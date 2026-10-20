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11 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट, मंदिर समिति ने की घोषणा

11 नवंबर को भैया दूज पर बंद होंगे यमुनोत्री धाम के कपाट ( PHOTO- मंदिर समिति )

उत्तरकाशी (उत्तराखंड): विश्व प्रसिद्ध यमुनोत्री धाम के कपाट आगामी 11 नवंबर को भैया दूज के पावन पर्व पर शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे. विजयदशमी के अवसर पर यमुनोत्री धाम में मंदिर समिति और पुरोहित समाज की मौजूदगी में आयोजित बैठक में कपाट बंद करने का शुभ मुहूर्त निकाला गया. तय कार्यक्रम के अनुसार, बुधवार को सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर अनुराधा नक्षत्र और सौम्य धनु लग्न में विधि-विधान के साथ मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. कपाट बंद होने के साथ ही इस वर्ष की चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम में होने वाली नियमित पूजा-अर्चना का समापन हो जाएगा. साथ ही उसी दिन केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद होंगे.

यमुनोत्री मंदिर समिति के सचिव सुनील उनियाल ने बताया कि, विजयदशमी के पर्व पर परंपरानुसार मंदिर समिति और तीर्थ पुरोहितों की उपस्थिति में कपाट बंद करने की तिथि और शुभ मुहूर्त निर्धारित किया गया. भैया दूज के दिन निर्धारित मुहूर्त में मां यमुना के मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए जाएंगे. इसके बाद शीतकाल में मां यमुना की पूजा-अर्चना परंपरानुसार उनके शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव में होगी. इससे श्रद्धालु शीतकाल के दौरान भी मां यमुना के दर्शन और पूजा-अर्चना कर सकेंगे.