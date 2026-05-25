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तमिलनाडु में 12वीं की छात्रा से रेप और मर्डर का मामला, पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी को दोहरी मौत की सजा सुनाई

थूथुकुडी: तमिलनाडु में एक अहम फैसले में, थूथुकुडी डिस्ट्रिक्ट पॉक्सो स्पेशल कोर्ट ने सोमवार (25 मई) को मुख्य आरोपी धर्मा मुनीश्वरन को विलाथिकुलम में 12वीं कक्षा की एक छात्रा के साथ बेरहमी से दुष्कर्म और हत्या के लिए दोहरी मौत की सजा सुनाई है.

सोमवार को फैसला सुनाते हुए, सत्र न्यायाधीश प्रीथा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ लगे भयानक आरोप बिना किसी शक के साबित हुए. रेप और मर्डर के लिए मौत की सजा के अलावा, कोर्ट ने गंभीर शारीरिक नुकसान पहुंचाने के लिए आरोपी को एक साल की कड़ी कैद की सजा भी सुनाई. सरकारी वकील एलम्माल किसिंजर ने अभियोजन पक्ष की तरफ से केस लड़ा.

लड़की से रेप और मर्डर मामले में क्या-क्या हुआ

12वीं कक्षा की छात्रा से रेप और मर्डर के इस मामले ने पूरे राज्य में गुस्सा पैदा किया और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर तीखी बहस को फिर से हवा दी. पिछले कुछ महीनों में कई जरूरी घटनाओं के जरिए इस मामले में कई बातें निकल कर सामने आई. लड़की के गायब होने के बाद मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई.

10 मार्च को विलाथिकुलम के पास वेदनाथम गांव की एक 12वीं की छात्रा शाम को पास के जंगली इलाके में शौच के लिए जाने के बाद गायब हो गई. 10 मार्च की रात को पीड़ित के माता-पिता गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए कुलथुर पुलिस स्टेशन गए. उन्हें विलाथिकुलम ऑल विमेन पुलिस स्टेशन (AWPS) भेज दिया गया, जहां उन्हें अगली सुबह लौटने के लिए कहा गया.

11 मार्च सुबह, जब पीड़िता के माता-पिता ऑल विमेन पुलिस स्टेशन पहुंचे, तो पुलिस इंस्पेक्टर प्रवीणा ने कथित तौर पर शिकायत दर्ज करने में देर कर दी, जिससे उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ा और फिर अधिकार क्षेत्र वापस कुलथुर पुलिस को सौंप दिया गया.

11 मार्च दोपहर, जब माता-पिता कुलथुर स्टेशन पर वापस आए, तो नाबालिग लड़की की लाश वेदनाथम जंगल इलाके में मिली. उस पर गंभीर चोटें थीं, जिस पर बेरहमी से यौन उत्पीड़न और हत्या के निशान थे.

पांच दिन का जाम और राजनीतिक टकराव

पीड़िता के परिवार ने आरोपी के पकड़े जाने तक थूथुकुडी सरकारी मेडिकल कॉलेज अस्पताल से बेटी का शव लेने से साफ मना कर दिया. जब लड़की का शव 10 दिनों तक मॉर्चरी में पड़ी रही तो, कई राजनीतिक पीड़ित परिवार से मिलने आए और उन्हें सांत्वना दी. इस दौरान उन्होंने मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही.