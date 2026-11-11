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भैया दूज पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट, बहन को लेने डोली में पहुंचे शनिदेव

बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट ( Etv Bharat )

उत्तरकाशी: भैया दूज के पावन पर्व पर बुधवार 11 नवंबर 2026 को चारधाम यात्रा के प्रमुख धाम यमुनोत्री मंदिर के कपाट वैदिक मंत्रोच्चार और विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. तय मुहूर्त के अनुसार सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर मंदिर के कपाट बंद हुए.

शीतकाल के लिए बंद हुए यमुनोत्री धाम के कपाट: इस दौरान पूरा धाम मां यमुना के जयकारों से गूंज उठा. कपाट बंद होने के बाद मां यमुना की उत्सव मूर्ति को डोली यात्रा के साथ उनके शीतकालीन प्रवास स्थल खरसाली गांव के लिए रवाना किया गया. अब अगले छह माह तक श्रद्धालु खरसाली गांव स्थित यमुना मंदिर में मां के दर्शन कर सकेंगे. यहीं पर मां यमुना की नियमित पूजा-अर्चना संपन्न होगी.

यमुनोत्री धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हुए (ETV Bharat) तीर्थ पुरोहितों ने मां यमुना का विधिवत पूजन किया: परंपरा के अनुसार भैया दूज पर सुबह से ही यमुनोत्री धाम में धार्मिक अनुष्ठान और विशेष पूजा-अर्चना शुरू हो गई थी. तीर्थ पुरोहितों ने मां यमुना का विधिवत पूजन किया. इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने मां के दर्शन कर यमुना नदी में आस्था की डुबकी लगाई और सुख-समृद्धि की कामना की. बहन यमुना को लेने पहुंचे शनिदेव महाराज: कपाट बंद होने के समारोह में इस बार शनिदेव महाराज की डोली भी विशेष आकर्षण का केंद्र रही. परंपरा के अनुसार शनिदेव महाराज की डोली यमुनोत्री धाम पहुंची. यहां शनिदेव महाराज ने यमुना नदी में स्नान किया और अपनी बहन मां यमुना के साथ विशेष पूजा-अर्चना में शामिल हुए. तीर्थ पुरोहितों ने दोनों देव विग्रहों का विधिवत पूजन कर धार्मिक परंपराओं का निर्वहन किया. 10.28 बजे बंद हुए यमुनोत्री के कपाट: इसके बाद सुबह 10 बजकर 28 मिनट पर शुभ मुहूर्त में मंदिर के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. मां यमुना की उत्सव मूर्ति को फूलों से सजी डोली में विराजमान कर खरसाली गांव के लिए रवाना किया गया. इस दौरान बड़ी संख्या में तीर्थ पुरोहित, स्थानीय ग्रामीण और श्रद्धालु मौजूद रहे. डोली यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं ने जयकारों के साथ मां यमुना को विदाई दी. फूलों से सजाया गया यमुनोत्री मंदिर (ETV Bharat)