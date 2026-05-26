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Explainer: बिहार में दहेज से जुड़ी मौत के मामलों में तेजी, जानिए कानून कितना मददगार?

पटना: हमारे समाज की बड़ी और गंभीर कुरीतियों में दहेज प्रथा एक है, जिसकी वजह से हर साल हजारों की तादाद में शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी तबाह होती है. एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देशभर में हर दिन औसतन 20 के आसपास महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है. दहेज हत्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है. रोजाना कहीं न कहीं से दहेज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. चिंता की बात ये भी है कि सालों पहले इसके खिलाफ कानून बने लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है.

दानापुर में दहेज के चलते दरिंदगी: बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों दहेज के लिए एक लोको पायलट पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. दानापुर क्षेत्र के न्यू प्रगति नगर मोहल्ले में 30 वर्षीय जुली कुमारी को उसके पति और देवर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को आत्महत्या साबित करने के लिए पंखे से लटका दिया.

बिहार में दहेज हत्या के मामलों में बढ़ोतरी (ETV Bharat)

तीन लाख के चलते विवाहिता की हत्या: नवादा जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत हुई. मौत की घटना पर परिजनों की ओर से ससुराल वालों पर 3 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने के कारण दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश की जा रही है. इसके अलावे गया के इमामगंज क्षेत्र से एक घरेलू विवाद में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है.

दहेज के लिए रोजी खातून की हत्या: पश्चिम चंपारण में 20 वर्षीय रोजी खातून की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में गला दबाने के संकेत मिले. गोपालगंज में 19 वर्षीय प्रियंका देवी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया. मायके वालों का आरोप है कि पति और देवर चारपहिया वाहन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए.

दहेज हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार: बिहार के अंदर ऐसी घटनाएं आम है और आए दिन आपको दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या की खबर देखने और सुनने को मिल जाएगी. एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात को तस्दीक करते हैं कि बिहार में दहेज हत्या सभ्य समाज के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है. दहेज हत्या और उत्पीड़न के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है.

आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच दहेज की वजह से होने वाले उत्पीड़न के कारण हर साल औसतन सात हजार महिलाओं ने अपनी जान दे दी या फिर उनकी हत्या कर दी गई. वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 6,450 था. यानी रोजाना 18 महिलाओं की मौत हुई थी.

इसी तरह 2023 और 2024 के बीच 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (ADSI) रिपोर्ट में दहेज से जुड़ी आत्महत्या के मामलों में लगभग 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. ये मामले 2023 में 1,587 से बढ़कर 2024 में 1,693 हो गए, जो देश में दहेज उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के लगातार जारी असर की ओर इशारा करता है. वहीं, 2023 में 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' से जुड़े एक अध्ययन में पाया गया कि घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने वाली हर पांच में से तीन महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न की भी शिकायत की थी.

यह तो सरकारी आंकड़े हैं लेकिन महिला संगठनों और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि कई मामले तो पुलिस के पास तक नहीं पहुंचते. महिला की मौत के बाद समाज के दबाव में दोनों पक्षों के बीच अदालत से बाहर ही समझौता हो जाता है. अगर उन मामलों को ध्यान में रखा जाए तो यह संख्या दोगुनी हो सकती है.

दहजे हत्या समाज के लिए बड़ी चुनौती: भारत में दहेज प्रथा को 1961 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था लेकिन छह दशक बाद भी यह कुरीति महिलाओं की जान ले रही है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में देशभर में दहेज से जुड़ी 5,737 महिलाओं की मौत हुई. यानी हर दिन औसतन 15 से 16 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ जाती है. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर रहा, जहां 1,078 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए.

बिहार में हर साल 1000 से अधिक हत्या: आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक साल 2020 में कुल 1046 दहेज हत्या के मामले बिहार में दर्ज किए गए. 2021 में कुल 1008 मामले दर्ज हुए. 2022 में यह आंकड़ा 1057 तक पहुंच गया. 2023 में कुल मिलाकर 1143 मामले दर्ज किए गए और 2024 में 1078 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए.