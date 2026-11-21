दहेज प्रताड़ना भारतीय समाज की दुखद हकीकत और शर्म का विषय, दिल्ली हाईकोर्ट की सख्त टिप्पणी
दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा- मांग पूरी न होने पर बहुओं को प्रताड़ित करना या मार डालना घृणित अपराध है.
Published : November 21, 2026 at 11:33 AM IST
नई दिल्ली: दहेज प्रताड़ना और इसके चलते नवविवाहिताओं की मौत की घटनाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है. कोर्ट ने कहा कि दहेज प्रताड़ना भारतीय समाज की एक दुखद और दयनीय हकीकत होने के साथ ही सामूहिक शर्म का विषय है. शादी के बाद दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर बहुओं को प्रताड़ित करना या उनकी हत्या कर देना बेहद घृणित अपराध है. जस्टिस विमल कुमार यादव की पीठ ने वर्ष 2001 के एक दहेज हत्या मामले से जुड़ी अपील पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं.
कोर्ट ने कहा कि शादी में उपहारों का लेन-देन दुनिया भर में प्रचलित है, लेकिन मांगें पूरी न होने पर दुल्हनों को प्रताड़ित करना या मार डालना एक घृणित अपराध है, जो हमारे समाज में गहराई तक फैला हुआ है. कोर्ट ने कहा कि हर महिला खुशहाल जीवन के सपने लेकर ससुराल जाती है, लेकिन वहां उस पर अपने माता-पिता से पैसे और सामान लाने का लगातार दबाव बनाया जाता है. इसके चलते कई महिलाओं को आत्महत्या, हत्या, तलाक या जीवन भर की खामोश प्रताड़ना झेलनी पड़ती है.
कोर्ट ने यह भी रेखांकित किया कि इस तरह की क्रूरता अक्सर घर की चारदीवारी के भीतर होती है, जिसके कारण समय रहते इसका पता नहीं चल पाता. अदालत ने कहा कि शादी दो व्यक्तियों और परिवारों का मिलन है, लेकिन इसके बाद भी महिलाओं को दहेज की मांग को लेकर उत्पीड़न और क्रूरता झेलनी पड़ती है. कई बार इसका अंत उनकी मौत, आत्महत्या या तलाक के रूप में होता है. पीठ ने कहा कि दूल्हा-दुल्हन के परिवारों के बीच उपहारों का आदान-प्रदान दुनिया के अनेक समाजों में होता है, लेकिन दहेज के लिए बहुओं को परेशान करना और उनकी हत्या करना घिनौनी प्रथा है.
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शादी के दो साल के भीतर महिला ने की थी आत्महत्या
मामला सोनिया नाम की एक महिला की मौत से जुड़ा है, जिसने शादी के दो साल के भीतर अक्टूबर 2001 में आत्मदाह कर लिया था. मृतका के माता-पिता ने आरोप लगाया था कि ससुराल वाले मोटरसाइकिल, गैस चूल्हा, पानी की मोटर और 25,000 रुपये नकद के लिए उसे प्रताड़ित कर रहे थे. ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में पति जय देव और उसके परिवार के दो सदस्यों (छोटे लाल और वीरू) को भारतीय दंड संहिता की धारा 498ए और 304बी का दोषी ठहराया था. हालांकि, हाईकोर्ट ने पाया कि महिला की मौत से ठीक पहले दहेज मांगने के प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हैं. इस आधार पर कोर्ट ने पति के पिता और भाई को सभी आरोपों से बरी कर दिया.
वहीं, पति के खिलाफ लगातार कलह और मायके से वापस ले जाते समय अच्छे व्यवहार के वादे को तोड़ने के सबूतों को देखते हुए उसकी क्रूरता की सजा को बरकरार रखा और दहेज हत्या की धारा को बदलकर आत्महत्या के लिए उकसाने (धारा 306) में तब्दील कर दिया.
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