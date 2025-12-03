ETV Bharat / bharat

बिहार के इस गांव में बैन है दहेज प्रथा, 29 सालों में नहीं दर्ज हुआ एक भी केस..थारू समाज की सदियों पुरानी परंपरा

"गरीब लोग मजदूरी करके अपना जीवन यापन करते हैं. मेरी चार बेटियां है, हम दहेज कैसे देंगे? हम लोग न किसी से दहेज लेते हैं और न ही किसी को दहेज देते हैं. थाना में कोई केस नहीं जाता है. अगर कोई दहेज मांगने का मामला आता भी है, तो समाज के लोग उसे मिलकर सुलझा देते हैं. यहां कोई दहेज नहीं लिया जाता है." -लक्ष्मीना देवी, ग्रामीण

सामाजिक बहिष्कार है सबसे बड़ा दंड: थारू समाज में अगर कोई व्यक्ति दहेज लेने-देने की कोशिश भी करता है तो उसे समुदाय से बहिष्कृत कर दिया जाता है. यह सामाजिक दंड इतना कठोर है कि कोई हिम्मत ही नहीं करता नियम तोड़ने की. यही कड़ा अनुशासन इस इलाके को दहेज-मुक्त बनाए हुए है. लक्ष्मीना देवी कहती हैं कि उनके गांव में कोई भी दहेज नहीं लेता है. ज्यादातर लोग मजदूरी करते हैं और उनके लिए दहेज देना संभव नहीं है. इसलिए ये प्रथा है कि न कोई दहेज लेगा और न कोई देगा.

29 सालों में एक भी मामला नहीं!: सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि 1996 में गोबरहिया थाना बनने के बाद से आज तक यहां दहेज उत्पीड़न का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है. बिहार जैसे राज्य में जहां हर साल सैकड़ों दहेज हत्याएं होती हैं, यह रिकॉर्ड किसी चमत्कार से कम नहीं है.

थारू समाज की सदियों पुरानी परंपरा: इस क्षेत्र की सबसे बड़ी खासियत यहां थारू समुदाय की बहुलता है. थारू समाज में दहेज लेना-देना सदियों से सख्त वर्जित है. यहां विवाह को केवल दो परिवारों और दो दिलों को जोड़ने वाला पवित्र बंधन माना जाता है, कोई व्यापार नहीं. न दहेज मांगा जाता है, न दिया जाता है.

बगहा: बिहार में हर साल दहेज उत्पीड़न के सैकड़ों मामले सामने आते हैं. कहीं बहू को जला दिया जाता है, तो कहीं प्रताड़ित कर जान ले ली जाती है. लेकिन इसी बिहार में एक ऐसा इलाका भी है जो दहेज जैसी कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त है. पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अनुमंडल में स्थित गोबरहिया थाना क्षेत्र आज पूरे राज्य के लिए मिसाल बन चुका है.

बारात में लेकर जाते थे अपने घर से खाना: थारू समाज में बेटियां बोझ नहीं, बल्कि परिवार और समाज का गौरव मानी जाती हैं. यहां शादी में न दिखावा होता है, न आर्थिक बोझ, केवल आत्मीयता, सम्मान और संस्कार होते हैं. पैसा या सामान का कोई लेन-देना नहीं होता है. ग्रमीण जोखन महतो कहते हैं कि यहां दहेज नहीं लिया जाता है. पहले जब बाराती जाते थे तो वो लोग अपने घर से भूजा खाने को लेकर जाते थे. वो बेटी के घर का रात को खाना नहीं खाते थे. अगले दिन वो दुल्हन के घर का खाना खाते थे.

दहेज उत्पीड़न के मामलों में हत्या (ETV Bharat)

"यहां दहेज नहीं लिया जाता है. पहले जब हम लोग बारात में भी जाते थे तो अपने घर से भूजा खाने को लेकर जाते थे. हम बेटी के घर का रात को खाना नहीं खाते थे. शादी के अगले दिन हम दुल्हन के घर का खाना खाते थे. एक लोटा और थाली पर शादी हो जाती थी."-जोखन महतो, ग्रमीण

इस गांव में अपराध भी न के बराबर: ग्रामीण लालमती देवी कहती हैं "यहां दहेज कोई नहीं लेता है और कोई दहेज देता भी नहीं है. यहां आज तक दहेज उत्पीड़न का कोई मामला भी दर्ज नहीं हुआ है." दरअसल गोबरहिया थाना क्षेत्र को केवल दहेज-मुक्त ही नहीं, अपराध-मुक्त भी माना जाता है. हत्या, छेड़खानी, डकैती जैसी घटनाएं यहां बहुत कम देखने को मिलती है. थारू समाज की मजबूत सामाजिक व्यवस्था पुलिस से भी ज्यादा प्रभावी साबित हो रही है.

थारू समाज में बेटियां बोझ नहीं (ETV Bharat)

पुलिस भी मानती है थारू मॉडल की ताकत: बगहा के पुलिस अधीक्षक सुशांत कुमार सरोज कहते हैं, थारू समाज की परंपराएं एक अदृश्य लेकिन अटूट सामाजिक कानून की तरह काम करती हैं. यहां दहेज का सवाल ही नहीं उठता. महिलाओं को परिवार और समाज में पूरा सम्मान मिलता है. इस इलाके के थानाप्रभारी काफी अच्छा काम करते हैं. जिससे ऐसी कोई समस्या नहीं आती है.

"अपराध रोकने की दिशा में थारू समाज की परंपराए्ं एक तरह से अदृश्य सामाजिक कानून की तरह काम करती हैं, जो किसी भी पुलिस कार्रवाई से ज्यादा प्रभावी साबित होती हैं. "-सुशांत कुमार सरोज, एसपी, बगहा

दहेज पर है कई कनून (ETV Bharat)

पूरे देश के लिए संदेश: गोबरहिया थाना कोई साधारण इलाका नहीं, बल्कि दहेज-मुक्त भारत की संभावना का जीता-जागता सबूत है. अगर बाकी समुदाय भी थारू समाज की तरह विवाह को सरल, पवित्र और लेन-देन से मुक्त बनाए, तो दहेज प्रथा का खात्मा बहुत जल्दी हो सकता है. यह साबित करता है कि जब परंपराएं सकारात्मक हो, तो समाज अपने आप सुरक्षित, शांत और सम्मानजनक बन जाता है.

