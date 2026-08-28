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साल भर बंद रहता है उत्तराखंड का ये मंदिर, सिर्फ रक्षा बंधन के दिन ही खुलते हैं कपाट, जानिए क्यों?

रक्षा बंधन के दिन ही मंदिर के कपाट खुलने की परंपरा के कारण यहां इस दिन विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं.

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उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : August 28, 2026 at 3:25 PM IST

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चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में उर्गम घाटी में स्थित प्रसिद्ध वंशी नारायण मंदिर के कपाट शुक्रवार को रक्षाबंधन के पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए. साल में सिर्फ एक दिन खुलने वाले मंदिर में भगवान नारायण के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं का पहुंचना शुरू हो गया. दूर-दराज के गांवों से पहुंचे लोगों ने पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना की.

समुद्रतल से करीब 12 हजार फीट की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर उर्गम घाटी से लगभग 12 किलोमीटर की दूरी पर है. कत्यूर शैली में बने मंदिर में भगवान नारायण की चतुर्भुज प्रतिमा विराजमान है. रक्षाबंधन के दिन ही मंदिर के कपाट खुलने की परंपरा के कारण यहां इस दिन विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं.

कलगोठ गांव की रहती है विशेष भूमिका: मंदिर की पूजा-अर्चना में कलगोठ गांव के ग्रामीणों की खास भूमिका रहती है. रक्षाबंधन के दिन ग्रामीण अपने घरों से दूध और मक्खन लेकर मंदिर पहुंचते हैं. भगवान नारायण के भोग के लिए मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि दूध से अभिषेक की परंपरा भी निभाई जाती है. पूजा के बाद श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया जाता है. मंदिर में भगवान नारायण का विशेष श्रृंगार कर रक्षासूत्र अर्पित किया जाता है.

साल भर देवर्षि नारद करते है भगवान नारायण की पूजा: मान्यता है कि देवर्षि नारद वर्षभर भगवान नारायण की पूजा करते हैं और रक्षाबंधन के दिन श्रद्धालुओं को यहां पूजा करने का अवसर मिलता है. इसी वजह से कपाट खुलने के इस एक दिन को स्थानीय लोगों के साथ ही श्रद्धालु विशेष महत्व देते हैं.

राजा बलि से जुड़ी है मान्यता: वंशी नारायण मंदिर को लेकर पौराणिक कथा भगवान विष्णु के वामन अवतार और राजा बलि से जुड़ी है. मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु, राजा बलि को द्वारपाल बनकर पाताल लोक में चले गए थे. काफी समय तक भगवान विष्णु के दर्शन न होने पर माता लक्ष्मी चिंतित हुईं. इसके बाद नारद मुनि ने उन्हें श्रावण पूर्णिमा के दिन राजा बलि को रक्षासूत्र बांधकर भगवान विष्णु को मुक्त कराने का उपाय बताया.

कहा जाता है कि रक्षाबंधन के दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षासूत्र बांधा और उपहार में भगवान विष्णु को मांग लिया. इसके बाद भगवान विष्णु पाताल लोक से मुक्त हुए. स्थानीय मान्यता है कि पाताल लोक से लौटने के बाद भगवान नारायण सबसे पहले इसी स्थान पर प्रकट हुए थे. वर्ष में केवल एक दिन कपाट खुलने और भगवान नारायण की विशेष पूजा होने के कारण वंशी नारायण मंदिर की अपनी अलग धार्मिक पहचान है. रक्षाबंधन पर यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु इस दुर्लभ दर्शन को विशेष सौभाग्य मानते हैं.

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