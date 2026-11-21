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दहेज प्रताड़ना भारतीय समाज की दुखद हकीकत और शर्म का विषय, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी

दिल्ली हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दहेज प्रताड़ना और इसके चलते नवविवाहिताओं की मौत की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना भारतीय समाज की एक दुखद और दयनीय हकीकत होने के साथ ही सामूहिक शर्म का विषय है. शादी के बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहुओं को प्रताड़ित करना या उनकी हत्या कर देना बेहद घृणित अपराध है. जस्टिस विमल कुमार यादव की पीठ ने वर्ष 2001 के एक दहेज हत्या मामले से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं.

कोर्ट ने कहा कि शादी में उपहारों का लेन-देन दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन मांगें पूरी न होने पर दुल्हनों को प्रताड़ित करना या मार डालना एक घृणित अपराध है, जो हमारे समाज में गहराई तक फैला हुआ है. कोर्ट ने कहा कि हर महिला खुशहाल जीवन के सपने लेकर ससुराल जाती है, लेकिन वहां उस पर अपने माता-पिता से पैसे और सामान लाने का लगातार दबाव बनाया जाता है. इसके चलते कई महिलाओं को आत्महत्या, हत्या, तलाक या जीवन भर की खामोश प्रताड़ना झेलनी पड़ती है.