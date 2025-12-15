ETV Bharat / bharat

चेन्नई में डबल डेकर बस सर्विस फिर से शुरू होगी, MTC ने की बड़ी घोषणा

आखिरी बार यह बस सिर्फ चेन्नई हाई कोर्ट तांबरम रूट पर चलाई गई. तब से, चेन्नई में डबल-डेकर बसें नहीं चलाई गई हैं.

'Double-decker' bus
डबल-डेकर बस (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : December 15, 2025 at 8:39 PM IST

चेन्नई: चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (MTC) के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु शंकर ने घोषणा की है कि 20 डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसों के लिए टेंडर जारी किए जाएंगे. चेन्नई में अलग-अलग फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से, 2008 से डबल-डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई थी

इस बारे में, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु शंकर ने कहा कि, दूसरी जगहों से चेन्नई आने वाले लोगों के लिए शहर की खूबसूरती का मजा लेने के लिए डबल-डेकर बसें चलाई जाती थीं. चेन्नई में सड़क बनाने के काम की वजह से 2008 में यह बस सर्विस बंद कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि, चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ने डबल-डेकर बसें फिर से शुरू करने का फैसला किया है, जिन्हें 2008 से युवाओं ने नहीं देखा है.

उन्होंने आगे कहा कि, भीड़भाड़ वाली सड़कों पर बसों को रास्ता देने के लिए जागरूकता भी फैलाई जा रही है. जैसे-जैसे चेन्नई की आबादी दिन-ब-दिन बढ़ रही है, ट्रांसपोर्टेशन की सुविधाओं को बेहतर बनाने की कोशिशें भी चल रही हैं.

खास तौर पर, डबल-डेकर बसें फिर से चलाई जाएंगी ताकि लोग घूमने-फिरने का मज़ा ले सकें और अपनी यात्रा के दौरान चेन्नई की तारीफ कर सकें. अभी चेन्नई में लो-फ्लोर बसें और इलेक्ट्रिक बसें चलाई जा रही हैं. इसी सिलसिले में, जल्द ही उस फ्लीट में डबल-डेकर बसें भी शामिल की जाएंगी. डबल-डेकर बसें पहली बार 1970 के दशक में शुरू की गई थीं.

चेन्नई में अलग-अलग फ्लाईओवर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की वजह से, 2008 से डबल-डेकर बस सर्विस बंद कर दी गई थी. इसी सिलसिले में चेन्नई में डबल-डेकर बसें फिर से शुरू की जा रही हैं. हालांकि, इस बार, डबल-डेकर बसों का इस्तेमाल टूरिस्ट के लिए बड़े पैमाने पर करने का प्लान है.

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन पहले से ही एक प्राइवेट कंपनी के ज़रिए इलेक्ट्रिक बसें चला रहा है. इसके बाद, जल्द ही 20 इलेक्ट्रिक डबल-डेकर बसों की खरीद के लिए एक टेंडर जारी किया जाएगा." अशोक लेलैंड की ओर से चेन्नई शहर की सड़कों पर इन बसों का ट्रायल रन किया गया है.

इन बसों को हफ्तों के दिनों में उन रूट पर चलाने का प्लान है जहां पैसेंजर की ज्यादा डिमांड होती है. इनकी ऊंचाई की वजह से, इन बसों को सिर्फ़ अन्ना सलाई, कामराजार सलाई और ईस्ट कोस्ट रोड रूट पर चलाने का प्लान है.

चेन्नई मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर प्रभु शंकर ने कहा कि, आम इलेक्ट्रिक बसें सिर्फ 60 पैसेंजर ले जा सकती हैं, इन डबल-डेकर बसों में 90 पैसेंजर के बैठने की जगह होगी. डबल-डेकर इलेक्ट्रिक बसें खरीदने का टेंडर अभी जारी नहीं हुआ है और जरूरी काम अभी चल रहा है."

