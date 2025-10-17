ETV Bharat / bharat

श्रद्धालुओं के लिए खोले गए सबरीमला मंदिर के द्वार, की गई अग्नि प्रज्वलित

अधिकारियों की देखरेख में रीस्टोरेशन यह रीस्टोरेशन का काम कई उच्च पदस्थ अधिकारियों की देखरेख में किया गया, जिनमें त्रावणकोर देवस्वोम बोर्ड के अध्यक्ष एडवोकेट पीएस प्रशांत, बोर्ड के सदस्य, सबरीमाला के विशेष आयुक्त आर. जयकृष्णन, और पुलिस एवं देवस्वोम सतर्कता अधिकारी शामिल थे.

द्वार खोलने के बाद पवित्र 18 सीढ़ियों (पथिनेट्टम पाडी) के आधार पर अनुष्ठानिक अग्नि (आझी) प्रज्वलित की गई. इस दिन का महत्वपूर्ण कार्यक्रम द्वारपालक की मूर्तियों पर नवीनीकृत स्वर्ण-चढ़ाए गए पैनलों की फिर से स्थापना करना था, जो शाम 4:30 बजे शुरू हुआ.

तिरुवनंतपुरम: सबरीमला श्री धर्म संस्था मंदिर के पवित्र द्वार शुक्रवार शाम को वार्षिक थुलम (मलयालम माह) मासिक अनुष्ठान के लिए खोल दिए गए. प्रधान पुजारी (मेलशांति) अरुण कुमार नंबूदरी ने तंत्री कंदरारू महेश मोहनारू की उपस्थिति में शाम 4 बजे दीप प्रज्वलित किया.

सोने की मात्रा में इजाफा

मरम्मत और रखरखाव के लिए चेन्नई स्थित स्मार्ट क्रिएशन्स को भेजे गए कुल 12 गोल्ड-प्लेटेड पैनल फिर से स्थापित किए गए. मरम्मत के लिए ले जाए जाने पर पैनलों का कुल वजन 22.833 किलोग्राम था. इन पैनलों में सोने की मात्रा 281.200 ग्राम थी. वापस आने और फिर से स्थापित होने पर 12 पैनलों का कुल वजन 22.876 किलोग्राम दर्ज किया गया, जिसमें सोने की मात्रा बढ़कर 290.902 ग्राम हो गई -यानी सोने में 9.702 ग्राम की शुद्ध वृद्धि. रीइंस्टॉलेशन के तुरंत बाद तंत्री कंदरारू महेश मोहनारू के नेतृत्व में शुद्धि पूजा की गई. मंदिर के द्वार कल सुबह 5 बजे मासिक पूजा के लिए खुलेंगे.

प्रधान पुजारी चुनने के लिए निकाली जाएगी लॉटरी

सबरीमाला और मलिकप्पुरम दोनों मंदिरों के लिए अगले एक साल के कार्यकाल के लिए प्रधान पुजारी (मेलशंथी) के चयन के लिए लॉटरी निकाली जाएगी. यह लॉटरी दो बच्चों, कश्यप वर्मा और मैथिली के वर्मा द्वारा निकाली जाएगी, जिनका चयन 2011 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति केटी थॉमस की रिपोर्ट के आधार पर किया गया था.

सबरीमाला मेलशंथी के लिए 14 उम्मीदवारों की सूची में नाम हैं, जबकि मलिकप्पुरम पद के लिए 13 उम्मीदवार हैं. लॉटरी के लिए जारी उच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुसार, समारोह के दौरान सोपानम (गर्भगृह की सीढ़ियों) पर केवल चार अधिकारियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इनमें सबरीमाला विशेष आयुक्त, देवस्वम बोर्ड के अध्यक्ष, देवस्वम आयुक्त और उच्च न्यायालय के पर्यवेक्षक शामिल हैं.

यह भी पढ़ें- कश्मीर के पहाड़ों में छिपा विश्व 'रहस्य' और भारत का संभावित यूनेस्को स्थल, जियो हैरिटेज का दर्जा मिला