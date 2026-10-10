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श्री हेमकुंड साहिब यात्रा संपन्न, अंतिम दिन पाकिस्तानी श्रद्धालुओं ने भी किए दर्शन, इस साल 3.84 लाख लोग पहुंचे

शीतकाल के लिए बंद हुए श्री हेमकुंड साहिब के कपाट ( PHOTO- ETV Bharat )

चमोली (उत्तराखंड): हिमालय की गोद में करीब 15 हजार फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थस्थल श्री हेमकुंड साहिब और पौराणिक श्री लोकपाल लक्ष्मण मंदिर के कपाट विधि-विधान के साथ शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए. सेना के बैंड की मधुर धुनों, शब्द-कीर्तन, अंतिम अरदास और 'वाहेगुरु जी' के जयकारों के बीच यात्रा का समापन भावुक और आध्यात्मिक वातावरण में हुआ. इस मौके पर हजारों श्रद्धालु ऐतिहासिक पल के साक्षी बने.

3,84,573 से अधिक श्रद्धालुओं ने किए दर्शन: 23 मई से शुरू हुई श्री हेमकुंड साहिब की यात्रा में इस वर्ष 3 लाख 84 हजार 573 श्रद्धालुओं ने पवित्र धाम में मत्था टेका. कपाट बंद होने के अवसर पर गोविंद धाम (घांघरिया) से रागी जत्थे के साथ हजारों श्रद्धालु हेमकुंड साहिब पहुंचे. इनमें पाकिस्तान से आया 40 सदस्यीय सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी शामिल रहा.