम देखभाल में विकसित होने वाला पौधा है. इसकी पत्तियों में सिल्वर, लाल और गुलाबी रंग की खूबसूरत वैरायटी मिलती है. इसे घर के ऐसे हिस्सों में भी रखा जा सकता है जहां सीधे धूप नहीं पहुंचती है. इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह प्रदूषक गैसों को सोखने की क्षमता रखता है. बाजार में इसकी कीमत 200-400 रुपए तक होती है.
- ड्रेसीना : ड्रेसीना की घनी और लंबी पत्तियां न केवल घर की सुंदरता बढ़ाती हैं, बल्कि यह पौधा फोरमलडायहड और बेंजीन जैसी गैसीय अशुद्धियों को सोखने की क्षमता रखता है. बाजार में इसकी कीमत करीब 200 से ₹1500 तक हो सकती है.
कितने पौधे लगाए
कमरे में कितने पौधे लगाने चाहिए यह कमरा के एरिया के अनुसार तय किया जा सकता है. यदि कमरा 300 स्क्वायर फीट का है तो उसमें 10 से 12 पौधे लगाए जा सकते हैं, तीनों तरह के पौधों की अलग-अलग प्रजातियां होती हैं. ऐसे में अपनी पसंद के अनुसार इन कश्मों को कमरे में लगाया जा सकता है. 300 स्क्वायर फीट के कमरे में अगर 12 पौधे लगाते हैं तो तीन से ₹5000 का खर्चा सकता है. जबकि फिल्टर, एग्जास्ट और और चैंबर डेढ़ से 2000 रुपए में तैयार हो सकता है.
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