चेन्नई में डबल डेकर बस सर्विस फिर से शुरू होगी, MTC ने की बड़ी घोषणा

चेन्नई: चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MTC) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु शंकर ने घोषणा की है कि 20 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. चेन्नई में अलग-अलग फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से, 2008 से डबल-डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई थी

इस बारे में, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु शंकर ने कहा कि, दूसरी जगहों से चेन्नई आने वाले लोगों के लिए शहर की खूबसूरती का मजा लेने के लिए डबल-डेकर बसें चलाई जाती थीं. चेन्नई में सड़क बनाने के काम की वजह से 2008 में यह बस सर्विस बंद कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डबल-डेकर बसें फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिन्हें 2008 से युवाओं ने नहीं देखा है.

उन्होंने आगे कहा कि, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बसों को रास्ता देने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है. जैसे-जैसे चेन्नई की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं.

खास तौर पर, डबल-डेकर बसें फिर से चलाई जाएंगी ताकि लोग घूमने-फिरने का मज़ा ले सकें और अपनी यात्रा के दौरान चेन्नई की तारीफ कर सकें. अभी चेन्नई में लो-फ्लोर बसें और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं. इसी सिलसिले में, जल्द ही उस फ्लीट में डबल-डेकर बसें भी शामिल की जाएंगी. डबल-डेकर बसें पहली बार 1970 के दशक में शुरू की गई थीं.

चेन्नई में अलग-अलग फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से, 2008 से डबल-डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई थी. आखिर में, यह बस सिर्फ़ चेन्नई हाई कोर्ट - तांबरम रूट पर चलाई गई. तब से, चेन्नई में डबल-डेकर बसें नहीं चलाई गई हैं. इसी सिलसिले में चेन्नई में डबल-डेकर बसें फिर से शुरू की जा रही हैं. हालांकि, इस बार, डबल-डेकर बसों का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए बड़े पैमाने पर करने का प्लान है.