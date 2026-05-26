Explainer: बिहार में दहेज से जुड़ी मौत के मामलों में तेजी, जानिए कानून कितना मददगार?
दहेज प्रथा कानूनी रूप से अवैध है, इसके बावजूद बिहार में सालाना हजार से अधिक महिलाएं इसकी बलि चढ़ती हैं. रंजीत कुमार की स्पेशल रिपोर्ट..
Published : May 26, 2026 at 8:07 PM IST
पटना: हमारे समाज की बड़ी और गंभीर कुरीतियों में दहेज प्रथा एक है, जिसकी वजह से हर साल हजारों की तादाद में शादीशुदा महिलाओं की जिंदगी तबाह होती है. एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि देशभर में हर दिन औसतन 20 के आसपास महिलाओं की दहेज के लिए हत्या कर दी जाती है. दहेज हत्या के मामले में बिहार देश में दूसरे स्थान पर है. रोजाना कहीं न कहीं से दहेज हत्या के मामले सामने आते रहते हैं. चिंता की बात ये भी है कि सालों पहले इसके खिलाफ कानून बने लेकिन इस पर रोक नहीं लग पा रही है.
दानापुर में दहेज के चलते दरिंदगी: बिहार की राजधानी पटना में पिछले दिनों दहेज के लिए एक लोको पायलट पति ने अपने भाई के साथ मिलकर पत्नी की हत्या कर दिया और शव को झाड़ियों में फेंक दिया. दानापुर क्षेत्र के न्यू प्रगति नगर मोहल्ले में 30 वर्षीय जुली कुमारी को उसके पति और देवर ने मिलकर मौत के घाट उतार दिया और फिर उसके शव को आत्महत्या साबित करने के लिए पंखे से लटका दिया.
तीन लाख के चलते विवाहिता की हत्या: नवादा जिले में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत हुई. मौत की घटना पर परिजनों की ओर से ससुराल वालों पर 3 लाख रुपये की मांग पूरी नहीं होने के कारण दहेज हत्या का गंभीर आरोप लगाया है. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और दोषियों की तलाश की जा रही है. इसके अलावे गया के इमामगंज क्षेत्र से एक घरेलू विवाद में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है.
दहेज के लिए रोजी खातून की हत्या: पश्चिम चंपारण में 20 वर्षीय रोजी खातून की संदिग्ध मौत के बाद परिजनों ने ससुराल वालों पर मोटरसाइकिल की मांग को लेकर हत्या का आरोप लगाया था. पुलिस जांच में गला दबाने के संकेत मिले. गोपालगंज में 19 वर्षीय प्रियंका देवी को कथित तौर पर जिंदा जला दिया गया. मायके वालों का आरोप है कि पति और देवर चारपहिया वाहन की मांग को लेकर लगातार प्रताड़ित कर रहे थे. घटना के बाद आरोपी फरार हो गए.
दहेज हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर बिहार: बिहार के अंदर ऐसी घटनाएं आम है और आए दिन आपको दहेज के लिए प्रताड़ना और हत्या की खबर देखने और सुनने को मिल जाएगी. एनसीआरबी के आंकड़े भी इस बात को तस्दीक करते हैं कि बिहार में दहेज हत्या सभ्य समाज के लिए बड़ी चुनौती के रूप में उभर कर सामने आई है. दहेज हत्या और उत्पीड़न के मामले में बिहार दूसरे स्थान पर है, जबकि उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है.
आंकड़ों के अनुसार, 2017 से 2022 के बीच दहेज की वजह से होने वाले उत्पीड़न के कारण हर साल औसतन सात हजार महिलाओं ने अपनी जान दे दी या फिर उनकी हत्या कर दी गई. वर्ष 2022 में यह आंकड़ा 6,450 था. यानी रोजाना 18 महिलाओं की मौत हुई थी.
इसी तरह 2023 और 2024 के बीच 'भारत में आकस्मिक मौतें और आत्महत्याएं' (ADSI) रिपोर्ट में दहेज से जुड़ी आत्महत्या के मामलों में लगभग 6.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली. ये मामले 2023 में 1,587 से बढ़कर 2024 में 1,693 हो गए, जो देश में दहेज उत्पीड़न और दुर्व्यवहार के लगातार जारी असर की ओर इशारा करता है. वहीं, 2023 में 'महिलाओं के खिलाफ अपराध' से जुड़े एक अध्ययन में पाया गया कि घरेलू हिंसा की शिकायत दर्ज कराने वाली हर पांच में से तीन महिलाओं ने दहेज उत्पीड़न की भी शिकायत की थी.
यह तो सरकारी आंकड़े हैं लेकिन महिला संगठनों और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर ये दावा करते हैं कि कई मामले तो पुलिस के पास तक नहीं पहुंचते. महिला की मौत के बाद समाज के दबाव में दोनों पक्षों के बीच अदालत से बाहर ही समझौता हो जाता है. अगर उन मामलों को ध्यान में रखा जाए तो यह संख्या दोगुनी हो सकती है.
दहजे हत्या समाज के लिए बड़ी चुनौती: भारत में दहेज प्रथा को 1961 में गैरकानूनी घोषित कर दिया गया था लेकिन छह दशक बाद भी यह कुरीति महिलाओं की जान ले रही है. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के ताजा आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में देशभर में दहेज से जुड़ी 5,737 महिलाओं की मौत हुई. यानी हर दिन औसतन 15 से 16 महिलाएं दहेज की भेंट चढ़ जाती है. उत्तर प्रदेश के बाद बिहार दूसरे नंबर पर रहा, जहां 1,078 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए.
बिहार में हर साल 1000 से अधिक हत्या: आंकड़ों पर अगर नजर डालें तो एनसीआरबी द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक साल 2020 में कुल 1046 दहेज हत्या के मामले बिहार में दर्ज किए गए. 2021 में कुल 1008 मामले दर्ज हुए. 2022 में यह आंकड़ा 1057 तक पहुंच गया. 2023 में कुल मिलाकर 1143 मामले दर्ज किए गए और 2024 में 1078 दहेज हत्या के मामले दर्ज किए गए.
दहेज लेने या देने पर 5 साल की सजा: भारत में दहेज रोकने के लिए कई कानूनी प्रावधान हैं. केंद्र की सरकार ने दहेज और दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए 1 जुलाई 1961 को दहेज निषेध अधिनियम कानून बनाया. इस कानून में दहेज लेना और देना दोनों अपराध माना गया. दोषी पाए जाने पर 5 साल तक की सजा और जुर्माने का प्रावधान है.
दहेज हत्या मामले में 7 साल से अधिक की सजा: आईपीसी की धारा 304-B दहेज उत्पीड़न को रोकने के लिए कानूनी प्रावधान है. अगर शादी के सात साल के भीतर महिला की असामान्य परिस्थितियों में मौत होती है और उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया हो तो इसे 'दहेज हत्या' माना जाता है. इसमें कम से कम 7 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा हो सकती है.
आरोपी को साबित करना होगा खुद को निर्दोष: आईपीसी की धारा 498A के तहत भी कार्यवाही का प्रावधान है. पति या ससुराल पक्ष द्वारा क्रूरता और मानसिक-शारीरिक प्रताड़ना के मामलों में यह धारा लगाई जाती है. भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 113B के तहत यदि महिला की मौत संदिग्ध परिस्थिति में होती है तो अदालत यह मान सकती है कि मौत दहेज प्रताड़ना से जुड़ी है, जब तक आरोपी खुद को निर्दोष साबित न कर दें.
हालांकि तमाम कानूनों के बावजूद अदालत में न्याय मिलने में होने वाली असामान्य देरी से दहेज मांगने वालों को मनोबल बढ़ता है. कई मामलों में सबूत के अभाव में दोषी बेदाग बच निकलते हैं. इसके अलावा शुरुआत में अक्सर पुलिस पर भी ऐसे मामले को गंभीरता से नहीं लेने के आरोप लगते रहे हैं. ऐसे में दहेज एक ऐसी समस्या बना हुआ है, जिसका इलाज होने के बावजूद ये सालों से लाइलाज है.
वरिष्ठ अधिवक्ताअरुण कुशवाहा कहते हैं, 'दहेज लेने या देने पर सेक्शन 3 लागू होता है. इसके तहत 5 साल या उससे अधिक की सजा हो सकती है. सेक्शन 4 के तहत दहेज मांगने पर 6 महीने से 2 साल तक की सजा हो सकती है. आईपीसी की धारा 304-बी की जगह बीएनएस का सेक्शन 80 ने ले लिया है. दहेज के चलते मौत के बाद 7 साल या फिर उससे अधिक आजीवन कारावास की सजा है. 498 A अथवा बी एन एस के सेक्शन 85 के तहत कम से कम 5 साल की सजा है.'
महिलाओं को अपना अधिकार ही मालूम नहीं: वंदना सिन्हा पिछले डेढ़ दशक से दहेज पीड़ित महिलाओं के लिए लड़ाई लड़ रही हैं और महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए काम भी कर रही हैं. वंदना कहती हैं कि बिहार जैसे राज्य में दहेज उत्पीड़न के मामलों का बढ़ना चिंता का विषय है. दहेज उत्पीड़न के मामले इसलिए बढ़ रहे हैं कि महिलाओं को उनका अधिकार मालूम नहीं है और शिक्षित नहीं होने के चलते वह लड़ाई भी नहीं लड़ पाती हैं.
"कड़े कानून के साथ-साथ महिलाओं को भी अपना अधिकार समझना होगा. साथ ही आर्थिक रूप से मजबूत बनना होगा. मैं आर्थिक और सामाजिक तौर पर भी वैसी महिलाओं को मदद करती हूं, जो दहेज उत्पीड़न का शिकार है. अब तक 500 से अधिक महिलाओं को सिलाई सिखाकर स्वावलंबी बना चुकी हैं और यह काम निशुल्क चलता है."- वंदना सिन्हा, सामाजिक कार्यकर्ता
क्या कहते हैं जानकार?: NCRB के आंकड़ों के अनुसार देशभर में हजारों मामले अदालतों में लंबित हैं और कई मामलों में वर्षों तक सुनवाई चलती रहती है. कानून के जानकार और वरिष्ठ अधिवक्ता अरुण कुशवाहा कहते हैं कि पुलिस के रवैये और न्यायालय में लेट लतीफी की वजह से दहेज उत्पीड़न के मामलों में वृद्धि हुई है. परिवार के साथ-साथ पुलिस को मामले को गंभारता से लेना होगा.
"कई बार पीड़ित महिलाएं सामाजिक दबाव, बदनामी और परिवार टूटने के डर से शिकायत दर्ज नहीं कराती हैं. कई मामलों में मौत को आत्महत्या या दुर्घटना बताकर दबाने की कोशिश भी होती है."- अरुण कुशवाहा, वरिष्ठ अधिवक्ता
क्यों नहीं रुक रही दहेज हत्या?: समाजशास्त्री प्रोफेसर बी एन प्रसाद कहते हैं कि हमारे समाज में शादी को सामाजिक प्रतिष्ठा से जोड़ कर देखा जाता है. बढ़ती उपभोक्तावादी सोच ने दहेज प्रथा को बढ़ावा दिया है. बेटियों को आर्थिक बोझ मानने की मानसिकता और शिकायत के बाद समझौते का दबाव की वजह से समस्या और गंभीर हुई है. लिहाजा जरूरत इस बात की है कि सामाजिक रूप से वैसे लोगों का बहिष्कार किया जाए, जो दहेज लेते हैं.
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