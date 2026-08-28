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साल भर बंद रहता है उत्तराखंड का ये मंदिर, सिर्फ रक्षा बंधन के दिन ही खुलते हैं कपाट, जानिए क्यों?

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर के कपाट शुक्रवार को रक्षाबंधन के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाले मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. दूर-दराज के गांवों से पहुंचे लोगों ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की.

समुद्रतल से करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उर्गम घाटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है. कत्यूर शैली में बने मंदिर में भगवान नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है. रक्षाबंधन के दिन ही मंदिर के कपाट खुलने की परंपरा के कारण यहां इस दिन विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं.

कलगोठ गांव की रहती है विशेष भूमिका: मंदिर की पूजा-अर्चना में कलगोठ गांव के ग्रामीणों की खास भूमिका रहती है. रक्षाबंधन के दिन ग्रामीण अपने घरों से दूध और मक्खन लेकर मंदिर पहुंचते हैं. भगवान नारायण के भोग के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूध से अभिषेक की परंपरा भी निभाई जाती है. पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है. मंदिर में भगवान नारायण का विशेष श्रृंगार कर रक्षासूत्र अर्पित किया जाता है.

साल भर देवर्षि नारद करते है भगवान नारायण की पूजा: मान्यता है कि देवर्षि नारद वर्षभर भगवान नारायण की पूजा करते हैं और रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालुओं को यहां पूजा करने का अवसर मिलता है. इसी वजह से कपाट खुलने के इस एक दिन को स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालु विशेष महत्व देते हैं.